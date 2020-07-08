Байден пообіцяв повернути Америку у ВООЗ у разі перемоги на виборах президента США

Сполучені Штати відкличуть заяву про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я в разі зміни президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 липня заявив уTwitter номінант на пост глави Білого дому від Демократичної партії Джо Байден.

"Американці почуваються в більшій безпеці, коли Америка зайнята зміцненням глобального охорони здоров'я. У свій перший день на посаді президента я знову приєднаю країну до ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені", - написав Байден.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Трамп повідомив Конгрес, що США виходять з ВООЗ

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