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Новини
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Підвищення пенсій: Кабмін виділив Пенсійному фонду з бюджету 29,7 млрд грн дотацій

Підвищення пенсій: Кабмін виділив Пенсійному фонду з бюджету 29,7 млрд грн дотацій

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає Цензор.НЕТ.

"Урядом схвалені зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік. Відповідний акт розроблено Мінсоцполітики на виконання Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та прийнято на засіданні уряду 8 липня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зміни до бюджету ПФУ на 2020 рік вносяться у зв’язку із збільшення асигнувань з державного бюджету, а саме фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду на суму 29 704,1 млн гривень (з 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

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У Мінсцполітики пояснюють, що ці кошти були спрямовані на реалізацію ухваленої урядом 1 квітня 2020 року постанови № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" щодо тримірного підвищення пенсій.

Зокрема, інформують у відомстві, 80-річним особам збільшено розмір пенсії на 500 грн з 1 квітня; також у квітні виплачено одноразову допомогу пенсіонерам в розмірі 1000 грн у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та з 1 травня проведено перерахунок пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Загалом видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32 973,4 млн гривень, ідеться в повідомленні.

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Водночас зменшено адміністративні видатки, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України на 59,7 млн гривень.

Дохідна частина бюджету Фонду в цілому зросла на 32 943,6 млн гривень, з яких 29 704,1 млн грн кошти Державного бюджету України.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Водночас Кабінет Міністрів ухвалив рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%, пише РБК-Україна.

Згідно з постановою, чисельність працівників ПФУ зменшиться на 2354 осіб - із 47585 до 45231.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови, витрати на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України у зв'язку з оптимізацією чисельності працівників, зменшуються на 59,7 млн ​​грн.

Автор: 

держбюджет (2398) Кабмін (14108) Пенсійний фонд (654) пенсія (1587) Міністерство соціальної політики (1271)


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Топ коментарі
+7
О, станочок запрацював на повну!
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08.07.2020 15:16
+4
квартальные идиоты выгнали смолия из типографии гривен, теперь дорвавшись до печатного станка они вам наделают гривен. теперь стран заживет, все будут миллионерами! привет 90-е!
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08.07.2020 15:46
+3
Пенсійний фонд сам назбирує тільки 5% від необхідного), все інше прямі вливання держбюджету і урядовців це не колише,більше половини всіх грошей це тіньова економіка а все через тотальну неефективність в країні.
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08.07.2020 15:27
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О, станочок запрацював на повну!
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08.07.2020 15:16 Відповісти
как из бюджетной дыры получить бублик
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08.07.2020 15:17 Відповісти
Я, конечно, дико извиняюсь у пенсионеров,но ведь им-нам и так стабильно платится на поддержку штанов и юбок ежемесячно - карантин не карантин, а может стоит подумать о тех, кто в карантин сидел без копейки или потерял работу, влез в ломбарды-кредиты т.к. детей кормить надо и списки должников за коммуналку на парадном вывешены,маска голодный ротик ребёнка не закроет.... или всё опять по спирали - находим мэтоды пиаристой наживы, а вас мы в упор не видим, нет у нас пострадавших. и только не надо рассказывать про пособия!
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08.07.2020 15:25 Відповісти
по твоемому пенсии не платить, пусть пенсы вымрут. ну что же хорошее предложение, только не забывай-время быстро движется и ты станешь пенсом.
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08.07.2020 16:27 Відповісти
Пенсійний фонд сам назбирує тільки 5% від необхідного), все інше прямі вливання держбюджету і урядовців це не колише,більше половини всіх грошей це тіньова економіка а все через тотальну неефективність в країні.
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08.07.2020 15:27 Відповісти
Шозабрєд? Звідки інфа про 5%? 175-200% відсотків надходжень від потреби не хо?
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08.07.2020 16:46 Відповісти
Прєлєстно....які чудові "нові ідеї" запропонували "служки та прислуга" - проїсти державні гроші...Прямо "новий підхід" у розкраданні держави... 😄
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08.07.2020 15:32 Відповісти
-И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу (с)
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08.07.2020 15:33 Відповісти
Вся страна пытается уйти от налогов,а потом плачутся,что включают печатный станок.
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08.07.2020 15:41 Відповісти
І коли вона почала ховатись? Га?
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08.07.2020 15:51 Відповісти
квартальные идиоты выгнали смолия из типографии гривен, теперь дорвавшись до печатного станка они вам наделают гривен. теперь стран заживет, все будут миллионерами! привет 90-е!
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08.07.2020 15:46 Відповісти
А спец.пенсии отменили?
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08.07.2020 16:11 Відповісти
Ось що вибори животворящі роблять!
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08.07.2020 16:23 Відповісти
при Порохе пенсию повышали, субсидии давали, дыра в пенсионном фонде была, но и бюджет рос. сейчас во всех сферах крах и это через 1год правления зельца.
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08.07.2020 16:33 Відповісти
Підвищення пенсій: Кабмін виділив Пенсійному фонду з бюджету 29,7 млрд грн дотацій - Цензор.НЕТ 5595
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08.07.2020 16:55 Відповісти
Ану, ану, звідки і як "вьвдєлили"? Не тринди, шмига! Ви берете гроші з ПФ, а не даєте йому!
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08.07.2020 16:42 Відповісти
 
 