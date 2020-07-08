УКР
Новини
В озере в Дарницком районе Киева утонул мужчина, - ГСЧС

В озере в Дарницком районе Киева утонул мужчина, - ГСЧС

Спасатели достали из водоема в Дарницком районе Киева тело мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

8 июля, в 09:33 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об исчезновении человека у небольшого пруда на ул. Левадной, что в Дарницком районе столицы.

Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к поисковым работам. В 11:34 на расстоянии 7 м от берега, на глубине 3 м было найдено тело мужчины и передано правоохранительным органам, которые будут устанавливаться причины и обстоятельства трагического случая.

Всего с начала 2020 года на водных объектах Киева погибли 23 человека.

Спека та алкоголь вбивче поєднання, підступне, думаєш "ну як завжди на природі, 0,7 і ок", а воно не ок, тому що на спеку треба ефект множити на 2 і відповідно зменшувати кількість напоїв на столі. Навіть гарна закуска та шашлик не допомагають.
08.07.2020 16:57 Відповісти
Сьогодні в 9:30 було жарко? В Києві на Дарниці місцями дощ ішов
08.07.2020 17:10 Відповісти
А.., не звернув увагу на час. Ну так, дійсно, тоді дивно.
08.07.2020 22:30 Відповісти
 
 