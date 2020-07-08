Во время акции обманутых инвесторов на мосту Метро в Киеве было задержано два человека, - Нацполиция

Во время акции на мосту Метро в Киеве полиция задержала 2 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила спикер Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

"На данный момент протестующие уже не перекрывают дорогу. Утром группа лиц устроила акцию протеста из-за недостроенных многоэтажек в столице. Несмотря на предупреждения работников полиции, они все-таки перекрыли движение по Русановскому мосту. Переговоры с активистами не дали результатов, поэтому при попытке освободить проезжую часть, возникла толкотня", - сказала она.

Спикер добавила, что полиция задержала 2 участников.

"Наиболее активные участники движения были доставлены в территориальное управление полиции и после проведения проверки их действиям будет предоставлена правовая оценка", - отметила Шевчук.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Киеве автомобильное движение по мосту Метро с утра перекрывали инвесторы недостроенного ЖК "Демеевский квартал".