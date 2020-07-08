Лінкявічюс засудив арешти кримських татар і закликав РФ звільнити всіх незаконно затриманих українців
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс засудив арешт активістів в окупованому Криму.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішуче засуджую недавні необґрунтовані арешти семи кримськотатарських активістів в незаконно анексованому Криму. Ще раз закликаю Росію негайно припинити порушувати міжнародне право і звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян", - написав Лінас Лінкявічюс.
Як повідомлялося, у вівторок, 7 липня, з ранку в чотирьох районах окупованого Росією Криму почалися обшуки, в результаті яких було затримано сім осіб - Алім Суф'янов, Сейран Хайретдінов і Олександр Сизиков (Бахчисарайський район), Еміль Зіядінов (Красногвардійський район), Дилявер Меметов (Алушта), Ісмет Ібрагімов, Вадим Бектеміров (Сімферопольський район).
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