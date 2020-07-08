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Новини Коронавірус і карантин
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"Сьогодні для лікування COVID-19 є доволі ефективні методи терапії", - професор Голубовська

Професор-інфекціоніст Ольга Голубовська підкреслила, що на сьогодні ми вже набагато впевненіше себе почуваємо в лікуванні хворих (наскільки це можливо в цій ситуації), ніж кілька місяців тому.

Про це Голубовська заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, "сьогодні для лікування COVID-19 є доволі ефективні методи терапії, які поки що не мають чіткої доказової бази, а та, яка з'являється, буває досить суперечливою і спірною. Основні препарати, які добре зарекомендували, нам вдалося, завдяки волі міністра (що ухвалює остаточне рішення), внести в протоколи ще три місяці тому. Інакше, друзі, лікувати було б нічим".

Ольга Голубовська зазначає, що в цілому терапія залишається дуже складною.

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"Важко передбачити, у кого як буде протікати захворювання, хто нам піднесе неприємні сюрпризи в різні періоди хвороби, де ця тимчасова грань для різних методів лікування тощо. - Однак на сьогодні вимальовується чітка тенденція - шляхом ретельного динамічного спостереження треба вміти виділяти загрозливі стани, ризики важкого перебігу і радикально втручатися серйозними препаратами у розвиток вкрай важких станів. Звичайно, в критичних умовах роботи це буває важко. Але по-іншому ніяк", - пише експерт.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Бред сивой кобылы, чем дальше, тем они меньше понимают, чем лечить
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08.07.2020 16:26 Відповісти
Вирусолог Бил Гейтс много лет назад уже придумал вакцину,осенью начнёт продавать
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08.07.2020 16:32 Відповісти
бред это твоя жизнь. Банальные препараты по уменьшению свертывания крови могут предотвратить инсульт у больного короной, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80 Ремдесивир ускоряет выздоровление у тяжело больных, и чем дальше тем больше знают о вирусе и эффективней лечение
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08.07.2020 19:06 Відповісти
Нет доказательств эффективности, один треп. Сколько было препаратов, и сколько уже изъяты из протоколов?
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08.07.2020 19:46 Відповісти
В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека

і де тут висока ефективність (я про смертність)?
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08.07.2020 16:28 Відповісти
У нас на сегодня летальность 2,59%, разве это очень много?
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08.07.2020 16:31 Відповісти
вона з самого початку такою була у світі
так в чому ефективність сьогоднішніх методів?
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08.07.2020 16:41 Відповісти
 
 