Во время акции обманутых инвесторов на мосту Метро в Киеве было задержано два человека, - Нацполиция

2 400 12

Во время акции на мосту Метро в Киеве полиция задержала 2 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила спикер Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

"На данный момент протестующие уже не перекрывают дорогу. Утром группа лиц устроила акцию протеста из-за недостроенных многоэтажек в столице. Несмотря на предупреждения работников полиции, они все-таки перекрыли движение по Русановскому мосту. Переговоры с активистами не дали результатов, поэтому при попытке освободить проезжую часть, возникла толкотня", - сказала она.

Спикер добавила, что полиция задержала 2 участников.

"Наиболее активные участники движения были доставлены в территориальное управление полиции и после проведения проверки их действиям будет предоставлена правовая оценка", - отметила Шевчук.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Киеве автомобильное движение по мосту Метро с утра перекрывали инвесторы недостроенного ЖК "Демеевский квартал".

мост (1257) Нацполиция (15429) протест (2442) застройка (582) Войцеховский Анатолий (33)
Зеленский превращает Украину в кацапию
показати весь коментар
08.07.2020 16:29 Відповісти
+2
Мало задержали. У нас чуть где обос...ся,по собственной инициативе,между прочим,-давай или дороги пекрывай,или шоб государство за счет всех остальных квартиры выдало,либо за счет пенсионеров вклады под "хорошие проценты" из упавших банков вернули...
показати весь коментар
08.07.2020 16:45 Відповісти
+1
нужно было всех в кутузку... и лет по 5 дать, чтобы другим не повадно было..
ибо, это взятие в заложники целого города...
показати весь коментар
08.07.2020 16:31 Відповісти
Зеленский превращает Украину в кацапию
показати весь коментар
08.07.2020 16:29 Відповісти
нужно было всех в кутузку... и лет по 5 дать, чтобы другим не повадно было..
ибо, это взятие в заложники целого города...
показати весь коментар
08.07.2020 16:31 Відповісти
Завтра на их месте можешь оказаться ты!!! - И ни денег - ни жилья!
показати весь коментар
08.07.2020 18:07 Відповісти
дешева рибка - ****** юшка
показати весь коментар
09.07.2020 00:04 Відповісти
так пускай бастуют возле застройщика, кредитного банка.., мерии... какого Х, перекрывать дорогу где тысячи людей едут по своим делам, и не на прогулку, а возможно срочным?
показати весь коментар
09.07.2020 08:45 Відповісти
Это хорошо, что МММ-щики такого не делали, ото ОПА бы была!
показати весь коментар
08.07.2020 16:38 Відповісти
Мало задержали. У нас чуть где обос...ся,по собственной инициативе,между прочим,-давай или дороги пекрывай,или шоб государство за счет всех остальных квартиры выдало,либо за счет пенсионеров вклады под "хорошие проценты" из упавших банков вернули...
показати весь коментар
08.07.2020 16:45 Відповісти
Государство должно выполнят свои функции регулятора и по банках и по строительству и по другим вопросам!
показати весь коментар
08.07.2020 18:03 Відповісти
Ну,выполняет,регулирует. А что, если у вас машину ночью украли-годарство тоже не регулирует? И вам нужно за счет бюджета новую автивку купить?
показати весь коментар
08.07.2020 18:29 Відповісти
Лохи протестуют?

Хотели дешевых квартир??? Вот и получили! Гнать всех этих хитрожопых
показати весь коментар
08.07.2020 17:02 Відповісти
Это сказки и отмазки крышевателей!
Если разобраться, на момент их покупки, стоимость кв.м. была как минимум от в 2 раза выше ее себестоимости! так что о какой халяве речь??!
показати весь коментар
08.07.2020 18:01 Відповісти
Девушка,речь не о халяве,а об ответственности субьекта экономики. Если вас не обучали-то в рыночной экономике присутствуют рыночные риски. И именно поэтому по всему миру каждый день банкротятся десятки миллионов предприятий и физических лиц. И соответственно кредиторы этих лиц несут убытки. Поэтому требовать от государства компенсаций по коммерческим убыткам по вашей логике может любое юр или физ лицо в Украине,с которым не рассчитался покупатель который обанкротился. Вам понятно о чем я пишу?
показати весь коментар
08.07.2020 18:48 Відповісти
 
 