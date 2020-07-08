За месяц задокументировано более 800 случаев незаконного культивирования наркосырья на 140 гектарах, - Нацполиция. ФОТО

Для выявления наркоплантаций полицейские привлекают аэроразведку. Общая площадь выявленных незаконных посевов наркосодержащих растений составляет более 140 гектаров. Следственные подразделения полиции начали 770 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на управление коммуникации НПУ, об этом сообщил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Дмитрий Кононенко.

По его словам, с 1 июня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности в сотрудничестве с другими подразделениями Национальной полиции начали практический этап ежегодной оперативно-профилактической операции под условным названием "Мак". Во время мероприятий правоохранители перекрыли несколько каналов поступления наркосодержащих растений к потребителям.

"В частности, в течение месяца полицейские задокументировали 826 фактов незаконных посевов мака и конопли. Общая площадь выявленных посевов составляет 141 гектар. Следственные подразделения полиции начали 770 уголовных производств. Для выявления наркоплантаций полицейские привлекают аэроразведку", - сказал Дмитрий Кононенко.

Он добавил, что на Киевщине полицейские выявили незаконные посевы конопли на участке площадью пять гектаров. В Днепропетровской области оперативники изъяли 15 000 наркосодержащих растений, нарушитель выращивал в поле. Фигурант планировал собрать "урожай" на сумму более двух миллионов гривен.

"Образцы растений направлено на исследование в научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров МВД Украины", - отметил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Дмитрий Кононенко.

