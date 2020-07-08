"Сьогодні для лікування COVID-19 є доволі ефективні методи терапії", - професор Голубовська

Професор-інфекціоніст Ольга Голубовська підкреслила, що на сьогодні ми вже набагато впевненіше себе почуваємо в лікуванні хворих (наскільки це можливо в цій ситуації), ніж кілька місяців тому.

Про це Голубовська заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, "сьогодні для лікування COVID-19 є доволі ефективні методи терапії, які поки що не мають чіткої доказової бази, а та, яка з'являється, буває досить суперечливою і спірною. Основні препарати, які добре зарекомендували, нам вдалося, завдяки волі міністра (що ухвалює остаточне рішення), внести в протоколи ще три місяці тому. Інакше, друзі, лікувати було б нічим".

Ольга Голубовська зазначає, що в цілому терапія залишається дуже складною.

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"Важко передбачити, у кого як буде протікати захворювання, хто нам піднесе неприємні сюрпризи в різні періоди хвороби, де ця тимчасова грань для різних методів лікування тощо. - Однак на сьогодні вимальовується чітка тенденція - шляхом ретельного динамічного спостереження треба вміти виділяти загрозливі стани, ризики важкого перебігу і радикально втручатися серйозними препаратами у розвиток вкрай важких станів. Звичайно, в критичних умовах роботи це буває важко. Але по-іншому ніяк", - пише експерт.