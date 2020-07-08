Україна проводить клінічні дослідження препаратів, що зменшують летальність від коронавірусу, - Ляшко

В Україні зареєстровані для проведення клінічних досліджень 4 препарати від COVID-19, які прибирають симптоматику і допомагають легше перенести захворювання.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Вивчаються і випускаються препарати, які будуть використовуватися для специфічної терапії проти коронавірусної хвороби. Зараз ми говоримо про неспецифічну терапію, яка усуває симптоматику і допомагає легше перенести хворобу. А специфічна терапія – це та, яка буде діяти безпосередньо на вірус, убивати його і забирати всі негативні наслідки для здоров'я людини... І Україна проводить певні клінічні дослідження. У нас не стільки препарати прямої дії, скільки препарати, що зменшують летальність. Я знаю про чотири препарати, зареєстровані в Україні для клінічних досліджень", – підкреслив Ляшко.



За його словами, на створення вакцини потрібно приблизно півтора року.





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"Терміни появи вакцини можна прогнозувати, оскільки випробування тривають. Ми розуміємо, що для створення вакцини від грипоподібних захворювань необхідно приблизно 18 місяців від моменту початку досліджень до їх повноцінного завершення та реєстрації препарату. Але ми живемо в умовах пандемії, можлива спрощена процедура реєстрації, можна пришвидшити впровадження та оборот вакцини на ринку. Це буде залежати виключно від експертів світового рівня", - зазначив Ляшко.

За даними ВООЗ, наразі триває приблизно 120 випробувань вакцини від коронавірусу SARS-COV-2 / COVID-19 по всьому світу. При цьому 17 вакцин зараз випробовують на людях.