Кабмін дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень

Кабінет Міністрів дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень і правил.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, ухвалене рішення врегулює раніше неузгоджені положення про діяльність установ сфери культури, зокрема театрів і нічних розважальних закладів.

Так, нічні розважальні заклади на період карантинних обмежень не зможуть працювати після 22:00, а культурні установи зможуть працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень і правил.

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