УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6029 відвідувачів онлайн
Новини Паводки на Західній Україні
2 830 34

Клименко про повінь на Західній Україні: поліція самостійно не може боротися з вирубкою лісу

Клименко про повінь на Західній Україні: поліція самостійно не може боротися з вирубкою лісу

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що однією з причин екологічної катастрофи на Західній Україні є незаконна вирубка лісу, протистояти якій поліція самостійно не може.

Про це сказав очільник Нацполіції в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Тільки цього року поліція відкрила близько 600 кримінальних проваджень у зв'язку з незаконною вирубкою лісу. У нас є повний обмін інформацією та з місцевою владою, і з правоохоронними органами, особливо після того, що сталося на Західній Україні", - сказав глава Нацполіції.

При цьому він підкреслив: "Самостійно незаконну вирубку лісу поліція зупинити не зможе, цю проблему можна вирішити тільки разом із Міністерством екології та іншими правоохоронними органами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повінь в Івано-Франківській області стала найсильнішою за 50 років, збитки - 2,5 млрд гривень

За словами керівника Нацполіції, одна з причин того, що сталося на Західній Україні - саме вирубка лісу, "яка триває в Карпатах не рік і не два, а десятиліттями, і призводить до зсувів, змін екосистеми".

Відповідаючи на запитання про те, чи реально притягнути до відповідальності конкретних людей, з вини яких відбувається незаконна вирубка лісу, Клименко сказав: "У кримінальних провадженнях, які вже передано в суд, є конкретні підозри конкретним людям ... Ті, хто дають дозвіл на вирубку і перевезення лісу, підписують документи, маркують, завантажують - ці люди мають відповісти".

Автор: 

паводок (233) Нацполіція (15208) Клименко Ігор (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Нац гвардия нафига? У них и вертолёты, и снайпера, и бронемашины.
показати весь коментар
08.07.2020 16:35
+11
А зарплаты полиция самостоятельно получать может или помощь нужна?
показати весь коментар
08.07.2020 16:35
+8
Зато у вас вполне получается бороться с активистами , мусора ..
показати весь коментар
08.07.2020 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как хитро сказано. А бороться с поджогами могут?
показати весь коментар
08.07.2020 16:30 Відповісти
Бороться не может А КРЫШЕВАТЬ МОЖЕТ??
показати весь коментар
08.07.2020 19:21 Відповісти
Зато у вас вполне получается бороться с активистами , мусора ..
показати весь коментар
08.07.2020 16:33 Відповісти
Нац гвардия нафига? У них и вертолёты, и снайпера, и бронемашины.
показати весь коментар
08.07.2020 16:35 Відповісти
А зарплаты полиция самостоятельно получать может или помощь нужна?
показати весь коментар
08.07.2020 16:35 Відповісти
Лучший выход это расстреливать на месте.
показати весь коментар
08.07.2020 16:37 Відповісти
Рубать лес, так как это делают у нас, нельзя. Но вот еще одна проблема. Дикая, несвойственная жара летом, ливни как в субтропиках, странно теплая зима. Может проблема более глобальна? И вот еще вопрос: вот когда жил Ной леса рубали?
показати весь коментар
08.07.2020 16:37 Відповісти
когда жил ной, то горящие леса не тушили.
показати весь коментар
08.07.2020 18:19 Відповісти
все дуже просто. на митниці закрийте вивіз деревини.є закон що вивозит можна тільки готові вироби. агонять составами кругляк... мабуть відкат іде досамого зельцмана!
показати весь коментар
08.07.2020 16:37 Відповісти
Клим, я прочитал что писал человек, цитирую со своих слов:

Зашли немцы(ну, Муссолини, фощизъмъ) в село и попросили мусор не выбрасывать на улицу, на второй день Вася(например) таки выбросил и был убит. И еще долго в деревне при советах - мусор никто на улицу не выбрасывал. Это нормально? Я считаю что - вполне.
показати весь коментар
08.07.2020 16:38 Відповісти
слыхал другую версию - вместо сторожа на баштане поставили висельницу , и усе красты перестали
показати весь коментар
08.07.2020 16:56 Відповісти
так факт же. просто, даже Антиколорадос казал - на Днобассе и . ну не сраниваем, в Литве - люди .... ну, тому кому можно говорили шо за немцев было "гуд". ну и зачем совки анкеты давали - были ли родственники в "окуппации?".
совки то знали шо немцу переночевать то = совку так и жить.
показати весь коментар
08.07.2020 17:17 Відповісти
из «Интервью в Буэнос-Айресе»Габриэль. [...] Да разве мы фашисты?! Мы просто за порядок. Вот и все.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких».
показати весь коментар
08.07.2020 17:01 Відповісти
Що за дурня ? Мєнти можуть лише допомагати вирубці лісу.
показати весь коментар
08.07.2020 16:51 Відповісти
Армянська поліція може:
торгувати наркотою, катувати та вибивати показання, кришувати незаконний видобуток бурштину, займатися рекетом, кришувати незаконний гральний бізнес, саджати невинних людей, кришувати незаконну вирубку ліса, фабрикувати кримінальні справи, боротися з патріотами, безпідставно затримувати людей і т.д. і т.п.
показати весь коментар
08.07.2020 20:40 Відповісти
Вырубка лесов в Карпатах должна прекратится не столько действиями полицейских,
как позицией самих жителей. Что они оставляют своим детям ,уничтоженную природу ?
Почему к сохранению лесов не подключаются политические партии ?
Ау ,"Свобода " !
показати весь коментар
08.07.2020 16:52 Відповісти
А у нас в Ютубе полно видео, где полиция даже и не пытается бороться!!!!
И раз вы безхребетные не можете выполнять свои обязанности и прямо в этом признаетесь, может тебе с авакяном пора в отставку?
Нах... вы тогда такие нужны?
показати весь коментар
08.07.2020 16:54 Відповісти
треба збільшити фінансування на пару мільярдів знову. у вони не зможуть ще ефективніше.
показати весь коментар
08.07.2020 17:07 Відповісти
так вже добавили для МВС кілька мільярдів з "коронавірусного фонду"держбюджету.
показати весь коментар
08.07.2020 21:58 Відповісти
на премії.
показати весь коментар
08.07.2020 22:02 Відповісти
звичайно..
з рубкою лісу боряться інші люди..

поліція бореться з видобувачами янтарю.
показати весь коментар
08.07.2020 17:18 Відповісти
А разве его вырубают? То ж при барыге вырубали, а щас величайший лидер мира уже поборол проблему! (Так его фанаты говорят).)
показати весь коментар
08.07.2020 17:27 Відповісти
этот бизнес крышуют националисты. их не победишь. так что - быть карпатам безлесыми.
показати весь коментар
08.07.2020 18:26 Відповісти
Обещал победить!
показати весь коментар
08.07.2020 18:36 Відповісти
"поліція самостійно не може боротися з вирубкою лісу", вона її тупо очолює разом з Рюкзаковим
показати весь коментар
08.07.2020 17:55 Відповісти
В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ.!!!В ЛУГАНСКЕ!!! В ДОНЕЦКЕ!!! И В ДОНБАССЕ!!! И В УКРАИНЕ!!! А всем у кого на.... ПИЗ...ЙТЕ НА поребрик!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
08.07.2020 18:38 Відповісти
Вони скутерістів ловлять, їм нема коли.
показати весь коментар
08.07.2020 18:43 Відповісти
Не может бороться самостоятельно ,потому что например в нашем районе полиция в доле с лесорубами
показати весь коментар
08.07.2020 19:47 Відповісти
А что же тогда вы можете ?? только бизнес кошмарить, насиловать свидетельници облагать данью торгашей!!!
показати весь коментар
08.07.2020 20:01 Відповісти
В нас правоохоронних органів і всіляких ДБР, САП, ягуарів і т.п. більше ніж було при Януковичу, а толку!
показати весь коментар
08.07.2020 22:01 Відповісти
Может только фопам штрафы по семнадцать тыщ выписывать
показати весь коментар
08.07.2020 22:07 Відповісти
Украинская полиция __-- импотентна к любой борьбе , КРОМЕ РАР.ПЛАТЫ,
показати весь коментар
08.07.2020 22:24 Відповісти
А заплату теж отримувати не можуть самостійно? Тоді роздайте зброю місцевим нехай самі займаються лісовою галуззю в схронах з відстрілом любителів пеньків. Бо їх скоро змиє, а Карпати стануть Калахарі з піщаними бурями, з сезоном дощів, а свійські коти і собаки перетворяться в барханних котів і лисиць феньок, жителі Карпат будуть їздить на верблюдах і готувати їжу на кізяках. Бо МВС не може захистити їх ліси. Зате генерали з мусорні і гебні можуть кришувати вивіз Карпатських дерев.
показати весь коментар
09.07.2020 07:10 Відповісти
 
 