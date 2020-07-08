Украинская прокуратура открыла два уголовных производства из-за обысков в домах крымских татар
Прокуратура Крыма открыла два уголовных производства из-за 11 обысков в домах крымских татар и задержания 7 человек на оккупированном полуострове.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ
"Продолжая политику преследования, репрессий и притеснений, вчера, оккупационные "правоохранители" провели не менее 11 обысков в домовладениях крымских татар и незаконно задержали 7 граждан Украины. Кроме ч.2 ст.162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища), прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует такие действия "силовиков" по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - написала Диденко.
Как сообщалось, во вторник, 7 июля, с утра в четырех районах оккупированного Россией Крыма начались обыски, в результате которых были задержаны семь человек - Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков (Бахчисарайский район), Эмиль Зиядинов (Красногвардейский район), Дилявер Меметов (Алушта), Исмет Ибрагимов, Вадим Бектемиров (Симферопольский район).
А так абсюрд полный !
а что бы делали америкосы при попытке русаков захватить скажем ямайку?
подумать страшно.
Где их офицеры получали бы раза в три больше местных, а тратили бы по местным ценам. И расскажи после этого местным, считающим гроши, про любовь к Родине.
Куда хуже: имитация деятельности вместо действий. Пар выпускают в свисток и думают что это свист что-то изменит. Если так уж беспокоит, наняли бы адвокатов, привлекли к реальной помощи междун организации... те что-то реальное. А так: дело завели, на полку поставили, зарплату получили - дальше хоть трава не расти.