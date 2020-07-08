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Байден пообіцяв повернути Америку у ВООЗ у разі перемоги на виборах президента США

Байден пообіцяв повернути Америку у ВООЗ у разі перемоги на виборах президента США

Сполучені Штати відкличуть заяву про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я в разі зміни президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 липня заявив уTwitter номінант на пост глави Білого дому від Демократичної партії Джо Байден.

"Американці почуваються в більшій безпеці, коли Америка зайнята зміцненням глобального охорони здоров'я. У свій перший день на посаді президента я знову приєднаю країну до ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені", - написав Байден.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Трамп повідомив Конгрес, що США виходять з ВООЗ

Читайте: Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2889) ВООЗ (770)


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Топ коментарі
+8
ДАЁШЬ БАЙДЕНА в ПРЕЗИДЕНТЫ США!!!
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08.07.2020 17:09
+6
Байден будет больше помогать Украине жарить рашку.
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08.07.2020 17:11
+5
Закончит ЗЕбил в любом случае очень печально
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08.07.2020 17:29
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Чиновники из ВОЗ уже потирают свои ручонки в предвкушении халявы.
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08.07.2020 18:01 Відповісти
обоє гірше
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08.07.2020 18:15 Відповісти
ЗЕдебилы кто вам вооружение дал, Обама? Байден?
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08.07.2020 18:35 Відповісти
С чего вы взяли, что именно сторонники Зе сетуют за Байдена?! По-моему, за него жопу рвут ненавистники Трампа. Догадайтесь с трёх раз, кто здесь против Трампа?
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08.07.2020 23:45 Відповісти
а кто же еще в нормальном состоянии ума может это сделать?
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09.07.2020 12:01 Відповісти
Сторонники попаредника, что они здесь и делают: для них Трамп - агент Кремля, поэтомy Байден - объект лизания.
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10.07.2020 07:17 Відповісти
Похоже, Трампу сам Бог помогает. После такого заявления Байден точно просрет выборы. От дурень...
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08.07.2020 18:49 Відповісти
Трамп не раз терял всё. Абсолютно. Имея долгов на 250-350 млн долларов он поднимался, и так - не раз. Трамп неидеален, но он реально есть.
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08.07.2020 19:00 Відповісти
И чьи денежки помогли Трампу подняться, что он зовет путина в G8 ?
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08.07.2020 19:27 Відповісти
В этой цепочке рассуждений нет вопросов: кто дал Украине Джавелины? увеличил финансовую помощь? укрепляет сотрудничество?
Трамп бизнесмен (ну так уж он устроен), а "хвостов" и грехов у каждого хватает.
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08.07.2020 21:50 Відповісти
Все, что нужно сказать Байдену в президентской гонке - "Я снова сделаю Америку умной"...
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08.07.2020 22:00 Відповісти
Все, что нужно сказать Байдену в президентской гонке - "Я снова сделаю Америку умной"...
Что означает: вы все дураки, а я может быть и сделаю вас умнее.
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08.07.2020 22:31 Відповісти
Америка смотрит за мировым порядком - так уж сложилось, и ничего с этим не поделать.
Америка имеет покровительство свыше - это самая набожная страна с самой мощной благотворительностью, с самыми богатыми церквями, самым сильным волонтёрским движением. Это страна, куда стремятся все кто хочет чего-то достичь.
А кто стремится в "россию" ? Чего там можно достичь ? Где российские Илоны Маски и
Стивы Джобсы ?
Бандитской "россии" равняться с Америкой - глупо, наивно и смешно.
Россия растоптала Веру в Бога, с 1917 года там правят сатанисты, разжигающи войны по всему миру. Почувствуйте разницу.
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08.07.2020 23:42 Відповісти
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