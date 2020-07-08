Якщо вакцину від коронавірусу винайдуть у березні 2021 року, тоді ж вона з'явиться і на українському ринку, - Ляшко
Якщо вакцина від коронавірусу з'явиться у світі в березні 2021 року, тоді ж вона буде і на ринку України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
За його словами, поява вакцини від COVID-19 у березні наступного року - це оптимістичний сценарій.
"Зараз ідеться про підходи до третьої стадії клінічних досліджень, коли вакцина вже може випробовуватися на людях. У нас в Україні теж розглядається можливість проведення третьої клінічної стадії дослідження інактивованої вакцини проти COVID-19. Я вже говорив: як тільки почнуться випробування, я піду одним із перших добровольців. Публічно випробую вакцину, щоб ніхто не думав, що ми тут якась масонська змова... Імунобіологічні препарати, які доходять до третьої клінічної стадії, – це наша надія на порятунок, на життя без карантинних обмежень. Сподіваємося, що вакцина з'явиться", – сказав Ляшко.
Він зазначив, що українська влада веде переговори з іншими країнами, щоб отримати вакцину, щойно вона з'явиться.
"В Україні правильний президент, прем'єр-міністр і головний державний санітарний лікар... Ми не сидимо склавши руки, працюємо над тим, щоб вакцина потрапила в Україну відразу після реєстрації у Європейському союзі та Сполучених Штатах", – підкреслив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й європейска реальна вакцина, а не типу плацебо може взагалі не з'явитися. Проте вважаю, що вже через півроку за ковід всі забудуть. Багато хто зараз пам'ятає наприклад за свиний чи пташиний грип?
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
Что оно мелет? Какой 21-й год? Что, никак не можете решить кто из вас ублюдков тендер выиграет?
По цене в $4000 за ампулу - учителям должно быть по карману.
******************* на ********** пи********** з******* Путина
Гордон(!!!)
слабоумный "врач" развел срач.
просто Лящ - иди на Путина. Еще иди Писелеву и Помету дай, а потом интервью
не велика втрата для генофонду..
Ну как, как такие тупоголовы попадают на высокие должности?!
Для этого нужно заразиться коронавирусом, чтоб испытать на себе вакцину, нет?
Возьми с собой еще одного умника, бубочку, тот тоже хотел быть добровольцем...
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
Это зеленое стадо мелет лишь бы молоть...все что попало...