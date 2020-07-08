25,6% українців хотіли би бачити на чолі об'єднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У разі об'єднання ПЦУ і УПЦ МП в єдину церковну організацію 25,6% українців хотіли би бачити її предстоятелем нинішнього предстоятеля ПЦУ Епіфанія, а 12,2% - предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 24 по 30 червня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 1,2% респондентів вибрали можливість назвати свій власний варіант кандидатури предстоятеля, а 54,9% не змогли дати відповідь. 6,2% опитаних відмовилися відповідати на це питання.

Таким чином, з тих, хто визначився з вибором, 65,7% вибирають Епіфанія, 31,4% - Онуфрія, а 3% - іншого предстоятеля.

У разі ж гіпотетичного об'єднання ПЦУ, УПЦ (МП) і Українською греко-католицької церкви в єдину церкву, бачити її предстоятелем Епіфанія хотіли б 20,2% респондентів, Онуфрія - 10,5%, а предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука - 9,4% .

З тих же, хто визначився з вибором, 49,7% вибрали Епіфанія, 25,8% - Онуфрія, 23,2 - Святослава Шевчука, 1,3% - іншого предстоятеля.

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У регіональному розрізі підтримка Епіфанія на заході і в центрі країни дещо вищий, ніж в центрі і на півдні, на Донбасі вона істотно нижче. При цьому підтримка Онуфрія приблизно рівномірна в усіх макрорегіонах.

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Крім цього, 42,4% респондентів заявили, що позитивно ставляться до ПЦУ, 10,3% - негативно, 37,2% - нейтрально. До УГКЦ позитивно ставляться 35,3% опитаних, негативно - 6%, нейтрально - 46,1%. До УПЦ (МП) позитивно ставляться 23% респондентів, негативно - 31,6%, 36,8% - нейтрально.

Опитування проводилося опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) серед 2 тисяч респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка не перевищує 2,4%.