Протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юрлиц, а не конкретных людей, - глава Нацполиции Клименко

Протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юрлиц, а не конкретных людей, - глава Нацполиции Клименко

Цель полицейских - чтобы руководители предприятий и организаций соблюдали карантин и требовали того же от своих посетителей.

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские в большинстве случаев работают на превенцию и оформление админпротоколов в отношении не физических, а юридических лиц – руководителей различного рода предприятий и учреждений", - сказал Клименко.

По его словам, ежедневно работает около 600 мобильных групп.

"Патрульная полиция работает на трассах, проверяет пассажироперевозчиков, остальные мобильные группы работают на рынках, возле магазинов. В эти мобильные группы мы включаем и представителей местных органов власти, которые уполномочены составлять протоколы", - отметил Клименко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии, - Ткаченко

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что админпротоколы составляются на руководителей предприятий, не соблюдающих нормы карантина, а не на обычных прохожих без маски, Клименко сказал: "У нас есть полномочия зайти в ночной клуб и, если там на танцполе находится 50 человек без масок, мы, конечно, должны составить протокол на должностных лиц этого клуба, а людям предложить надеть маски и соблюдать карантинные меры. И только если они отказываются, то мы под видеозапись документируем это админнарушение".

Также на Цензор.НЕТ: Украина встретит возможную вторую волну COVID-19 с другим материально-техническим обеспечением, - Ляшко. ВИДЕО

"Поймите, полиция действует строго в рамках своих полномочий. Но составлять протокол ради протокола мы не будем", - добавил Клименко.

Полиция вся из себя красивчики, а граждане пускай друг другу глотки перегрызут.
08.07.2020 18:31 Відповісти
гнилая позиция.Вместо того что бы работать полиция стравливает людей.Продавец в магазине что драться должен если кто то зашел без маски ИЛИ ЧТО ОН ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ и нахер тогда полиция если она не обязывает и не следит за соблюдением гражданами законов и правил
08.07.2020 19:16 Відповісти
 
 