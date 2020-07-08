Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова

Матеріали кримінальних проваджень сфальсифіковані, і це робиться за вказівкою Офісу Президента і Генерального прокурора.

Про це під час судового засідання заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні в цьому судовому засіданні встановлено факти фальсифікації кримінальної справи з боку Офісу Генерального прокурора. Тому надзвичайно важливо - зараз суд оголосив перерву для того, щоб продовжити збір доказів з цього приводу", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент також повідомив, що керівник слідчої групи ГБР Олег Корецький, який очолював розслідування проти п'ятого Порошенка, повідомив про відсутність складу злочину і про те, що на нього здійснювався тиск з метою продовжити політичні переслідування проти Порошенка. Саме тому адвокати лідера "Європейської Солідарності" вимагають викликати Корецького на судове як свідка і засвідчити факти політичного переслідування проти п'ятого Президента.

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"Сьогодні вранці керівник слідчої групи, який весь рік проводив на чолі цієї групи розслідування 20 з лишнім справ, прийняв декілька поцесуальних рішень. Рішення перше – закриття деяких справ як "трешу"… "Цей керівник слідчої групи заявив про тиск на нього з боку фактичного керівника ДБР пана Бабікова у справі Порошенка. І хто на нього може тиснути? Ми твердо переконані, що цей тиск може здійснюватися за вказівкою з Офіса президента України Зеленського, з Офісу Генерального прокурора і особисто Генерального прокурора", - переконаний Порошенко.

П'ятий президент підкреслив, що вимагатиме негайного створення тимчасової слідчої комісії і притягнення злочинців до відповідальності.

"Це – боротьба не за Порошенка, це наша боротьба за Україну. Це наша боротьба за демократію, за верховенство права, за рух у Європу. І це наша боротьба за те, щоб не дати цим злочинцям перетворити державу в Російську Федерацію, приєднати Україну до Росії, здійснити мрію "п’ятої колони", яка зараз прорвалася до влади", – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону.