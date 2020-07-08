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Новини Пожежі в Україні
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Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 14 годину 8 липня триває гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня біля с. Осколонівка в Новоайдарському районі Луганської області та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) зі змінним напрямком поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове і Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тис. га, йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Унаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

Підтверджено загибель 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною масштабної пожежі на Луганщині може бути обстріл найманців РФ, - Клименко

Основні сили і засоби зосереджені на захист населених пунктів, створення мінералізованих смуг та гасіння окремих осередків пожежі.

До гасіння пожежі залучено 1 тис. 622 особи та 200 од. тех., у тому числі 2 пожежні літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС. Роботи проводяться у цілодобовому режимі.

Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 01
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 02
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 03
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 04
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 05
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 06
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 07
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 08
Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС 09

Автор: 

пожежа (4342) ДСНС (5127) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+3
Може хтось сумнівається у диверсії з Росії? А може хтось хоче сказати,що там ЗСУ тренувалось по банкам? До речі, громадянам східу вже пора давно приглядати за своєю українською землею і за лісами на ній,а не сидіти біля зомбоящика і лайно у мізки порціями приймати,а інші диверсанти вам же це лайно будуть ще і смажене подавати!
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08.07.2020 21:22
+2
сумно...
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08.07.2020 16:46
+2
ЗОВСІМ не здивуюсь, якщо підпали організували кончені кацапи!
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08.07.2020 22:21
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08.07.2020 16:22 Відповісти
сумно...
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08.07.2020 16:46 Відповісти
И всего то надо спички и ветер в соответствующую сторону для тех,кого бубочка боится называть. А потом у них еще и разрешение будет спрашивать говнокомандующий,можно тушить или еще потерпеть?
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08.07.2020 17:22 Відповісти
мда..., надеюсь пацанов кормят не только на видео
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08.07.2020 17:30 Відповісти
Може хтось сумнівається у диверсії з Росії? А може хтось хоче сказати,що там ЗСУ тренувалось по банкам? До речі, громадянам східу вже пора давно приглядати за своєю українською землею і за лісами на ній,а не сидіти біля зомбоящика і лайно у мізки порціями приймати,а інші диверсанти вам же це лайно будуть ще і смажене подавати!
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08.07.2020 21:22 Відповісти
ЗОВСІМ не здивуюсь, якщо підпали організували кончені кацапи!
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08.07.2020 22:21 Відповісти
Пипец. Сочувствую людям, как и затопленным в противоположной части Украины.
Но у меня вопрос - сколько человек будет привлечено к ответственности за отсутствие противопожарных полос и прочих мероприятий??? Опять никого? Уроков снова никаких?
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09.07.2020 00:57 Відповісти
Более того, уверен, что деньги на все противопожарные мероприятия пилились регулярно...
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09.07.2020 00:59 Відповісти
Що,не встигли на Луганді за 8-м своїх жмуриків помститись "іхтамнети"-попалили 3 -и тисячі га.лісів із селами укрів,як вже самим треба нестися гасити 100 тисяч га лісів на Байкалі?Звірі тупі-риторика "горіть укронацики" не допоможе-самі горітимете в аду,окупанти!
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09.07.2020 01:44 Відповісти
 
 