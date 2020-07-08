Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от армейского призыва, - Минобразования

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва в армию: им нужно пройти предварительную регистрацию и получить отсрочку до 1 октября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 - распоряжение правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020). Важно, что пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - сказано в сообщении.

Минобразования, Офис президента и Генштаб совместно разработали решение, которое позволит выпускникам колледжей и университетов получить отсрочку от весеннего призыва, чтобы продолжить обучение.

Они должны будут пройти предварительную регистрацию, и на этом основании получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Минобразования предоставило приемным комиссиям учреждений профессионального, предвысшего и высшего образования разъяснения по предварительной регистрации абитуриентов, которые хотят продолжить свое обучение, но подлежат призыву.