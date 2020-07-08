Украинская прокуратура открыла два уголовных производства из-за обысков в домах крымских татар

Прокуратура Крыма открыла два уголовных производства из-за 11 обысков в домах крымских татар и задержания 7 человек на оккупированном полуострове.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ

"Продолжая политику преследования, репрессий и притеснений, вчера, оккупационные "правоохранители" провели не менее 11 обысков в домовладениях крымских татар и незаконно задержали 7 граждан Украины. Кроме ч.2 ст.162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища), прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует такие действия "силовиков" по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - написала Диденко.

Как сообщалось, во вторник, 7 июля, с утра в четырех районах оккупированного Россией Крыма начались обыски, в результате которых были задержаны семь человек - Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков (Бахчисарайский район), Эмиль Зиядинов (Красногвардейский район), Дилявер Меметов (Алушта), Исмет Ибрагимов, Вадим Бектемиров (Симферопольский район).