Від терористів отримано гарантії безпеки для гасіння пожеж у Луганській області, - Резніков
Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи отримала гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.
Про це повідомив перший заступник голови української делегації ТКГ Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, на засіданні ТКГ (Україна, Росія, ОБСЄ) українська делегація звернулася з проханням встановити гарантії безпеки для польотів авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій для гасіння пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування.
"Це звернення гуманітарного характеру було повністю підтримано Координатором ТКГ - представником ОБСЄ і було надалі узгоджено учасниками засідання. Письмове підтвердження гарантій очікується найближчим часом", - повідомив Резніков.
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давай мы еще сделаем отряды "ПодЛуг"(подтирать жёппы лугандонам)? За-писывайся.
С песней "Интерпрацианал" - фпиредъ!!!
может им еще и в подъездах блевотину чистить? - давай, опять же с песенкой - Мы всех развалим, ибо мы быдло, да сравствует наш немецкий сцоюс(ой, китайский)
помним...
У меня сложилось впечатление что он восторгается террористами.
И вот теперь снова "террористы дали гарантии"
))))
Сюрреализм какой то...
Причому, можливо, по той бік лінії фронту і на парашії також.