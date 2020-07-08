Польська компанія завдяки дотаціям ЄС продає в Україні щомісяця до 500 тонн молочки. Стільки ж молока не продадуть наші селяни, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач

Польська молочна продукція витісняє українську, оскільки ЄС дотує своїх виробників і це дозволяє демпінгувати ціни на зовнішніх ринках.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив співвласник компанії "Молочний альянс" Олександр Деркач, інформує Цензор.НЕТ.

"Імпорт молочки з Європи, в ціні якої сидить 30 відсотків дотації від Євросоюзу, на наших магазинних полицях стає дедалі більше. Одна польська компанія вже тільки в мережах щомісяця продає майже 500 тонн своєї продукції. За ціною нижче, ніж у будь-якого нашого виробника. З розмитненням і доставкою. Це означає 500 тонн молока від наших селян залишаються незатребуваними", - написав Деркач.

Він висловив припущення, що якщо так буде і надалі, "скоро в Польщу піде нова хвиля наших заробітчан. З тих, хто поріже своїх корів і вирушить крутити хвости польським".

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