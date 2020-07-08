УКР
За месяц задокументировано более 800 случаев незаконного культивирования наркосырья на 140 гектарах, - Нацполиция. ФОТО

Для выявления наркоплантаций полицейские привлекают аэроразведку. Общая площадь выявленных незаконных посевов наркосодержащих растений составляет более 140 гектаров. Следственные подразделения полиции начали 770 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на управление коммуникации НПУ, об этом сообщил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Дмитрий Кононенко.

По его словам, с 1 июня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности в сотрудничестве с другими подразделениями Национальной полиции начали практический этап ежегодной оперативно-профилактической операции под условным названием "Мак". Во время мероприятий правоохранители перекрыли несколько каналов поступления наркосодержащих растений к потребителям.

"В частности, в течение месяца полицейские задокументировали 826 фактов незаконных посевов мака и конопли. Общая площадь выявленных посевов составляет 141 гектар. Следственные подразделения полиции начали 770 уголовных производств. Для выявления наркоплантаций полицейские привлекают аэроразведку", - сказал Дмитрий Кононенко.

Он добавил, что на Киевщине полицейские выявили незаконные посевы конопли на участке площадью пять гектаров. В Днепропетровской области оперативники изъяли 15 000 наркосодержащих растений, нарушитель выращивал в поле. Фигурант планировал собрать "урожай" на сумму более двух миллионов гривен.

"Образцы растений направлено на исследование в научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров МВД Украины", - отметил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Дмитрий Кононенко.

За месяц задокументировано более 800 случаев незаконного культивирования наркосырья на 140 гектарах, - Нацполиция 01
За месяц задокументировано более 800 случаев незаконного культивирования наркосырья на 140 гектарах, - Нацполиция 02

наркотики (1469) борьба с наркотиками (149)
Топ коментарі
+5
Коноплю только не трогайте, изверги..
08.07.2020 16:03 Відповісти
+3
Хэй, Стефо, будiть чоловiка
Хэй, баба Руся, бiжiть до голови
Хэй, сусiди, берiть сокири в руки
Вiд людьського гнiву наркоманам не втекти)))
08.07.2020 16:03 Відповісти
+2
Песня детства жЫ)))
https://youtu.be/ReSY8HyfTNw Брати Гадюкини Наркомани на городi
08.07.2020 16:07 Відповісти
Ой бував я в том садочку
И скажу вам всю правдочку
Ото так
Саджають мак))))
08.07.2020 15:59 Відповісти
"В селе притихшем режут мак.

Седые строгие мужчины."
08.07.2020 16:01 Відповісти
08.07.2020 16:03 Відповісти
08.07.2020 16:04 Відповісти
08.07.2020 16:07 Відповісти
08.07.2020 16:02 Відповісти
08.07.2020 17:56 Відповісти
Общая площадь выявленных посевов составляет 141 гектар.

Пора менять название Страны на Колумбия!

Пора менять название Страны на Колумбия!
показати весь коментар
08.07.2020 16:04 Відповісти
Слава Авакову!
показати весь коментар
08.07.2020 16:04 Відповісти
ну хз, украинцы всегда имели дело с коноплей и маком но что-то не вымерли и не стали наркоманами поголовно. так что с конопли делать ткани вполне надо бы, к тому же если нет конкуренции, пока, целая ниша рынка открыта. да и промышленный мак сейчас - говно, как говорят старшие люди. вряд ли в природном уж столько наркоты было, можно бы как минимум делать нормальные булки и пироги ну и писать предупреждения, типа, не садиться за руль.
показати весь коментар
08.07.2020 16:27 Відповісти
 
 