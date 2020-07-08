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Новини
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Клименко про зґвалтування в Кагарлику: Жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства

Клименко про зґвалтування в Кагарлику: Жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства

Поліція змінює підходи до роботи Служби внутрішньої безпеки, посилює відбір на керівні посади, щоб мінімізувати факти жорстокості з боку поліцейських, але проблема ментального здоров'я нації має вирішуватися на загальнодержавному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко.

"Такі ситуації як у Кагарлику, Павлограді, Врадіївці - неприйнятні для поліції. Ми всі переживаємо за імідж поліції. 10 осіб, які вчинили ці жахливі злочини, нівелювали все хороше, що зробили 130 тисяч поліцейських", - підкреслив Клименко.

Глава Нацполіції зазначив: "Ярлик суспільства - "поліцейський – погана людина" - стає дуже сильною демотивацією для поліцейських".

При цьому Клименко звернув увагу на те, що ситуацію в Кагарлику "не намагалися замовчати", і самі співробітники сектора реагування патрульної поліції затримали поліцейського, який скоїв цей злочин.

Говорячи про те, як не допустити, або хоча б мінімізувати такі злочини серед поліцейських, Клименко сказав: "Можна просто сказати "ми кожного покараємо" і покарати кожного, що ми, власне, і робимо. Але питання ж в іншому: не допустити, щоб така система працювала".

Очільник Нацполіції уточнив, що вже підписав концепцію нової роботи підрозділу внутрішньої безпеки. "Тепер цей підрозділ займатиметься також розслідуванням дрібних правопорушень, які вчинені або можуть бути вчинені нашими співробітниками", - пояснив він.

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На переконання Клименка, кожен керівник має відбиратися дуже жорстко, необхідно перевіряти не тільки рівень підготовки і знань, а й особистісні якості, психологічні, адже саме керівник бачить безпосередньо своїх підлеглих і найменші зміни в їхній поведінці.

На думку глави Нацполіції, складно прорахувати неадекватну поведінку людини в суспільстві.

"В країні має розвиватися і психологічна служба, і психіатричний напрямок, щоб на ранніх етапах, ще під час навчання в школі, в інституті був контроль за ментальним здоров'ям нації", - сказав Клименко.

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"Наприклад, цивільний чоловік закінчив школу, інститут і прийшов працювати в поліцію. Ми не знаємо про нього нічого. І починаємо вивчати. ​​А які відхилення, можливо, у нього були вчора, не відомо. Він може бути прекрасною ввічливою людиною, а через деякий час почнуть проявлятися його приховані негативні сторони - почне брати хабарі або когось бити, або вступить до злочинного угруповання", - пояснив глава Нацполіції.

При цьому він додав: "Так що жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства".

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Автор: 

зґвалтування (388) Київська область (4048) Нацполіція (15208) Клименко Ігор (488)


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Топ коментарі
+26
Я як частина суспільства заявляю - до вас, сук, я не маю ніякого відношення. Не треба на мене валити свої збочення!
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08.07.2020 17:41
+18
Не надо свои кадровые косяки валить на весь народ. Не верю, что начальство и сослуживцы насильников не знали об их "подвигах"
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08.07.2020 17:40
+17
Ага, а в Павлограде начальник горотдела, вместе с коллегами, наркотой торговал тоже из-за общего насилия в обществе? Эти авгиевы конюшни чистить и блистить ещё долгими годами. Оказывается общество во всём виновато
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08.07.2020 17:38
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кароче они готовы, шоб их приласкало общество..
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08.07.2020 17:37 Відповісти
Стерилизовать будут общество вместе с полицией? Или полицию оставят как была?
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08.07.2020 17:41 Відповісти
я заикался о стерилизации?мусор должен служить народу Украины и никому более.
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08.07.2020 17:49 Відповісти
https://censor.net/user/359417, это не в ваш адрес. Это размышления вслух.
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08.07.2020 18:33 Відповісти
та да,наверное...с товарыством тоже проблемы.
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08.07.2020 18:35 Відповісти
Нет, мусора сделали виноватыми общество!
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08.07.2020 17:47 Відповісти
Ага, а в Павлограде начальник горотдела, вместе с коллегами, наркотой торговал тоже из-за общего насилия в обществе? Эти авгиевы конюшни чистить и блистить ещё долгими годами. Оказывается общество во всём виновато
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08.07.2020 17:38 Відповісти
Таки, да! Нехрен наркоту употреблять.
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08.07.2020 17:51 Відповісти
Клименко об изнасиловании в Кагарлыке: Жестокость полицейских - это проекция всего общества - Цензор.НЕТ 5267
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08.07.2020 17:38 Відповісти
"Клименко об изнасиловании в Кагарлыке: Жестокость полицейских - это проекция всего общества"

Это прежде всего показатель действенности нашей правовой системы после всякого рода реформ. Т.с. оценочная метрика. Не работает у нас правовая система.
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08.07.2020 17:38 Відповісти
Такой идиотизм захочешь придумать и не сможешь.. расспускаем тюрьмы, общество виновато в животных на свободе, пусть общество и расхлёбывается..
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08.07.2020 17:38 Відповісти
полицейский не всё общество - он власть и него есть пистолет
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08.07.2020 17:40 Відповісти
Не надо свои кадровые косяки валить на весь народ. Не верю, что начальство и сослуживцы насильников не знали об их "подвигах"
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08.07.2020 17:40 Відповісти
Я як частина суспільства заявляю - до вас, сук, я не маю ніякого відношення. Не треба на мене валити свої збочення!
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08.07.2020 17:41 Відповісти
Вот я пишу так культурно, а ты нет...Меня банят , а тебя нет...Личные знакомства с админом?
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08.07.2020 17:46 Відповісти
тсс, это Админ и есть...
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08.07.2020 17:50 Відповісти
Ви не хочете мене канонізувати?
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08.07.2020 22:43 Відповісти
на зону обычную.....
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08.07.2020 17:44 Відповісти
В одном случае-возможно.... Но!!!
А кто судьи????????????
Кто может адекватно "оценить" и "осудить" поступок сотрудника МВД???????????
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08.07.2020 17:54 Відповісти
та ладн, не кипишуй, будет норм, а если нет - то подождем.... ггг
вчера читал за Ернста кого то там, не вспомню, дожил до 102 годов, герой войны первой
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08.07.2020 18:06 Відповісти
в прошлом, будущем и настоящем есть одно незыблемое правило -увидев полицаев их нужно обходить в 3D формате.
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08.07.2020 17:45 Відповісти
Он хотел сказать : выбрали , жрите .
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08.07.2020 17:45 Відповісти
Это проекция безнаказанности власть имеющих! Ни один мажор от власти не сидит! Только Юльку обзывают и Петю пугают...
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08.07.2020 17:45 Відповісти
Ну конечно.....
Виноват не авакян а народ Украины!!!!
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08.07.2020 17:46 Відповісти
аваки авакова садистов на мусарню пособирали, а теперь им "обчєcтво" не такое...
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08.07.2020 17:47 Відповісти
"Ярлык общества - "полицейский - плохой человек" далеко только не из-за этих личностей сформирован, люди обращаются в полицию и по другим делам, но там не находят защиты закона, исполнения своих обязанностей, так что с остальными 130 тыс. тоже проблемы.Источник: https://censor.net/n3206955
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08.07.2020 17:47 Відповісти
Полиция (милиция и т.п....) не ангелы(((
Они просто не могут быть таковыми(((
ОНИ "априори" не могут быть "хорошими" для всех(((
Не ими это придумано и не они это придумали((((
Люди не находят защиты Закона- по причине своей (и полиции) неграмотности..........
Остальное можно обсуждать безконечно))))
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08.07.2020 18:00 Відповісти
В смысле , Клименко поясни,😠 Вы в мусора берете дебилов ,маргиналов, кто хочет пробиться ,но ума не хватает на университет🤔🙄 Я когда бываю в Украине и смотрю на всю эту )(уйню шо твориться райотделах , и кого вы туда берете IQ ниже 70 ,в наше время брали из универов и институтов ,сам такой ,а вы кого понабирали, тебя и Авакова просто хочется придушить.
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08.07.2020 17:48 Відповісти
чего это вы по райотделах лазите?
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08.07.2020 17:50 Відповісти
Ну судя по посту то бывший сотрудник МВД
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08.07.2020 17:59 Відповісти
Эрекция полицейских это эрекция всего общества...***** дебил
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08.07.2020 17:49 Відповісти
клімєнко, баран ссучений, всьо прощє. жестокость і тупость поліцейських-результат і слєдствіє правлєнія сабакова-рюкзакова.
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08.07.2020 17:53 Відповісти
Зебилы в президенты наркомана выбрали, в депутаты насильников, наркоманов, и прочее. Значит им такие полицейские тоже должны нравится.
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08.07.2020 17:54 Відповісти
Аваковские "джигиты!" беспределят, а виновато общество??????

Совсем охренели ЗЕленые обезьяны!
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08.07.2020 17:56 Відповісти
а шо ви плохо про них думаєте?!?!?!
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08.07.2020 18:37 Відповісти
руки й опускаюця
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08.07.2020 18:38 Відповісти
Якщо ви в поліцію серед бомжів і зеків, крім нормальних людей, персонал набираєте, то тоді буде коректно робити проекцію зі свого особового складу на все суспільство.
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08.07.2020 17:57 Відповісти
Пусть их отправят в обычную зону а не в черниговскую ментовскую.
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08.07.2020 17:58 Відповісти
не нач.полиции, а прям, хвилософф..
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08.07.2020 18:06 Відповісти
Поки зарплата офіцерів буде 12-13 тис. грн. за ненормовану роботу, добір якісних кадрів неможливий.
Мінімальна визначені в законі зарплата в ДБР - 20 неоподатковуваних мінімумів - це 40 тис. грн. + до 30% премії - разом понад 50 тис. виходить. І це у молоді.
І згоден, що поліція не може бути кращою за деградоване суспільство.
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08.07.2020 18:10 Відповісти
Суспільство тут ні до чого. Є робота, ти згодився на неї, то ж і дій і працюй в рамках закона. Людей потрібно підбирами з високими моральними якостями і платити їм нормальні зарплати. Злочинець він і в Африці злочинець. В Україні дуже безпорадна вертикаль влади. Люди там сидять на своїх місцях, отримують зарплату із наших з вами податків і нічого не роблять, або займаються своїми справами. Спитати з них нікому, оскільки вертикаль нікчемна, і оцей нігілізм, і живе в нашому суспільстві. А ми, як суспільство нічого теж не робимо, щоб цих нікчемних покидьків не було при владі. Що там говорити. Ви подивіться хто у нас у раді. І все це ми з вами вибрали.
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08.07.2020 18:56 Відповісти
То хто винен? І що робити?
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08.07.2020 19:07 Відповісти
пипец народ виноват ! а может этих дегенератов родители так воспитали и безнаказанность полиции?
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08.07.2020 18:15 Відповісти
Не брать на службу тупых малограмотных хитрых и злобных селюков!
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08.07.2020 18:16 Відповісти
Так селюків і в міста понаєхало. Та й міські зараз мало чим від селюків відрізняються.
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08.07.2020 18:34 Відповісти
Яке правдиве визнання: влада гвалтує усе населення. Це ж треба
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08.07.2020 18:21 Відповісти
Всегда считал Клименко туповатым , но этот перл вообще впечатлил ! "Это не мы такие , а общество такое ", серьёзно ? Вот когда полицейских прям на улицах будут насиловать и пытать , вот тогда и поставишь знак равенства.
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08.07.2020 18:27 Відповісти
все виноваты, только не менты
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08.07.2020 18:34 Відповісти
народ! не думайте про мусаров плохо, бо вони від цього портяця та гвалтують і вбивають
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08.07.2020 18:34 Відповісти
нє ми такійє - жизнь такая (С)
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08.07.2020 18:36 Відповісти
Если мусоров возглавляет бандюк, то какая эта полиция будет? Авакова надо было уволить вместе с Яценюком. Не место во власти людям, которые себя дискредитировали.
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08.07.2020 18:37 Відповісти
При януковичі один міністр мвд теж пи..здів, шо какой народ такая міліція. Круговорот истории ***.
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08.07.2020 18:41 Відповісти
Ну я бы так не сказал шо-то ,как-то не особо много я слышал об изнасиловании полицейских ,поэтому это нихрена не проекция а элементарное чувство вседозволенности и безнаказанности ...
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08.07.2020 18:42 Відповісти
У сильного всегда бессильный виноват! Сказал, и в темный лес ягненка поволок...
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08.07.2020 18:42 Відповісти
Только ты выдай всему населению оружие.
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08.07.2020 18:44 Відповісти
А какой принцип приёма в полицию. Раньше , да и вначале 2000-х
требовали характеристику у дембелей или у участковых.
А сейчас какой принцип ?
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08.07.2020 18:48 Відповісти
https://censor.net/user/407602 Потому что , полиция вообще не хочет работать , и их надо все время стимулировать , например у товарища машину угнали , наркоманы в дом повадились и т.д. . , а соседи по старой памяти обращаются
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08.07.2020 18:51 Відповісти
Ясно.Це суспільство винне.Мєнтів будуть відмазувати.
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08.07.2020 18:53 Відповісти
"Не мы такие, жизнь такая" (с)
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08.07.2020 18:54 Відповісти
"Сложно просчитать неадекватное поведение человека в обществе".Пытки,избиение и изнасилование полицейскими!!(и всё это вместе регулярное,насколько я понимаю),-это неадекватное поведение теперь????
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08.07.2020 19:13 Відповісти
Короче - **** всех и будем *****. На людей нам наплевать. Уррра новая полиция, 6 лет реформ и аттестация.
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08.07.2020 19:25 Відповісти
То что полиция , это срез общества я с этим полностью согласен. От этого никуда не деться. Вот только они в отличии от простых граждан носят погоны, обладают властью над людьми и т.п. Поэтому всем подобным категориям - полиция, нац.гвардия, военные, судейские, прокуратура, работники сбу, гос чиновники и т.д. должны иметь и особые статьи закона, срок по закону умножается на два. ( Например за нарушение закона простому смертному, скажем рабочему завода 5 лет ( ну скажем даже за ДТП), значит этой категории 10.. и т.д. За попытку отмазать срок умножается на три. ( а у нас зачастую все наоборот) Потому что срез то он срез.. только не одинаковые права и полномочия,... Но это так лирика.. Кастовость системы не кто не отменял. Для "быдла" закон, для касты "понятия".. Поэтому не нужно втирать нам мозги, рассказывая что у нас в полиции есть плохие люди потому что у нас общество не такое.
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08.07.2020 19:57 Відповісти
Насекомые,вы не имеете отношения к обществу людей,у вас основные человеческие ценности отсутствуют,вы медяшные душонки,продажные и беспредельные паразиты,так,что нечего на общество списывать свои ублюдочные преступления.
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08.07.2020 21:14 Відповісти
Тщательнее отбирайте! не нужно все общество принимать в полицию....только с определённым набором моральных качеств)
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08.07.2020 22:31 Відповісти
общество? та ты шо!...
напоминаю: РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!!
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09.07.2020 00:58 Відповісти
Жестокость полицаев - это проекция власти. А то привыкли, это не я плохой, это родимые пятна капитализма.
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09.07.2020 01:08 Відповісти
Як би громадяни самі вибирали начальників відділів поліції на виборах (як шерифів) то садисти там би не з'явились. А тепер плутократи звалюють свій тоталітарний косяк на народ. Якщо демократичне суспільство то будьте ласкаві поліцаї марш на вибори. Ан, ні ці хабарні Авакови, і іже ******* самі призначати собі цих потомків Малюти Скуратова на таємних збіговиськах в лісосмугах за ознакою особистої відданості хазяїну ручної собаки з погонами підкріпленої валізою з грошима для нього. Тому, без системної зміни в цьому корумпованому гнилому болоті призначень нічого доброго не буде.
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09.07.2020 06:43 Відповісти
 
 