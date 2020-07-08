Від терористів отримано гарантії безпеки для гасіння пожеж у Луганській області, - Резніков

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи отримала гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.

Про це повідомив перший заступник голови української делегації ТКГ Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на засіданні ТКГ (Україна, Росія, ОБСЄ) українська делегація звернулася з проханням встановити гарантії безпеки для польотів авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій для гасіння пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування.

"Це звернення гуманітарного характеру було повністю підтримано Координатором ТКГ - представником ОБСЄ і було надалі узгоджено учасниками засідання. Письмове підтвердження гарантій очікується найближчим часом", - повідомив Резніков.

Читайте також: Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині, поставлено ​​мету - до кінця дня локалізувати всі осередки, - Аваков