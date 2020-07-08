25 українських військових виконують службові обов'язки на посадах в НАТО, - Міноборони

На цей момент 25 українських військовослужбовців виконують службові обов'язки на посадах у штабах та інших органах військового управління НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

7 українських військовослужбовців виконують службові обов‘язки на посадах у 6-ти штабах та інших органах військового управління Альянсу (Міжнародному військовому штабі НАТО, Стратегічних командуваннях НАТО з трансформації та операцій, Офісі стандартизації НАТО та інших штабах регіонального рівня).

18 представників ЗС України виконують службові обов’язки на посадах у складі командування спільної литовсько-польсько-української військової частини (ЛитПолУкрбриг) імені Великого гетьмана Костянтина Острозького в м. Люблін (Республіка Польща). Окремо слід зазначити, що відповідно до тристоронніх домовленостей між державами-учасницями згаданого міжнародного проєкту, наразі (у період 2018–2021 років) командиром ЛитПолУкрбриг є представник Збройних Сил України полковник Дмитро Братішко.

Читайте також: Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО

Як правило, виконання службових завдань на зазначених посадах пов’язано з реалізацією різноманітних програм та планів партнерства й військового співробітництва. У рамках нового статусу можна очікувати на звернення НАТО щодо розширення присутності українських військовослужбовців у штабах Альянсу.

Довідково:

У 1998 році Альянс започаткував нову ініціативу – штабні елементи партнерства, що дозволяє направляти на конкурсній основі офіцерів збройних сил держав-партнерів для проходження служби у штабах військової командної структури Організації. Представники Збройних Сил України проходять службу на штабних посадах у складі багатонаціональних органів військового управління НАТО, починаючи з 2000 року.