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Польська компанія завдяки дотаціям ЄС продає в Україні щомісяця до 500 тонн молочки. Стільки ж молока не продадуть наші селяни, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач

Польська компанія завдяки дотаціям ЄС продає в Україні щомісяця до 500 тонн молочки. Стільки ж молока не продадуть наші селяни, - співвласник

Польська молочна продукція витісняє українську, оскільки ЄС дотує своїх виробників і це дозволяє демпінгувати ціни на зовнішніх ринках.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив співвласник компанії "Молочний альянс" Олександр Деркач, інформує Цензор.НЕТ.

"Імпорт молочки з Європи, в ціні якої сидить 30 відсотків дотації від Євросоюзу, на наших магазинних полицях стає дедалі більше. Одна польська компанія вже тільки в мережах щомісяця продає майже 500 тонн своєї продукції. За ціною нижче, ніж у будь-якого нашого виробника. З розмитненням і доставкою. Це означає 500 тонн молока від наших селян залишаються незатребуваними", - написав Деркач.

Він висловив припущення, що якщо так буде і надалі, "скоро в Польщу піде нова хвиля наших заробітчан. З тих, хто поріже своїх корів і вирушить крутити хвости польським".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантині подешевшали м'ясо, молоко і овочі, - заступник міністра економіки Висоцький

Польська компанія завдяки дотаціям ЄС продає в Україні щомісяця до 500 тонн молочки. Стільки ж молока не продадуть наші селяни, - співвласник Молочного альянсу Деркач 01

Автор: 

демпінг (52) молоко (313) Деркач Олександр (56)


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Топ коментарі
+19
селяне? селяне не продают молоко, молоко продают барыги, скупающие это молоко за бесценок у селян.
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08.07.2020 15:38
+18
Через таких Деркачів і дорожча, в селі можна і 10 грн за літр купити, на ринку 25 грн за 1,5 л, а у Деркача по 30грн за 0,9 л.
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08.07.2020 15:44
+17
Это всё блеф. Истина в том, что наши молочные барыги хотят с молочки непомерный барыш иметь и в этом конкуренты им не нужны.
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08.07.2020 15:41
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Все правильно. А нам нужно еще больше поднимать налоги и больше вводить новых. Все равно же поляки уже становятся основными украинскими работодателями. Нахрен нам своя промышленность и свое производство. Главное же чтобы торбохватам и олигархам, сидящим на бюджетных деньгах, было хорошо.
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08.07.2020 15:37 Відповісти
Пусть этот совладелец тоже сделает литр молока по 2 злотых, и тогда жалуется на демпинг. Я сказал молока, а не этого дерьма, которым они разбавляют молоко, купленное у селян.
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08.07.2020 15:42 Відповісти
селяне? селяне не продают молоко, молоко продают барыги, скупающие это молоко за бесценок у селян.
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08.07.2020 15:38 Відповісти
Барыги тоже не продают молоко. То что они продают молоком трудно назвать.
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08.07.2020 15:46 Відповісти
продукт, содержащий некоторый % молока.
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08.07.2020 16:01 Відповісти
Овсяного
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08.07.2020 17:25 Відповісти
Это всё блеф. Истина в том, что наши молочные барыги хотят с молочки непомерный барыш иметь и в этом конкуренты им не нужны.
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08.07.2020 15:41 Відповісти
а потом шампунь па штуке евро в куршавелях пить
аппетиты бы поуменьшили свои
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08.07.2020 16:02 Відповісти
странно если честно..., средняя зарплата в Польше 1000 евро..., в Украине 8000 -10000 тыс грн, т.е.300-500 евро, даже если взять датирование 30 процев, то грубо говоря в Польше зарплата 700 евро против наших 500 - почему в таком случае у нас молочка ДОРОЖЕ?
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08.07.2020 15:41 Відповісти
Через таких Деркачів і дорожча, в селі можна і 10 грн за літр купити, на ринку 25 грн за 1,5 л, а у Деркача по 30грн за 0,9 л.
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08.07.2020 15:44 Відповісти
Это который Деркач? Не тот самый....?
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08.07.2020 16:08 Відповісти
в польше дешевые деньги для бизнеса, в польше нет коррупции, в польше стабильная экономическая и политическая ситуация, польским молочникам не нужно заносить кэш в различные инстанции и тд и тп
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08.07.2020 15:51 Відповісти
в Украине 8000 -10000 тыс грн, т.е.300-500 евро,
Курс 30 гр/евро. . 8000 -10000 тыс грн это 260-340 Е, а не 300-500 евро,
почему в таком случае у нас молочка ДОРОЖЕ?
Есть такой страшный зверь, называется "производительность труда". Именно от него зависят во многом расходы на ЗП в цене товара, а не только от величины ЗП.
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08.07.2020 15:58 Відповісти
производительность труда функция управления. То есть низкая производительность труда обусловлена низким уровнем управленцев в первую очередь
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08.07.2020 20:24 Відповісти
производительность труда функция управления. То есть низкая производительность труда обусловлена низким уровнем управленцев в первую очередь
Слишком это в общем. А чем обусловлен низкий уровень управленцев? итд итп
Трудовая мораль, менталитет итд .... Лет 20 тому, когда ЕС пыталась прижать Грецию за долги и шалости в экономике, там была демонстрация с лозунгами: "Немки хотят работать до 65 лет - пусть они и работают". Это - реакция на требование ЕС отменить льгот выход на пенсию в 55 лет женщин с 2 детьми.
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08.07.2020 20:35 Відповісти
У нас нынче кладут дороги (как утверждает нынешняя власть) по технологиям ЕС и на технике из ЕС, вот только зарплаты нашим рабочим платят в разы меньше, чем работягам в ЕС, а вот зарплаты руководителям, то там тысячи в евро.

Это такая аналогия, которая показывает кто в Украине наживается на молоке.
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08.07.2020 21:21 Відповісти
зверь в другом - хочу сразу, много и сейчас, а в Польше прибыль ситают на несколько лет и 3-5 проца подьема, это ******* бизнес
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09.07.2020 09:04 Відповісти
правильный вопрос
и ответ на него известен
а этот чудачок совладелец "Молочного альянса" Деркач лапшу вешает, крокодиловы слёзы
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08.07.2020 16:04 Відповісти
В Польші особиста машина фермера - це дешевий опель чи фіат за десяток тисяч долярів. А в Україні - це ауді або порше за галіму соточку. Пересідати на опель наші виробники не бажають, їм дотації цікавіші
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08.07.2020 17:29 Відповісти
Как только заводится речь про дорогие машины у украинцев, но не про дворцы в тысячи кв. метров, яхты и личные самолеты, то знай украинец - тебя хотят обмануть и подсунуть во власть очередную креатуру от олигархов.
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08.07.2020 21:24 Відповісти
Когда то была пословица,не помню или 80-десятые,или начало 90-х:
"У поляка масла ныма,один токо маргарина.Записуйся з русаками-будеш кушать масло з нами".
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08.07.2020 22:14 Відповісти
500 тонн? Це крапля, звикайте до конкуренції.
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08.07.2020 15:42 Відповісти
не привыкшие они
им монополию подавай, или монопольный сговор
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08.07.2020 16:06 Відповісти
Так а предложения Деркача какие?
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08.07.2020 15:42 Відповісти
Как в сказке про Дуратино: несите ваши денежки...
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08.07.2020 15:43 Відповісти
От як може хороший польський сир дорогих сортів (Едам, Кролєвський, Масдам) коштувати МЕНШЕ, ніж наші прості сири Шостки чи Клуб Сиру? Навіть з 30% дотацією! Посолькі сири по 160-170 грн хороші, наші - більше 200...

30% дотація тут не поможе, бо в поляків і затрати на енергоносії, і на зарплати робітникам БІЛЬШІ, ніж у нас. Плюс, молоко вони в селян беруть не по 3 грн за літр!

То може ціни треба адекватні до собівартості ставити??
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08.07.2020 15:43 Відповісти
бо в поляків і затрати на енергоносії, і на зарплати робітникам БІЛЬШІ,
Есть такие параметры, как удельные энергозатраты и производительность труда. На Украине они плохие, ну и дотации в Польше не только прямо на село, но и на дороги, инфраструктуру итд.
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08.07.2020 16:02 Відповісти
На фразі "на Украине" кацап спалився...
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08.07.2020 16:04 Відповісти
Как вы уже достали со своими вставками на счет В\На Украине. Человек пишет так, как привык за долгие годы. Кировоградская область и город - говорят НА Украине, даже те люди в селах, которые разговаривают на украинском. Ваши постоянные замечания на эту тему (да, по правилам правильно говорить В Украине, но так начали говорить только после начала войны) - это обычный УРА-патриотизм.
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08.07.2020 16:10 Відповісти
Ишь ты, ********* не нравится
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08.07.2020 17:03 Відповісти
Культура так и прет. Ты хоть в жопу пробку вставь, а то прет слишком сильно.
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08.07.2020 17:05 Відповісти
Те що людина говорить - прояв її свідомості. І якщо людина говорить НА Україні, то вона тим самим заперечує проти існування держави Україна. В інеті їй достатньо зробити зауваження. А в реалі її треба пестити усіма кінцівками. Раз-другий відпестиш, і буде знати.
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08.07.2020 17:33 Відповісти
В чем то ты прав, но лично меня бесит не то, что поправляют (я сам пишу и говорю уже давно В Украине), а то что те кто поправляют в большинстве своем ничего не делали и не делают для Украины, кроме пустого трепа и лозунгов в стиле "всех порвем".

У меня родители всю жизнь говорят НА Украине, но это не мешало нам помогать армии продуктами и вещами в самое тяжелое время.
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08.07.2020 17:45 Відповісти
Не только энергозатраты/производительность. Но и условия в которых живут коровы, как их лечат, как ухаживают, как доят, как хранят молоко, качество питания коров. Всё это, конечно, в Польше на порядок лучше. Ну а работают в Польше укр. заробитчане и не за зарплату поляка.
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08.07.2020 16:41 Відповісти
В Польше не продают перекупщикам молоко от одной-двух коров. Сколько ездил по Польше и видел очень мало одиночных коров. Если фермер занимается разведением коров - то у него их несколько десятков и его уже заставишь продавать себе в убыток. Он уже сам может выбрать кому его продать.
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08.07.2020 16:05 Відповісти
Саме так, але ж все одно польська молочка ДЕШЕВША за нашу - і не на 30% навіть, а більше!
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08.07.2020 16:07 Відповісти
Она дешевле и лучше. В украинских магазинах (город Кировоград) я не встречал вкусного сыра или молока по приемлемой цене.
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08.07.2020 16:12 Відповісти
********* верить - себе дороже.
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08.07.2020 17:05 Відповісти
Я понимаю, что ты идиот, но ты хотя бы пробовал польскую молочку? Свежую?
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08.07.2020 17:11 Відповісти
Польской молочки в супермаркетах валом. Но она явно не пользуется спросом. Народ предпочитает украинское. Пока есть йогурты, сметана и творог яготинские, то кто же будет покупать млековиту?
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08.07.2020 18:02 Відповісти
У тебя не пользуется спросом или у всех украинцев? Если украинская продукция лучше - каким образом продается польская? Так ты ее пробовал? Что именно? В чем преимущество украинской молочки по ТВОЕМУ мнению?
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08.07.2020 18:07 Відповісти
Разница в качестве и в выборе. Я покупал здесь и польскую, и греческую, и турецкую , и болгарскую продукцию, а именно - йогурты. Ты же кроме польских другого и не пробовал.
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08.07.2020 18:22 Відповісти
И по йогуртам ты определил, что польская молочка плохая? Очень однобоко, но это твое мнение и я не буду тебя переубеждать. И что, нельзя было нормально общаться с начала? Без оскорблений и матов? Или за час времени что-то глобально изменилось в твоей голове?
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08.07.2020 18:33 Відповісти
В той среде, где я общался (не очень богатых, но имеющих средства для выбора) Польша считалась наихудшим производителем продутов питания, уступая только раше. Все старались избегать продуктов страны происхождения "Польша". Ну не знаю я, чтобы кто-то хвалил польское.
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08.07.2020 20:45 Відповісти
Это когда было? Ты СЕЙЧАС пробовал польский сыр (среднего ценового сегмента по 19 злотых=135грн)? И сравнивал его с украинским (Шостка, мраморный и тп)? Я сравнивал во время последнего приезда к родителям два года назад. Сравнение, к сожелению, не в пользу украинской продукции.
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08.07.2020 21:46 Відповісти
В девяностых наши магазины завалили польским мороженным, а потом "Рудь" стал делать вкусное мороженное и польского в магазинах не стало - перестали покупать. Мало того, Петр Рудь стал продавать много мороженного в Польше.

Может дело в качестве?
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08.07.2020 21:31 Відповісти
Естественно. На данный момент качество украинской молочки оставляет желать лучшего. Но если перестанут убивать животноводческий сектор и уменьшат аппетиты собственников молочных заводов, то вполне могут вернуть приемлемое соотношение цена/качество.
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08.07.2020 21:41 Відповісти
И сначала надо отменить закон о рынке земли, протащенный Зеленским.
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08.07.2020 21:46 Відповісти
Во всех странах мира существует рынок земли, в самом рынке нет ничего плохого. А вот как его реализуют в Украине - другой вопрос.
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08.07.2020 21:48 Відповісти
Точно во всех?
А как в Канаде? В Израиле? В Великобритании? ...

Вот во Франции есть рынок земли, только там гос агенство просто так купить землю не даст, а виноградники вообще национальное достояние и нельзя их заменять на что-то другое.

А в США ежегодно из бюджета выделяют миллиарды и скупают всю землю, выходящую в продажу в собственность государства США.
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08.07.2020 21:54 Відповісти
Хорошо, ПОЧТИ во всех. Вся проблема в регулировании этого рынка, а с такими судами как в Украине.......
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08.07.2020 22:37 Відповісти
Не только с судами, но и с законодательством по судебным делам, по уничтоженной прокуратуре да и собственно всей правоохранительной системе в стране.
Де-факто, нам теперь не реформы надо (после Порошенко и зеленского) делать, а перезагружать всю систему управления государством.
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08.07.2020 22:47 Відповісти
Почти во всех нет. Формально есть, но не более чем нескольких процентов от всего объема с/х земель. Это нам грантоеды втирали, чтобы за пару десятков миллиардов скупить то, что стоит не менее 3,4 триллиона долларов.
Если где и можно считать, что есть рынок, так это в Германии, качество земли в которой гораздо хуже чем у Украины и эта страна ЕС не в состоянии обеспечить собственную продовольственную безопасность, не импортируя продовольствие, в отличии, например, от Франции и Италии.

Либерализм доказал, что он является тупиковой моделью экономики, потому во многих странах мира массово увольняют экономических советников либерального толка.
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08.07.2020 22:56 Відповісти
С чего ты взял, что та же Германия не способна прокормить себя со своих с/х земель? Или Канада - где качество земель еще хуже, но это не мешало ей импортировать в ссср огромное количество зерна.
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08.07.2020 23:02 Відповісти
Это не моя оценка Германии, так пишут эксперты.
В Канаде не так уж много населения и получить в ней рабочую визу и тем более гражданство не проще, чем в Великобритании, что ограждает страну от тех эмигрантов, которые не желательны.
И Юг Канады, на берегах Великих озер, это по широте наша Одесщина, только с огромным количеством рек и пресных озер. И в частной собственности там менее 8% от всей с/х земли, остальное в гос собственности, потому такой проблемы у них просто не существует.
И например из Италии, не экспортируется ни зернышка - только в виде переработанной продкуции с высоким процентом доданной стоимости.
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08.07.2020 23:10 Відповісти
В Польше не продают перекупщикам молоко от одной-двух коров. Если фермер занимается разведением коров - то у него их несколько десятков

Разный тип экономики села: полунатуральное и специализированное. На Украине в селе - полунатуральное: свой огород, своё молоко, кабанчик, кроли.. по крайне мере было так. Ест, мало эффективное. Как в Польше - не знаю, племянник-студент подрабатывал в Голландии на ферме. Приехал - глаза на лоб: на ферме делают только молоко - на продажу, цветы - для себя, корм коровам. Ни огорода, ни курей, ни своего творога/сметаны .... все из магазина, но и работа - всё механизировано, ручной работы минимум. Ну и ЗП - 600 Е в мес чистыми, за вычетом еды, жилья, налогов итд. И это практ неквалифицированный, права на грузовик только были. Молоко продают/сдают в свой кооператив: ставят бидоны у дороги, приезжает грузовик и забирает.
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08.07.2020 17:27 Відповісти
Скоріше декілька сотень або тисяч. Десятки корів для молочного бізнесу - це ніщо.
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08.07.2020 17:35 Відповісти
Ну так канєшно. Ви ж переробники за яку ціну купуєте молоко у виробників? І що там з молока в кінцевому продукті? А ціни ви намалювали гарні. В Україні, з полями і ланами, нічим кормить ВРХ худобу. Це не те що нонсенс. Це злочин!
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08.07.2020 15:43 Відповісти
Вопрос сложный. Приведу пример. США запретили импорт французских сыров. Почему? По санитарным нормам США сыр должен изготавливаться только из пастеризованного молока. Французы булы у шоци, по их понятиям сыр из пастеризованного молока это вообще не сыр. То же самое и с фермерскими продуктами, торговля ими на ферме - полукриминал. Купить конечно можно, но...
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08.07.2020 18:16 Відповісти
Поэтому он предлагает запретить польскую молочку, и в условиях отсутствия конкурентов поднять и так заоблачные цены для покупателей на своё несъедобное гавно.
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08.07.2020 15:45 Відповісти
Так з усім в країні робили 30 років,саме тому інвестори у нас не побудували жодного західного автозаводу.У 90-х американські концерни Ford і General Motors хотіли побудувати завод у влади просили знизити великий експортний податок щоб можна було продавати вироблене за межами України но не домовилися.Згодом цікавилися японці та німці те саме.Тим часом до росії прийшли двадцять автовиробників і про Україну вже забули.
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08.07.2020 15:58 Відповісти
Просто Деу дали дуже нефігового хабаря... І тому Кучма відмовив General Motors, а обрав Деу. Парадокс, що потім Деу обанкротилися і їх придбали ті ж самі General Motors!
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08.07.2020 16:09 Відповісти
это твари под вывеской НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ . Для них конкуренция это плохо, даже смертельно.
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08.07.2020 16:14 Відповісти
поляки молодці,а наш брат який не поїде звідси буде олігархів забезпечувати.
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08.07.2020 15:45 Відповісти
Щоб селяни не різали корів, треба купувати в них молоко за нормальні гроші!
А то купують по 3 грн за літр, розбавляють водою, пастеризують і продають по 22-23 грн за літр!
Це при тому, що в райцентрі на базарі 3-літровий бутель справжнього молока (а не магазинного розбавленого) коштує 35-40 грн!
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08.07.2020 15:45 Відповісти
та воно й до біса навіть свіже - не дуже вигідно як ви й сказав корову тримати. від кози було норм., я жрал не раз, просто реально так як ви сказав - купують за копійки а потім скавулять(а то шо селяни не виходять навіть на нуль = )
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08.07.2020 16:01 Відповісти
Мелкое фермерство себя не окупает (в разрезе животноводства), а на укрупнение - у селян нет денег или недорогих кредитов.
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08.07.2020 16:15 Відповісти
А це яким треба бути ідіотом щоб продавати молоко за 3 грн літр?
Не продавай за 3 грн і почнуть пропонувати більше.
А якщо замість цього навчитися виробляти сири... На доброму сирі з пари корів мож піднімати 1000 долярів у місяць.
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08.07.2020 17:38 Відповісти
"Ваши сєлянє" єго нє продадут из-за тово, што закупочниє цени на молоко едва лі покривают сєбєстоімость єво добичі. А вот цена на готовиє молочниє продукти уже на уровнє центральноєвропєйскіх.
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08.07.2020 15:46 Відповісти
А зачем буква "в" в заглавие,или нужно было написать ₽"в Украину"
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08.07.2020 15:49 Відповісти
для этого есть антидепинговое законодательство
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08.07.2020 15:50 Відповісти
для этого есть антидепинговое законодательство
Антидемпенговое законодательство не способно повысить энергоэффективность и производительность.

Кроме того: влезли под правила ЕС - получите общий подход к селу в ЕС: выживать должны более эффективные хозяйства. Знакомый в Голландии: не способен удерживаться на среднем уровне - заставят продать землю/хозяйство через отсутствие кредитов, снижения квот на сдачу молока от одной коровы итд..... Никакого коммунизма: подберут покупателя, дадут норм цену, но: не можешь норм вести хозяйство - иди гуляй. Другое дело, что там и иностранца на землю не пустят - находят способы.
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08.07.2020 16:13 Відповісти
Пустять і іноземця на землю. Просто буде орендувати землю та сплачувати всі податки нарівно як місцевий.
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08.07.2020 17:40 Відповісти
Пустять і іноземця на землю. Просто буде орендувати землю та сплачувати всі податки нарівно як місцевий.
Верно, просто плохо написал. В Голландии для работы на земле нужно иметь профильное образование, многие сдают в аренду, оставаясь собственниками. Часто сдают наследники, не имеющие соотв образования и не желающие горбатится - работы много и тяжелая. Но и заработки, уровень жизни хорошие.
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08.07.2020 17:53 Відповісти
Украина уже в ЕС вступила? да вы шо?, под какие правила ЕС мы влезли? при чем здесь энергоэффективность и производительность - если речь о демпинге
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09.07.2020 15:41 Відповісти
тобто купуючи польське молоко українці отримують часку евродотацій за рахунок нижчої вартості молочки.
А цей Деркач маніпулює
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08.07.2020 15:51 Відповісти
Хай "совладєлєц" не П.. триндить - вони у селян скуповують молоко цільне за копійки, викачують звідти жир, "обрат" змішують з олією, емульгують і продають цей фальсифікат "за скажені гроші"... Я зараз беру у молочниці молоко з-під корови дешевше, ніж коштує такий же об"єм магазинної "білої води"... Як казав Кролик у мультфільмі, Вінні-Пуху: "Это потому, что кое-кто слишком много ест!..."
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08.07.2020 15:54 Відповісти
на кацапской пишет? -
товарищ Украину представляет, так что пусть идет бычкам хвосты крутить.
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08.07.2020 15:55 Відповісти
В селе покупаю молоко у бабок 18 грн.- 3 литра,а в городе 18 грн.-1 литр. Молоко в магазине не покупаю. Это бадяга из сухой смеси х/з чего.
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08.07.2020 16:03 Відповісти
Покращення от ЗЕленых обезьян в действии.
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08.07.2020 16:04 Відповісти
Хто хоче молока або якісних продуктів, хай виїде за місто. Ще десять років тому череди ходили. Зараз немає. Ні однієї корови. Навіть на кілочку не прип"ята. НЕМАЄ КОРІВ ВЗАГАЛІ. І це біля Києва, ринка збуту.
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08.07.2020 16:05 Відповісти
Сейчас коровы другие. Раньше были мясомолочные породы, которые давали мало молока и были относительно небольшие. Сейчас же отдельно мясные и отдельно молочные породы. Молочные вообще теперь на выгул не водят, стоят всю свою жизнь в стойле, но дают много молока. А вот мясные породы фермеры Аргентины и юга США по пол года, году гоняют по пастбищах и не заморачиваться с их доением, поскольку молока они не дают.
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08.07.2020 20:24 Відповісти
500т это не о чём для Украины. Сами наши молокозаводы покупали за копейки молоко у населения. И ещё оформляли на себя или на своих посредников дотации от государства на коров,вместо людей содержащих коров. Жлобы сами довели - в селе не осталось коров ,а они выпускают всё на пальмовом масле и химии. Лучше польское по стандартам ЕС - возможно даже дешевле нашего . Своё дерьмо, которое называете молочкой , ешьте сами.
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08.07.2020 16:09 Відповісти
да ладно, нормальная у нас молочка
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08.07.2020 16:28 Відповісти
да ладно , такая по качеству- как наши отечественные автомобили
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08.07.2020 16:36 Відповісти
Притча про молочний продукт з високою добавленою вартістю --- спочатку з молока зняли вершки ( продукт 1), потім з обезжиреного молока зробили сир ( продукт 2), а потім в сироватку, яка залишилась після сиру, додали трошки цільного молока і зробили кефір або йогурт ( продукт 3).
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08.07.2020 16:15 Відповісти
объем производства молочки в Украине порядка 12 млн. тонн. И тут поляки со своими 500 тоннами обосрали Деркачу весь бизнес ))
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08.07.2020 16:27 Відповісти
Хочется накручивать не жалкие 10-15%, а хотя бы 300%.
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08.07.2020 16:30 Відповісти
"скоро в Польшу пойдет новая волна наших заробитчан. Из тех, кто порежет своих коров и отправится крутить хвосты польскими"Источник: https://censor.net/n3206901

дуже гарно ця тварина висловилась про селян які йому постачають молочку яку він потім конвертує у надприбуток....
у цьому весь наш бізнес, хто трохи заробив, або вкрав, починає до людей ставитись як до бидла.
п.с. ВРХ і так донищать селяни бо не вигідно її тримати через отаких от бізнесменів які приймають молоко по три копійки, а продавати напряму забороняють.
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08.07.2020 17:01 Відповісти
барыги хотят монополию, без нее у них падает барыш и они скучнеют.
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08.07.2020 17:31 Відповісти
БЕЛАРУСЬ СОХРАНЯЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРОВОМ ТОПЕ ЭКСПОРТЕРОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Новый отчет ФАО http://www.fao.org/3/CA4526EN/CA4526EN.pdf показывает , что Беларусь остается третьим в мире экспортером молока и молочной продукции, если измерять в натуральном выражении.
По прогнозам организации, так будет и по итогам 2019 года, хотя объем поставок из нашей страны немного сократится. Используя данные ФАО, редакция Office Life составила небольшой рейтинг. В нем не учитывается Европейский союз. По нему в отчете даются консолидированные данные, но по остальным странам они приводятся отдельно. Например, нет общей статистики от ЕАЭС. Если учитывать ЕС, то Беларусь не на третьем, а на четвертом месте. ЕС - на первом. Его объем экспорта составляет 20,4 млн т.ТОП-5 МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛН Т (ПО ИТОГАМ 2018 Г.)Новая Зеландия - 18,8.США - 11,8.Беларусь - 3,7.Австралия - 3,0.Аргентина - 1,9. https://officelife.media/news/10766-fao-predicts-fall-of-pork-production-in-belarus/part2/ Нет никаких проблем с молочкой,если немного поддерживать ее на государственном уровне.Я польское молоко в белорусских магазинах никогда не видел)
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08.07.2020 19:05 Відповісти
Наши селяне не продадут молоко, потому что оно стоит доллар за литр! Схаменіться, покидьки! Вспомните о конкуренции, делайте качественнее и дешевле. И не говорите, что это невозможно.
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09.07.2020 08:25 Відповісти
 
 