УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7116 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 589 12

Україна проводить клінічні дослідження препаратів, що зменшують летальність від коронавірусу, - Ляшко

Україна проводить клінічні дослідження препаратів, що зменшують летальність від коронавірусу, - Ляшко

В Україні зареєстровані для проведення клінічних досліджень 4 препарати від COVID-19, які прибирають симптоматику і допомагають легше перенести захворювання.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Вивчаються і випускаються препарати, які будуть використовуватися для специфічної терапії проти коронавірусної хвороби. Зараз ми говоримо про неспецифічну терапію, яка усуває симптоматику і допомагає легше перенести хворобу. А специфічна терапія – це та, яка буде діяти безпосередньо на вірус, убивати його і забирати всі негативні наслідки для здоров'я людини... І Україна проводить певні клінічні дослідження. У нас не стільки препарати прямої дії, скільки препарати, що зменшують летальність. Я знаю про чотири препарати, зареєстровані в Україні для клінічних досліджень", – підкреслив Ляшко.

За його словами, на створення вакцини потрібно приблизно півтора року.

Читайте також: "Сьогодні для лікування COVID-19 є доволі ефективні методи терапії", - професор Голубовська

"Терміни появи вакцини можна прогнозувати, оскільки випробування тривають. Ми розуміємо, що для створення вакцини від грипоподібних захворювань необхідно приблизно 18 місяців від моменту початку досліджень до їх повноцінного завершення та реєстрації препарату. Але ми живемо в умовах пандемії, можлива спрощена процедура реєстрації, можна пришвидшити впровадження та оборот вакцини на ринку. Це буде залежати виключно від експертів світового рівня", - зазначив Ляшко.

За даними ВООЗ, наразі триває приблизно 120 випробувань вакцини від коронавірусу SARS-COV-2 / COVID-19 по всьому світу. При цьому 17 вакцин зараз випробовують на людях.

Автор: 

випробування (403) карантин (18172) ліки (1326) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Аспирин? Парацетамол?
показати весь коментар
08.07.2020 17:50
+2
клизма.
показати весь коментар
08.07.2020 17:54
+1
Ну почему у зеленых убожеств все в будущем времени? Будет, закупим, доставим, сделаем, построим и т.д. и т.п. Совсем нечего представить народу
показати весь коментар
08.07.2020 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аспирин? Парацетамол?
показати весь коментар
08.07.2020 17:50 Відповісти
клизма.
показати весь коментар
08.07.2020 17:54 Відповісти
Лоботомія.
показати весь коментар
09.07.2020 09:34 Відповісти
Ну почему у зеленых убожеств все в будущем времени? Будет, закупим, доставим, сделаем, построим и т.д. и т.п. Совсем нечего представить народу
показати весь коментар
08.07.2020 17:52 Відповісти
Точно как и у попередников.
показати весь коментар
08.07.2020 17:55 Відповісти
Убирают наПутина печень, но позволяют легким раскрытся для ВОЗовского мира....
Ляшко, иди ты на

\\\\\В Украине зарегистрированы для проведения клинических исследований 4 препарата от COVID-19, которые убирают симптома Источник: https://censor.net/n3206958\\\\\\\\\

Ляшко думает что от дбровольцев ему скажут "ага, рад исполнять", вместо - : прямо туда, на Путина
показати весь коментар
08.07.2020 17:53 Відповісти
фуфломицины
показати весь коментар
08.07.2020 17:54 Відповісти
Уже большинство понимают, что нет никакой пандемии и никакой повишеной смертности. Сколько еще будет эта клоунада от властей? Если нет никакой загружености больниц то смысл этого цирка какой?
показати весь коментар
08.07.2020 18:38 Відповісти
Щойно в США оприлюднили інформацію, що смертність за перші 4 місяці 2020 року виявилася нижчою за аналогічний період 2018, але дещо вищою за перші 4 місяці 2019 року. ДЕ ПАНДЕМІЯ, ВИЛУПКИ?!
показати весь коментар
09.07.2020 09:35 Відповісти
Призидент еще в апреле говорил о 4- х Украинскиз препаратах и на сегодня ничего конкретного не известно.
показати весь коментар
08.07.2020 20:20 Відповісти
Пора закривати тему короножоповірусу, яку деякі хитрожопці використовують для накинення наморднику людству. Нехай нею займаються вірусологи й фармацевти.
показати весь коментар
09.07.2020 09:37 Відповісти
Он идиот или просто косноязычен?

Или это дурноватые журналисты так смонтпровали его слова?

Причём тут вакцина к препарату, воздейсьвующему на вирус?
показати весь коментар
09.07.2020 10:05 Відповісти
 
 