Пожежа на Луганщині: підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 14 годину 8 липня триває гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня біля с. Осколонівка в Новоайдарському районі Луганської області та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) зі змінним напрямком поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове і Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тис. га, йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Унаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

Підтверджено загибель 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

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Основні сили і засоби зосереджені на захист населених пунктів, створення мінералізованих смуг та гасіння окремих осередків пожежі.

До гасіння пожежі залучено 1 тис. 622 особи та 200 од. тех., у тому числі 2 пожежні літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС. Роботи проводяться у цілодобовому режимі.

















