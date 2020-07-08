Глава Нацполіції Клименко про можливість муніципальної поліції в Києві: якщо озброїти ці підрозділи, то буде бардак

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що прерогатива застосування сили може бути тільки у підрозділів Національної поліції України, муніципальні підрозділи не можуть бути озброєні.

Про це сказав Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ініціативу мера Києва Віталія Кличка про створення муніципальної поліції в столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Мер може хотіти створення муніципального підрозділу, який займатиметься вирішенням комунальних питань, охорони приміщень, - це його право. Що стосується застосування сили, то за законом це виключно прерогатива поліції. І ми на цьому стоїмо", - зазначив Клименко.

За його словами, муніципальним підрозділам заборонено називатися поліцією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко про повінь на Західній Україні: поліція самостійно не може боротися з вирубкою лісу

"Вони можуть бути "Варта" або як завгодно, але не поліція. Поки ми чітко не будемо знати, де грань за законом між функціоналом державного органу - Нацполіції - і муніципального підрозділу, говорити про це предметно не будемо", - зазначив Клименко.

Глава Нацполіції підкреслив, що муніципальний співробітник може, наприклад, стежити за порядком на вокзалі, а в разі порушення цього порядку - викликати поліцейського.

Клименко нагадав, що фактично муніципальна охорона в Києві існує. "А якщо почнемо їх озброювати, дамо їм функції, які притаманні виключно поліції, то буде бардак", - підсумував Клименко.