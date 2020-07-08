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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо вакцину від коронавірусу винайдуть у березні 2021 року, тоді ж вона з'явиться і на українському ринку, - Ляшко

Якщо вакцину від коронавірусу винайдуть у березні 2021 року, тоді ж вона з'явиться і на українському ринку, - Ляшко

Якщо вакцина від коронавірусу з'явиться у світі в березні 2021 року, тоді ж вона буде і на ринку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, поява вакцини від COVID-19 у березні наступного року - це оптимістичний сценарій.

"Зараз ідеться про підходи до третьої стадії клінічних досліджень, коли вакцина вже може випробовуватися на людях. У нас в Україні теж розглядається можливість проведення третьої клінічної стадії дослідження інактивованої вакцини проти COVID-19. Я вже говорив: як тільки почнуться випробування, я піду одним із перших добровольців. Публічно випробую вакцину, щоб ніхто не думав, що ми тут якась масонська змова... Імунобіологічні препарати, які доходять до третьої клінічної стадії, – це наша надія на порятунок, на життя без карантинних обмежень. Сподіваємося, що вакцина з'явиться", – сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На людях випробовують 17 вакцин від COVID-19, - ВООЗ

Він зазначив, що українська влада веде переговори з іншими країнами, щоб отримати вакцину, щойно вона з'явиться.

"В Україні правильний президент, прем'єр-міністр і головний державний санітарний лікар... Ми не сидимо склавши руки, працюємо над тим, щоб вакцина потрапила в Україну відразу після реєстрації у Європейському союзі та Сполучених Штатах", – підкреслив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми створюємо в аеропорту "Бориспіль" лабораторію, яка даватиме результат всім прибулим через дві години, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Высер ЗЕбильного идиота ни о чем
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08.07.2020 15:17
+2
Красиво спалился. После изобретения вакцины ее тестируют год-два, а потом пускают в оборот.
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08.07.2020 15:21
+2
а чего в марте а не 1 апреля
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08.07.2020 15:24
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Імпортна вакцина буде дорого коштувати, а коли з'явиться українська вакцина?
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08.07.2020 15:13 Відповісти
Відповідь - ніколи.
Та й європейска реальна вакцина, а не типу плацебо може взагалі не з'явитися. Проте вважаю, що вже через півроку за ковід всі забудуть. Багато хто зараз пам'ятає наприклад за свиний чи пташиний грип?
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08.07.2020 15:41 Відповісти
Скажу ему по секрету - вакцины не будет никогда!
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08.07.2020 15:14 Відповісти
а то фармгиганты упустят возможность поскрести по сусекам у мирового сообщества за очередное тамнехлюй или фуфловарин?...
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08.07.2020 15:19 Відповісти
скажу вам по секрету - будет! и мало того без вакцинации будешь сидеть дома на "самоизоляции" так что копим бабло на вакцину или откапываем валыну.
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08.07.2020 15:34 Відповісти
А валына тебе зачем? Самоубиться если вакцина не поможет?
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08.07.2020 15:42 Відповісти
Навіщо вакцина від хвороби, яка сама проходить, а у декого взагалі безсимптомно?
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08.07.2020 15:15 Відповісти
А "всего лишь" 6% умирают! Можно и не лечить!
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08.07.2020 15:22 Відповісти
Не надо ляля. Даже официально относительно заразившихся умерло в Украине 2,6 процента. Так что ты раза в два эдак приврал.
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08.07.2020 15:44 Відповісти
А при чем тут "заразившееся"??? Те что еще болеют - могут либо выздороветь, либо умереть. Они - не показатель, у них все еще в процессе. Я беру соотношение умершие к выздоровевшим. То есть по итогу болезни. Цифры не веселые, почти 6%. Не веришь - посчитай сам, данные каждый день публикуют.
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08.07.2020 22:10 Відповісти
Ну чтобы дать оценку агрессивности данного вируса нужно его сравнить хотя бы с сезонным гриппом. Причем статцифры должны быть получены равнозначно, чтобы сравнение было корректным.
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09.07.2020 11:38 Відповісти
Який відсоток смертей тривіального грипу?
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
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08.07.2020 15:59 Відповісти
Точных цифр нет, т.к. не все заболевшие обращаются, учесть всех невозможно. Но по разным оценкам от 0,5 до 0,1 процента. Есть более-менее точные данные по свиному гриппу H1N1, там смертность в районе 0,2-0,3. Он считается менее опасным, по крайней мере такая инфа есть в Вики
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08.07.2020 22:12 Відповісти
Меня всегда умиляет когда точной статистики нет, но оценочная есть. На чем может базироваться оценочная статистика. ХЗ короч.
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09.07.2020 11:37 Відповісти
А 7,5 лярдов собранной ЕС зелени кто "осваивать" будет?
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08.07.2020 15:42 Відповісти
если появится... ее что, смогут производить миллиард ампул в сутки? и Украина непременно окажется в числе первых получателей...
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08.07.2020 15:17 Відповісти
Высер ЗЕбильного идиота ни о чем
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08.07.2020 15:17 Відповісти
какие мы оптимисты.....
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08.07.2020 15:19 Відповісти
Евросоюз подписал договор с компанией AstraZeneca на поставку 400 млн доз вакцины начиная с Октября 2020.
Что оно мелет? Какой 21-й год? Что, никак не можете решить кто из вас ублюдков тендер выиграет?
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08.07.2020 15:19 Відповісти
Заголовок статьи безграмотный !
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08.07.2020 15:21 Відповісти
Красиво спалился. После изобретения вакцины ее тестируют год-два, а потом пускают в оборот.
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08.07.2020 15:21 Відповісти
На каком рынке именно? На КарДачах?
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08.07.2020 15:21 Відповісти
а чего в марте а не 1 апреля
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08.07.2020 15:24 Відповісти
Появится-появится...
По цене в $4000 за ампулу - учителям должно быть по карману.
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08.07.2020 15:30 Відповісти
главное,что есть типа первый доброволец Ля,который котоый вместе с Зе пиарится сейчас с сракочим визитом в Черновцах...
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08.07.2020 15:30 Відповісти
об этом https://gordonua.com/news/society/lyashko-esli-vakcina-ot-covid-19-poyavitsya-v-mire-v-marte-2021-goda-v-ukraine-ona-budet-togda-zhe-1508346.html в интервью изданию "Гордон" заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Источник: https://censor.net/n3206894\\\\\\\\\\\\\

******************* на ********** пи********** з******* Путина
Гордон(!!!)
слабоумный "врач" развел срач.
просто Лящ - иди на Путина. Еще иди Писелеву и Помету дай, а потом интервью
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08.07.2020 15:30 Відповісти
вторая часть марлезонского балета. Будут закупать за бюджет на 300млрд. и все ради самого святого человеческой жизни. А мы будем хлопать ушами.Плевать они хотели на все им нужен повод для мародерства.
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08.07.2020 15:30 Відповісти
З язика зняли.
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08.07.2020 16:00 Відповісти
"я пойду одним из первых добровольцев." Источник: https://censor.net/n3206894
не велика втрата для генофонду..
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08.07.2020 15:32 Відповісти
Я уже говорил: как только начнутся испытания, я пойду одним из первых добровольцев. Источник: https://censor.net/n3206894

Ну как, как такие тупоголовы попадают на высокие должности?!
Для этого нужно заразиться коронавирусом, чтоб испытать на себе вакцину, нет?
Возьми с собой еще одного умника, бубочку, тот тоже хотел быть добровольцем...
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08.07.2020 15:33 Відповісти
Хто готовий на собі її перевіряти? Ви впевнені,що вона ні нащо не вплине?
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08.07.2020 15:45 Відповісти
На коронавірус 100% не вплине, а на здоров'я - негативно.
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08.07.2020 15:49 Відповісти
Можно же же изобрести вакцину, шоб люди до пенсии не дотягивали? Думаю - можно.
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08.07.2020 15:56 Відповісти
Коронаистерички, опять не вижу ваших радостных комментов.
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08.07.2020 15:54 Відповісти
Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке/ Ляшко не исключает своего участия в президентских выборах / Ляшко заявил, что пошутил о планах баллотироваться в президенты/ 95-й квартал заразен.
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08.07.2020 15:58 Відповісти
Який відсоток смертей тривіального грипу?
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
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08.07.2020 16:04 Відповісти
У нас президент Ляшко или Зеленский? Один язык из жопы никак не достанет, а другой никак не заткнется.
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08.07.2020 16:06 Відповісти
А если в апреле?? А если в феврале?? А если завтра??
Это зеленое стадо мелет лишь бы молоть...все что попало...
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08.07.2020 16:19 Відповісти
Продолжительность иммунитета от коронавируса порядка 90 дней, потом нужно "готовить" другую (новую) вакцину на основе "свежих штаммов", поэтому эффективной вакцины против COVID-19 не будет (она "устареет" еще до производства)!
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08.07.2020 16:25 Відповісти
поэтому нет и не будет вакцины от гриппов и ОРВИ (они быстро мутируют каждые три месяца)!
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08.07.2020 16:30 Відповісти
Так понял, что в Украине появится, если ее "изобретут" именно в марте. А вдруг в феврале или апреле? Что тогда? Не появится? Ляшко что-то знает...
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08.07.2020 19:02 Відповісти
 
 