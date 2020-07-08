Без новых строительных норм для медицинских учреждений система здравоохранения обречена окончательно

Успех борьбы с коронавирусной инфекцией зависит от быстрого принятия и внедрения новых строительных норм для медицинских учреждений. Без этого условия огромные суммы окажутся потраченными впустую, а эффективность терапии в больницах старого образца будет ниже ожидаемой. В таких условиях доля медиков, зараженных коронавирусной инфекцией, будет оставаться неоправданно высокой.

Об этом заявила инициатор проекта "Бебиситтеры для детей медиков" Виктория Попович, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ДЕЛО.

"Наши строительные нормы для больниц переписаны еще с советских. Они не соответствуют ни требованиям современной медицины, ни возможностям строительной отрасли, ни естественным потребностям пациентов. Хотя об этой проблеме известно давно, именно коронавирусная инфекция показала ее глубину", - говорит она.

По словам Виктории Попович, проблема не так в количестве больниц, как в их состоянии. Большинство из них оказались катастрофически не готовы к наплыву пациентов во время пандемии.

"В старых больницах нет нормальной вентиляции и системы рекуперации воздуха. Значит, вирусы, которые выдыхают пациенты, в том числе, на ИВЛ, остаются в помещении, не выводятся. Их вдыхают и больные, и врачи".

Эта и другие проблемы, по словам Виктории, являются одной из причин столь высокого заражения среди медперсонала. Врачи нередко вынуждены выбирать: увольняться "в никуда" или ежедневно подвергать себя риску.

"Требуемое Минздравом разделение на "грязную" и "чистую" зоны в больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, часто невыполнимо. Даже в тех больницах, которые формально признаны подходящими и отнесены в соответствующую категорию. Даже те немногие новые государственные клиники, построенные в последние годы, созданы по старым строительным нормам и технологиям полувековой давности. Они не могут отвечать современным требованиям", - отмечает Виктория Попович.

В то же время, существует проект новых строительных норм (ДБН) для учреждений охраны здоровья. Он был разработан Минрегионбудом более года назад, когда еще о пандемии речь не шла. В нем прописаны новые строительные нормы для медучреждений, учитывающие современные требования к системе вентиляции и рекуперации, к комфорту, к самой системе организации лечебных учреждений. Однако дальше экспертного обсуждения и утверждения в стенах Минрегионбуда проект новых ГСН не продвинулся.

"К этому документу есть масса претензий, в нем есть недоработки. Но как решать проблемы, которые сейчас вскрыла пандемия, новые ГСН регламентируют", - подчеркивает спикер.

По словам Виктории, если бы новые ГСН были приняты сразу, 64 миллиарда гривен из государственного Фонда по борьбе с коронавирусом можна было бы использовать на строительство новых больниц или капитальный ремонт уже существующих. По факту на медицинскую отрасль из целевого фонда пошло только 3 миллиарда! Остальные средства перераспределили на цели, далёкие от борьбы с коронавирусом, в частности, на строительство дорог.

Хотя Минздрав и местные власти точечно выделяют бюджетные средства на переоборудование старых больниц и их "переформатирование" для приема больных с коронавирусом, это не спасает положения. Мало того, по мнению Виктории, это неэффективное распыление бюджета.

"Старые больницы не удовлетворяют современным требованиям ни к безопасности, ни к комфорту. И сколько бы средств в них не было вложено, эти больницы не станут современными. Нужно системное решение: новые строительные нормы и новые здания больниц. В этом случае терапия окажется более эффективной, а медики не будут чувствовать себя на рабочем месте как на минном поле", - отмечает эксперт.