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Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова

Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова

Матеріали кримінальних проваджень сфальсифіковані, і це робиться за вказівкою Офісу Президента і Генерального прокурора.

Про це під час судового засідання заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні в цьому судовому засіданні встановлено факти фальсифікації кримінальної справи з боку Офісу Генерального прокурора. Тому надзвичайно важливо - зараз суд оголосив перерву для того, щоб продовжити збір доказів з цього приводу", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент також повідомив, що керівник слідчої групи ГБР Олег Корецький, який очолював розслідування проти п'ятого Порошенка, повідомив про відсутність складу злочину і про те, що на нього здійснювався тиск з метою продовжити політичні переслідування проти Порошенка. Саме тому адвокати лідера "Європейської Солідарності" вимагають викликати Корецького на судове як свідка і засвідчити факти політичного переслідування проти п'ятого Президента.

Дивіться також: "Незрозумілі харківські люди" на чолі з Венедіктовою тиснули на слідчих у справах Порошенка, - керівник слідчої групи ДБР Корецький. ВIДЕО

"Сьогодні вранці керівник слідчої групи, який весь рік проводив на чолі цієї групи розслідування 20 з лишнім справ, прийняв декілька поцесуальних рішень. Рішення перше – закриття деяких справ як "трешу"… "Цей керівник слідчої групи заявив про тиск на нього з боку фактичного керівника ДБР пана Бабікова у справі Порошенка. І хто на нього може тиснути? Ми твердо переконані, що цей тиск може здійснюватися за вказівкою з Офіса президента України Зеленського, з Офісу Генерального прокурора і особисто Генерального прокурора", - переконаний Порошенко.

П'ятий президент підкреслив, що вимагатиме негайного створення тимчасової слідчої комісії і притягнення злочинців до відповідальності.

"Це – боротьба не за Порошенка, це наша боротьба за Україну. Це наша боротьба за демократію, за верховенство права, за рух у Європу. І це наша боротьба за те, щоб не дати цим злочинцям перетворити державу в Російську Федерацію, приєднати Україну до Росії, здійснити мрію "п’ятої колони", яка зараз прорвалася до влади", – наголосив Порошенко.

Також читайте: Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону.

Автор: 

Порошенко Петро (15181) ДБР (3511) Корецький Олег (25) Бабіков Олександр (77)


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Топ коментарі
+36
Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова - Цензор.НЕТ 1746
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08.07.2020 15:31
+33
Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова - Цензор.НЕТ 5919
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08.07.2020 15:31
+31
Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова - Цензор.НЕТ 373
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08.07.2020 15:32
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Так зебилы уже шестой год на кацапских помойках кормятся. Все фейки оттуда тащут.

Вон давеча Верещук обосралась в прямом эфире. Что уж говорить про рядовых дегенератов.
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08.07.2020 17:02 Відповісти
Собачій рот завив. 😁
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08.07.2020 17:57 Відповісти
У тебя один президент уже 20 лет, но он ***** ла-ла-ла.
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08.07.2020 16:17 Відповісти
Розслідування справи Порошенка завершене: прокуратура вже не просить про запобіжний захід
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08.07.2020 16:15 Відповісти
лера, добавляйте - только этой справы. но впереди криминал афаир о мыролюбстве и реформизме, там отпетлять не получится и на дурку соскочить.
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08.07.2020 16:19 Відповісти
эта была самая "перспективная" у вас - остальное еще большая муть, за одну ночь все и закроют)
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08.07.2020 16:21 Відповісти
нет. наиболее перспективные это роттердам дюссельдорф ++ и конечно о 3003 перемириях. Там в обоих случаях пожизненное с конфискацией всего нареформированного
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08.07.2020 16:26 Відповісти
ПШНХ, іпануте створіння.
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08.07.2020 16:29 Відповісти
Бургер, хватит мять висяк...
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08.07.2020 16:42 Відповісти
Как видим передвижной цирк организован сывым, привезли всех на автобусах, раздали плакаты, и все стали "патриотами" защищающими Гетьмана. Цена подставки под флажок от 80грн

Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова - Цензор.НЕТ 6601 Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова - Цензор.НЕТ 3348Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова - Цензор.НЕТ 729
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08.07.2020 17:00 Відповісти
Шо воно ще там требує? Буде в тюрмі добавку макаронів требувати. )))
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08.07.2020 17:18 Відповісти
Если вы про Порошенко, то это уже не в тренде. Уже и самым тупым ясно, что ни в какой тюрьме Порошенко никогда не будет.
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08.07.2020 18:10 Відповісти
Керівник групи слідчих у «справах Порошенка» Олег Корецький - інтерв'ю

Пооявилось: https://glavcom.ua/country/politics/kerivnik-grupi-slidchih-u-spravah-poroshenka-oleg-koreckiy-v-dbr-atmosfera-duzhe-negativna-vsi-boyatsya-691877.html
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08.07.2020 18:07 Відповісти
А раніше Корецький про ніякий тиск по справам Порошенка не заявляв, а, навпаки, всі розслідував. Прийшла влада, яка недовподоби Корецькому!https://www.5.ua/polityka/u-merezhi-ziavylysia-zapysy-proslushky-pro-tysk-truby-na-slidchoho-u-spravi-poroshenka-smy-203895.html
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08.07.2020 18:23 Відповісти
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