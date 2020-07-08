Клименко про повінь на Західній Україні: поліція самостійно не може боротися з вирубкою лісу
Керівник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що однією з причин екологічної катастрофи на Західній Україні є незаконна вирубка лісу, протистояти якій поліція самостійно не може.
Про це сказав очільник Нацполіції в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Тільки цього року поліція відкрила близько 600 кримінальних проваджень у зв'язку з незаконною вирубкою лісу. У нас є повний обмін інформацією та з місцевою владою, і з правоохоронними органами, особливо після того, що сталося на Західній Україні", - сказав глава Нацполіції.
При цьому він підкреслив: "Самостійно незаконну вирубку лісу поліція зупинити не зможе, цю проблему можна вирішити тільки разом із Міністерством екології та іншими правоохоронними органами".
За словами керівника Нацполіції, одна з причин того, що сталося на Західній Україні - саме вирубка лісу, "яка триває в Карпатах не рік і не два, а десятиліттями, і призводить до зсувів, змін екосистеми".
Відповідаючи на запитання про те, чи реально притягнути до відповідальності конкретних людей, з вини яких відбувається незаконна вирубка лісу, Клименко сказав: "У кримінальних провадженнях, які вже передано в суд, є конкретні підозри конкретним людям ... Ті, хто дають дозвіл на вирубку і перевезення лісу, підписують документи, маркують, завантажують - ці люди мають відповісти".
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Зашли немцы(ну, Муссолини, фощизъмъ) в село и попросили мусор не выбрасывать на улицу, на второй день Вася(например) таки выбросил и был убит. И еще долго в деревне при советах - мусор никто на улицу не выбрасывал. Это нормально? Я считаю что - вполне.
совки то знали шо немцу переночевать то = совку так и жить.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких».
торгувати наркотою, катувати та вибивати показання, кришувати незаконний видобуток бурштину, займатися рекетом, кришувати незаконний гральний бізнес, саджати невинних людей, кришувати незаконну вирубку ліса, фабрикувати кримінальні справи, боротися з патріотами, безпідставно затримувати людей і т.д. і т.п.
как позицией самих жителей. Что они оставляют своим детям ,уничтоженную природу ?
Почему к сохранению лесов не подключаются политические партии ?
Ау ,"Свобода " !
И раз вы безхребетные не можете выполнять свои обязанности и прямо в этом признаетесь, может тебе с авакяном пора в отставку?
Нах... вы тогда такие нужны?
з рубкою лісу боряться інші люди..
поліція бореться з видобувачами янтарю.