Результаты экспертиз по взрыву дома на Позняках будут в ближайшие дни, после этого можно выдвигать конкретные подозрения, - Клименко

Полиция в ближайшие дни получит результаты экспертиз, которые проводятся в рамках расследования уголовного дела о взрыве дома в Дарницком районе Киева, после чего следствие сможет выдвинуть конкретные подозрения.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Проводим 8 экспертиз, ждем результатов, - бездоказательно обвинять людей в случившемся нельзя. Однозначно, основная версия - это газ", - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что были проведены следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район, и непосредственно этот дом, опрошены жильцы дома.

"Мы провели выемку документов в центральном и районном офисах "Киевгаза", в ЖЭКе, изъяли все документы, которые касались выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт по газовому оборудованию, сейчас следователи изучают эту документацию", - объяснил глава Нацполиции.

По словам Клименко, изначально одной из версий взрыва было срабатывание взрывного устройства, но после проведения экспресс-теста эта версия не подтвердилась.

"Теперь же экспертизы должны подтвердить, что это действительно был газ. Также они укажут, где был эпицентр взрыва, и что могло его спровоцировать", - сказал глава Нацполиции.

Отвечая на вопрос о том, когда конкретно будут результаты экспертиз, Клименко сказал: "Примерно через неделю. И тогда следствие уже двинется вперед. Тогда вместе с прокуратурой уже сможем формировать подозрение".

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

