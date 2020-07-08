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25,6% українців хотіли би бачити на чолі об'єднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

25,6% українців хотіли би бачити на чолі об'єднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У разі об'єднання ПЦУ і УПЦ МП в єдину церковну організацію 25,6% українців хотіли би бачити її предстоятелем нинішнього предстоятеля ПЦУ Епіфанія, а 12,2% - предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 24 по 30 червня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 1,2% респондентів вибрали можливість назвати свій власний варіант кандидатури предстоятеля, а 54,9% не змогли дати відповідь. 6,2% опитаних відмовилися відповідати на це питання.

Таким чином, з тих, хто визначився з вибором, 65,7% вибирають Епіфанія, 31,4% - Онуфрія, а 3% - іншого предстоятеля.

25,6% українців хотіли би бачити на чолі обєднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС 01

У разі ж гіпотетичного об'єднання ПЦУ, УПЦ (МП) і Українською греко-католицької церкви в єдину церкву, бачити її предстоятелем Епіфанія хотіли б 20,2% респондентів, Онуфрія - 10,5%, а предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука - 9,4% .

З тих же, хто визначився з вибором, 49,7% вибрали Епіфанія, 25,8% - Онуфрія, 23,2 - Святослава Шевчука, 1,3% - іншого предстоятеля.

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25,6% українців хотіли би бачити на чолі обєднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС 02

У регіональному розрізі підтримка Епіфанія на заході і в центрі країни дещо вищий, ніж в центрі і на півдні, на Донбасі вона істотно нижче. При цьому підтримка Онуфрія приблизно рівномірна в усіх макрорегіонах.

Також читайте: Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження

Крім цього, 42,4% респондентів заявили, що позитивно ставляться до ПЦУ, 10,3% - негативно, 37,2% - нейтрально. До УГКЦ позитивно ставляться 35,3% опитаних, негативно - 6%, нейтрально - 46,1%. До УПЦ (МП) позитивно ставляться 23% респондентів, негативно - 31,6%, 36,8% - нейтрально.

25,6% українців хотіли би бачити на чолі обєднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС 03

Опитування проводилося опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) серед 2 тисяч респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Автор: 

опитування (1950) УГКЦ (108) УПЦ МП (1209) церква (700) Шевчук Святослав (60) КМІС (336) Онуфрій (70) Епіфаній (350) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+18
Онуфрий - глава рос. православной церкви в Украине.
А глава УПЦ - Епифаний.
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08.07.2020 15:58
+16
Дурень ты! Сегодня люди приходили под Печерский суд ЗА УКРАИНУ.
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08.07.2020 16:00
+12
12% пид..ры рашисты
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08.07.2020 16:02
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Онуфрий - глава рос. православной церкви в Украине.
А глава УПЦ - Епифаний.
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08.07.2020 15:58 Відповісти
Тю! Какое кому сейчас дело до того кто там у попов главным будет... Сейчас Церковь Святого Рошена за своего бога молится, чтобы его антихристы (читаем - агенты крымля) в кутузку не оприходывали за его божественные деяния.
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08.07.2020 15:58 Відповісти
Дурень ты! Сегодня люди приходили под Печерский суд ЗА УКРАИНУ.
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08.07.2020 16:00 Відповісти
та не дурень он. просто у него работа такая
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08.07.2020 16:04 Відповісти
Та да нищеброды приходили барина защищать,кто же им митинги и флажки оплачивать будет.
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08.07.2020 16:26 Відповісти
За свыню соевую, а не за Украину.
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08.07.2020 16:27 Відповісти
ФИЛАРЕТ - ПАТРИАРХ УКРАИНЫ..
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08.07.2020 16:01 Відповісти
тоесть их уже трое...
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08.07.2020 16:02 Відповісти
Единственный, остальное от лукавого и без доли справедливости..
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08.07.2020 16:05 Відповісти
Ну да - трое, а вы что не знали ? : отец сын и святой дух
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08.07.2020 16:07 Відповісти
Если в этом плане - тогда четверо. Ещё ж Иисус, он сын, но не Б-г сын из предыдущей троицы. Так ведь?
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08.07.2020 17:13 Відповісти
Був, зараз зійшов з розуму, міняє погляди по два рази на рік.
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08.07.2020 16:04 Відповісти
Сошел с ума петик, который своё рыло впихнул в дела церкви и там насрал..
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08.07.2020 16:06 Відповісти
Взагалі то Філарет починав цю справу разом з Петиком, його можна звати за це Філаретиком?
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08.07.2020 16:08 Відповісти
Взагали петик тогда в Лавру мацковского путинархата ходил или в синагогу, но точно не в КИЕВСКИЙ ПАТРИАРХАТ..
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08.07.2020 16:40 Відповісти
А нащо КМІС лізе в релігію, патріархів не вибирають всенародним голосуванням.
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08.07.2020 16:02 Відповісти
Як навіщо? Це їх робота, маніпуляція громадсько думкою, на замовлення.
Це як питання про "зниження тарифи", перед президентськими виборами.
Або про співпрацю з МВФ, перед тим як коломойський зняв Смолія з посади Голови НБУ.
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08.07.2020 16:16 Відповісти
12% пид..ры рашисты
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08.07.2020 16:02 Відповісти
Яке об'єднання , з моськовським сатанатом , янгола з сатаною ? КМІСу нема що робити , най їдуть в західну , людям допомогати боротися з наслідками стихії , більше користі буде.
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08.07.2020 16:10 Відповісти
Что за глупости, опять непонятные опросы, ну какое может быть объединение ПЦУ с московским каганатом, ..вы ,клоуны не смешные , хоть понимаете последствия подобных разговоров не говоря уже о попытках подобных действий?
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08.07.2020 16:10 Відповісти
т.е. 65% украинцев абсолютно фиолетово на все эти секты? уже неплохо, хотя в 21-м то веке могло быть и лучше.
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08.07.2020 16:13 Відповісти
Петик, мальчиком ещё был безмозглым когда ФИЛАРЕТ всё это начинал..
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08.07.2020 16:16 Відповісти
Филарет! .. перелогинься!..
уже все догадались, что это ты!
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08.07.2020 16:25 Відповісти
Ох и шутник.. у вовочки даже лучше получалось..
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08.07.2020 16:41 Відповісти
Як я розумію, рпц намагається присусідитись і до нашого Томоса, як колись вони присусідились і "привласнили" нашу церкву.
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08.07.2020 16:18 Відповісти
Вони зараз лікті кусають, що півтора року тому не приєднались. Тоді б за більшістю голосів Онуфрій би став очільником об'єднаної церкви. а зараз вже пізно - всі знають, хто є ху.
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08.07.2020 16:28 Відповісти
а потім батюшкі УПЦ - КПУ попливуть однією баржею на Соловки
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08.07.2020 19:37 Відповісти
Без гундяйки проведенное рейтинговое голосование среди идиотов неполное.
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08.07.2020 16:21 Відповісти
что за бред, этот опрос!!!
УПЦ МП это карманная секта ФСБ РФ, а Православная Церковь Украины это религиозная организация, признанная в мире!
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08.07.2020 16:27 Відповісти
Признанная в религиозном мире. И то не во всем.
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08.07.2020 18:24 Відповісти
Жаль, що Володимир не дожив. Вбили передчасно.
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08.07.2020 17:10 Відповісти
Какое к херам объединение ПЦУ и УПЦ МП в единую церковную организацию? С ума сошли? Кому вообще пришла в голову идея создания опроса по этой кремлёвской мечте да еще с публикацией в украинских СМИ?
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08.07.2020 17:17 Відповісти
25,6% идиотов...
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08.07.2020 17:21 Відповісти
Епифаний, Онуфрий.. кто им такие погоняла выписывает?
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08.07.2020 17:22 Відповісти
Этот опрос нужно зебилам-малороссам в оба глаза показать они в томосе зраду нароялили.
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08.07.2020 17:51 Відповісти
25,6% українців хотіли би бачити на чолі об'єднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС - Цензор.НЕТ 3408
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапскої церкви московського патриархата (УПЦ - МП) філіал ворожої Україні РПЦ.
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08.07.2020 18:57 Відповісти
вони Томаса хатят.
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08.07.2020 19:38 Відповісти
Старого КГБшника скоро уже босс на отчет призовет.
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08.07.2020 20:12 Відповісти
УПЦ МП треба об'єднуватись з РПЦ а не з ПЦУ.
Якою мовою проводиться богослужіння в ПЦУ? Українською
Якою мовою проводиться богослужіння в УПЦ МП (РПЦвУ)? Староболгарською.

Якою мовою будуть служити приходи МП після об'єднання?
Нащо нам цей розкол внутрі ПЦУ?
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08.07.2020 21:11 Відповісти
Бред сивой кобылы!
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08.07.2020 21:59 Відповісти
Мені начхати хто там з них головний мракобіс України.
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09.07.2020 07:11 Відповісти
-Філія кацапської РПЦ втрачає позиції в Україні: соцопитування показало негативне ставлення українців до окупаційного Московського патріархату. Результати соціологічного дослідження який відбувся в червні 2020 року, були оприлюднені на офіційному сайті (КМІС). Згідно з ними, 34,3% православних українців відносять себе до ПЦУ. Ще 21,8% опитаних віднесли себе просто до православних без вказівки Церкви. До "дочки" сатанинської, російської православної церкви РПЦ, УПЦ МП, себе зарахували тільки 15,4% віруючих видно лютих ворогів України сепаратистів, українофобів і тих прокремлівських виродків хто їх завзято підтримує. А 7,8% опитаних українців взагалі назвали себе атеїстами - безбожниками.
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09.07.2020 07:32 Відповісти
 
 