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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень

Кабмін дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень

Кабінет Міністрів дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень і правил.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, ухвалене рішення врегулює раніше неузгоджені положення про діяльність установ сфери культури, зокрема театрів і нічних розважальних закладів.

Так, нічні розважальні заклади на період карантинних обмежень не зможуть працювати після 22:00, а культурні установи зможуть працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень і правил.

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Автор: 

Кабмін (14108) карантин (18172) Міністерство культури (760) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Главное - библиотеки не спешить открывать! Это ж очаг коронавируса - людей больше чем на пляже!
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08.07.2020 15:11 Відповісти
Никак не могу понять: ну при чем тут ограничения по времени? Неужели коронавирус после 23:00 просыпается?
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08.07.2020 18:37 Відповісти
 
 