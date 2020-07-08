Клименко про повінь на Західній Україні: поліція самостійно не може боротися з вирубкою лісу

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що однією з причин екологічної катастрофи на Західній Україні є незаконна вирубка лісу, протистояти якій поліція самостійно не може.

Про це сказав очільник Нацполіції в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Тільки цього року поліція відкрила близько 600 кримінальних проваджень у зв'язку з незаконною вирубкою лісу. У нас є повний обмін інформацією та з місцевою владою, і з правоохоронними органами, особливо після того, що сталося на Західній Україні", - сказав глава Нацполіції.

При цьому він підкреслив: "Самостійно незаконну вирубку лісу поліція зупинити не зможе, цю проблему можна вирішити тільки разом із Міністерством екології та іншими правоохоронними органами".

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За словами керівника Нацполіції, одна з причин того, що сталося на Західній Україні - саме вирубка лісу, "яка триває в Карпатах не рік і не два, а десятиліттями, і призводить до зсувів, змін екосистеми".

Відповідаючи на запитання про те, чи реально притягнути до відповідальності конкретних людей, з вини яких відбувається незаконна вирубка лісу, Клименко сказав: "У кримінальних провадженнях, які вже передано в суд, є конкретні підозри конкретним людям ... Ті, хто дають дозвіл на вирубку і перевезення лісу, підписують документи, маркують, завантажують - ці люди мають відповісти".