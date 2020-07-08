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Глава Нацполіції Клименко про можливість муніципальної поліції в Києві: якщо озброїти ці підрозділи, то буде бардак

Глава Нацполіції Клименко про можливість муніципальної поліції в Києві: якщо озброїти ці підрозділи, то буде бардак

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що прерогатива застосування сили може бути тільки у підрозділів Національної поліції України, муніципальні підрозділи не можуть бути озброєні.

Про це сказав Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ініціативу мера Києва Віталія Кличка про створення муніципальної поліції в столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Мер може хотіти створення муніципального підрозділу, який займатиметься вирішенням комунальних питань, охорони приміщень, - це його право. Що стосується застосування сили, то за законом це виключно прерогатива поліції. І ми на цьому стоїмо", - зазначив Клименко.

За його словами, муніципальним підрозділам заборонено називатися поліцією.

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"Вони можуть бути "Варта" або як завгодно, але не поліція. Поки ми чітко не будемо знати, де грань за законом між функціоналом державного органу - Нацполіції - і муніципального підрозділу, говорити про це предметно не будемо", - зазначив Клименко.

Глава Нацполіції підкреслив, що муніципальний співробітник може, наприклад, стежити за порядком на вокзалі, а в разі порушення цього порядку - викликати поліцейського.

Клименко нагадав, що фактично муніципальна охорона в Києві існує. "А якщо почнемо їх озброювати, дамо їм функції, які притаманні виключно поліції, то буде бардак", - підсумував Клименко.

Автор: 

Нацполіція (15208) Клименко Ігор (488)


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Топ коментарі
+3
Боитесь конкуренции бездельники?
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08.07.2020 17:42
+3
в США жители выбирают Шерифа

и ничего, живут лет уже двести без бардака
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08.07.2020 18:50
+2
Муниципальная полиция Киева будет подчиняться Кличко. А оно шуту и Авакову надо?
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08.07.2020 17:36
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Муниципальная полиция Киева будет подчиняться Кличко. А оно шуту и Авакову надо?
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08.07.2020 17:36 Відповісти
в США жители выбирают Шерифа

и ничего, живут лет уже двести без бардака
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08.07.2020 18:50 Відповісти
мЭр может хотеть
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08.07.2020 17:36 Відповісти
Муниципальная?? Это хоть не от слова - мутилы??
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08.07.2020 17:40 Відповісти
Боитесь конкуренции бездельники?
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08.07.2020 17:42 Відповісти
А в Мелитополе кизячки. Это будет бардак?
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08.07.2020 17:45 Відповісти
Глава Нацполиции Клименко о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак - Цензор.НЕТ 7003
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08.07.2020 17:50 Відповісти
так вот как выглядит этот самый муниципально-полицейский "бардак"
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08.07.2020 18:52 Відповісти
А дети гор , живущие в Киеве и даже ломающие челюсти депутатам, вооружены! Бандиты вооружены! Нацгвардия и та вооружена! Зачем? А варте низзя....
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08.07.2020 17:50 Відповісти
НАБУ вооружено - це не бардак
ДБР вооружено - це тоже не бардак.
СБУ вооружено - це совсем не бардак.
Нацгвардия вертолёов и бронетехники имеет как средняя европейская армия - це вопще не бардак.
А вот если вооружить муниципальную мусарню - от тогда бардак и начнётся.
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08.07.2020 17:50 Відповісти
ЗА муниципальную полицию с выборным Шерифом Киева !!!!!!
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08.07.2020 18:54 Відповісти
Народ вооружить ,ментов разогнать, пусть идут работают. Хватит рэкетом заниматься.
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08.07.2020 21:16 Відповісти
Знову про приватну армію для плутократів. Кожен бобер хоче мати свою нагайку для контролю їх васальних територій. Чомусь те МВС не може дати громадянам змогу вибирати районних начальників поліції, дільничних поліцейскіх, так цього Канарлика їм мало треба щоб і райдержгауляйтер мав свою зондеркоманду "Кагарлик". А може дайте громадянам вільно купувати зброю і тоді не треба носити на собі поліцая разом з Аваковим. Я не бачу щоб поліція захищала простих громадян вона захищає бобрів.
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09.07.2020 06:03 Відповісти
 
 