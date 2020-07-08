Клименко про зґвалтування в Кагарлику: Жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства

Поліція змінює підходи до роботи Служби внутрішньої безпеки, посилює відбір на керівні посади, щоб мінімізувати факти жорстокості з боку поліцейських, але проблема ментального здоров'я нації має вирішуватися на загальнодержавному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко.

"Такі ситуації як у Кагарлику, Павлограді, Врадіївці - неприйнятні для поліції. Ми всі переживаємо за імідж поліції. 10 осіб, які вчинили ці жахливі злочини, нівелювали все хороше, що зробили 130 тисяч поліцейських", - підкреслив Клименко.

Глава Нацполіції зазначив: "Ярлик суспільства - "поліцейський – погана людина" - стає дуже сильною демотивацією для поліцейських".

При цьому Клименко звернув увагу на те, що ситуацію в Кагарлику "не намагалися замовчати", і самі співробітники сектора реагування патрульної поліції затримали поліцейського, який скоїв цей злочин.

Говорячи про те, як не допустити, або хоча б мінімізувати такі злочини серед поліцейських, Клименко сказав: "Можна просто сказати "ми кожного покараємо" і покарати кожного, що ми, власне, і робимо. Але питання ж в іншому: не допустити, щоб така система працювала".

Очільник Нацполіції уточнив, що вже підписав концепцію нової роботи підрозділу внутрішньої безпеки. "Тепер цей підрозділ займатиметься також розслідуванням дрібних правопорушень, які вчинені або можуть бути вчинені нашими співробітниками", - пояснив він.

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На переконання Клименка, кожен керівник має відбиратися дуже жорстко, необхідно перевіряти не тільки рівень підготовки і знань, а й особистісні якості, психологічні, адже саме керівник бачить безпосередньо своїх підлеглих і найменші зміни в їхній поведінці.

На думку глави Нацполіції, складно прорахувати неадекватну поведінку людини в суспільстві.

"В країні має розвиватися і психологічна служба, і психіатричний напрямок, щоб на ранніх етапах, ще під час навчання в школі, в інституті був контроль за ментальним здоров'ям нації", - сказав Клименко.

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"Наприклад, цивільний чоловік закінчив школу, інститут і прийшов працювати в поліцію. Ми не знаємо про нього нічого. І починаємо вивчати. ​​А які відхилення, можливо, у нього були вчора, не відомо. Він може бути прекрасною ввічливою людиною, а через деякий час почнуть проявлятися його приховані негативні сторони - почне брати хабарі або когось бити, або вступить до злочинного угруповання", - пояснив глава Нацполіції.

При цьому він додав: "Так що жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства".

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.