В озере в Дарницком районе Киева утонул мужчина, - ГСЧС
Спасатели достали из водоема в Дарницком районе Киева тело мужчины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
8 июля, в 09:33 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об исчезновении человека у небольшого пруда на ул. Левадной, что в Дарницком районе столицы.
Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к поисковым работам. В 11:34 на расстоянии 7 м от берега, на глубине 3 м было найдено тело мужчины и передано правоохранительным органам, которые будут устанавливаться причины и обстоятельства трагического случая.
Всего с начала 2020 года на водных объектах Киева погибли 23 человека.
