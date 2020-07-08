Глава Нацполіції Клименко про можливість муніципальної поліції в Києві: якщо озброїти ці підрозділи, то буде бардак
Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що прерогатива застосування сили може бути тільки у підрозділів Національної поліції України, муніципальні підрозділи не можуть бути озброєні.
Про це сказав Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ініціативу мера Києва Віталія Кличка про створення муніципальної поліції в столиці, передає Цензор.НЕТ.
"Мер може хотіти створення муніципального підрозділу, який займатиметься вирішенням комунальних питань, охорони приміщень, - це його право. Що стосується застосування сили, то за законом це виключно прерогатива поліції. І ми на цьому стоїмо", - зазначив Клименко.
За його словами, муніципальним підрозділам заборонено називатися поліцією.
"Вони можуть бути "Варта" або як завгодно, але не поліція. Поки ми чітко не будемо знати, де грань за законом між функціоналом державного органу - Нацполіції - і муніципального підрозділу, говорити про це предметно не будемо", - зазначив Клименко.
Глава Нацполіції підкреслив, що муніципальний співробітник може, наприклад, стежити за порядком на вокзалі, а в разі порушення цього порядку - викликати поліцейського.
Клименко нагадав, що фактично муніципальна охорона в Києві існує. "А якщо почнемо їх озброювати, дамо їм функції, які притаманні виключно поліції, то буде бардак", - підсумував Клименко.
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и ничего, живут лет уже двести без бардака
ДБР вооружено - це тоже не бардак.
СБУ вооружено - це совсем не бардак.
Нацгвардия вертолёов и бронетехники имеет как средняя европейская армия - це вопще не бардак.
А вот если вооружить муниципальную мусарню - от тогда бардак и начнётся.