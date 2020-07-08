Якщо вакцину від коронавірусу винайдуть у березні 2021 року, тоді ж вона з'явиться і на українському ринку, - Ляшко

Якщо вакцина від коронавірусу з'явиться у світі в березні 2021 року, тоді ж вона буде і на ринку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, поява вакцини від COVID-19 у березні наступного року - це оптимістичний сценарій.

"Зараз ідеться про підходи до третьої стадії клінічних досліджень, коли вакцина вже може випробовуватися на людях. У нас в Україні теж розглядається можливість проведення третьої клінічної стадії дослідження інактивованої вакцини проти COVID-19. Я вже говорив: як тільки почнуться випробування, я піду одним із перших добровольців. Публічно випробую вакцину, щоб ніхто не думав, що ми тут якась масонська змова... Імунобіологічні препарати, які доходять до третьої клінічної стадії, – це наша надія на порятунок, на життя без карантинних обмежень. Сподіваємося, що вакцина з'явиться", – сказав Ляшко.

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Він зазначив, що українська влада веде переговори з іншими країнами, щоб отримати вакцину, щойно вона з'явиться.



"В Україні правильний президент, прем'єр-міністр і головний державний санітарний лікар... Ми не сидимо склавши руки, працюємо над тим, щоб вакцина потрапила в Україну відразу після реєстрації у Європейському союзі та Сполучених Штатах", – підкреслив Ляшко.

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