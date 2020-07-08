Байден пообіцяв повернути Америку у ВООЗ у разі перемоги на виборах президента США
Сполучені Штати відкличуть заяву про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я в разі зміни президента.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 липня заявив уTwitter номінант на пост глави Білого дому від Демократичної партії Джо Байден.
"Американці почуваються в більшій безпеці, коли Америка зайнята зміцненням глобального охорони здоров'я. У свій перший день на посаді президента я знову приєднаю країну до ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені", - написав Байден.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Трамп повідомив Конгрес, що США виходять з ВООЗ
Топ коментарі
+8 Пенелопан
показати весь коментар08.07.2020 17:09
+6 Олег Петрович #320765
показати весь коментар08.07.2020 17:11
+5 oleg1966
показати весь коментар08.07.2020 17:29
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Трамп бизнесмен (ну так уж он устроен), а "хвостов" и грехов у каждого хватает.
Что означает: вы все дураки, а я может быть и сделаю вас умнее.
Америка имеет покровительство свыше - это самая набожная страна с самой мощной благотворительностью, с самыми богатыми церквями, самым сильным волонтёрским движением. Это страна, куда стремятся все кто хочет чего-то достичь.
А кто стремится в "россию" ? Чего там можно достичь ? Где российские Илоны Маски и
Стивы Джобсы ?
Бандитской "россии" равняться с Америкой - глупо, наивно и смешно.
Россия растоптала Веру в Бога, с 1917 года там правят сатанисты, разжигающи войны по всему миру. Почувствуйте разницу.