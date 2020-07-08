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Новини Репресії в окупованому Криму
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Лінкявічюс засудив арешти кримських татар і закликав РФ звільнити всіх незаконно затриманих українців

Лінкявічюс засудив арешти кримських татар і закликав РФ звільнити всіх незаконно затриманих українців

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс засудив арешт активістів в окупованому Криму.

Про це він повідомив у Twitter,  інформує Цензор.НЕТ.

"Рішуче засуджую недавні необґрунтовані арешти семи кримськотатарських активістів в незаконно анексованому Криму. Ще раз закликаю Росію негайно припинити порушувати міжнародне право і звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян", - написав Лінас Лінкявічюс.

Як повідомлялося, у вівторок, 7 липня, з ранку в чотирьох районах окупованого Росією Криму почалися обшуки, в результаті яких було затримано сім осіб - Алім Суф'янов, Сейран Хайретдінов і Олександр Сизиков (Бахчисарайський район), Еміль Зіядінов (Красногвардійський район), Дилявер Меметов (Алушта), Ісмет Ібрагімов, Вадим Бектеміров (Сімферопольський район).

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Автор: 

Крим (14176) Литва (2418) кримські татари (2005) Лінкявічюс Лінас (182)


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Осудил . Справился . Почти , как Черчилль уговаривал весь мир задушить гитлера и коммуняк . Только этот человек не стал жевать сопли . Объединил народ . Все осуждали и ничего не делали .
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08.07.2020 16:46 Відповісти
 
 