УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7116 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 752 7

25 українських військових виконують службові обов'язки на посадах в НАТО, - Міноборони

25 українських військових виконують службові обов'язки на посадах в НАТО, - Міноборони

На цей момент 25 українських військовослужбовців виконують службові обов'язки на посадах у штабах та інших органах військового управління НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

7 українських військовослужбовців виконують службові обов‘язки на посадах у 6-ти штабах та інших органах військового управління Альянсу (Міжнародному військовому штабі НАТО, Стратегічних командуваннях НАТО з трансформації та операцій, Офісі стандартизації НАТО та інших штабах регіонального рівня).

18 представників ЗС України виконують службові обов’язки на посадах у складі командування спільної литовсько-польсько-української військової частини (ЛитПолУкрбриг) імені Великого гетьмана Костянтина Острозького в м. Люблін (Республіка Польща). Окремо слід зазначити, що відповідно до тристоронніх домовленостей між державами-учасницями згаданого міжнародного проєкту, наразі (у період 2018–2021 років) командиром ЛитПолУкрбриг є представник Збройних Сил України полковник Дмитро Братішко.

Читайте також: Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО

Як правило, виконання службових завдань на зазначених посадах пов’язано з реалізацією різноманітних програм та планів партнерства й військового співробітництва. У рамках нового статусу можна очікувати на звернення НАТО щодо розширення присутності українських військовослужбовців у штабах Альянсу.

Довідково:

У 1998 році Альянс започаткував нову ініціативу – штабні елементи партнерства, що дозволяє направляти на конкурсній основі офіцерів збройних сил держав-партнерів для проходження служби у штабах військової командної структури Організації. Представники Збройних Сил України проходять службу на штабних посадах у складі багатонаціональних органів військового управління НАТО, починаючи з 2000 року.

Автор: 

армія (3772) Міноборони (7417) НАТО (6465) оборона (4799) військові навчання (2778) ЗСУ (7592)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А должно быть 250 тысяч .
показати весь коментар
08.07.2020 17:22 Відповісти
а потом вернутся и начнут рассказывать что в НАТО ружья кирпичем не чистят, и за это их в психушку упекут.
показати весь коментар
08.07.2020 17:26 Відповісти
ахаха, какая психушка, если Медведчук не псих то?
НАТО, или там ООН - вышвырнуло красножёппых корейцев с Южной Кореи, кстати. Даже подлый Сралин в какой раз обосрался.
показати весь коментар
09.07.2020 08:15 Відповісти
Лучше бы Украина стала частью США.
показати весь коментар
08.07.2020 17:31 Відповісти
как туда попадают?
показати весь коментар
08.07.2020 17:43 Відповісти
За хабарі і в ООН можуть послати на високі посади. Як війскових колись відправіляли миротворить, все на хабарі тримається- відбір, призначення на теплі місця. Одне діло сидіти на Фронті за гривні,і контрабанду, а інше діло миротворить за бакси від ООН в блакитному шоломі і приторговувати з місцевими різним барахлом.
показати весь коментар
09.07.2020 06:48 Відповісти
 
 