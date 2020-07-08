УКР
3 418 23

На Харьковщине танкист "ДНР" приговорен к 4 годам тюрьмы, - прокуратура

На Харьковщине танкист

Дергачевский районный суд признал виновным гражданина Украины, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании так называемой ДНР и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Житель Авдеевки, находясь в  Донецке, поступил на "службу" в танковый батальон "министерства обороны ДНР". Отделом "военного комиссариата ДНР" мужчине был выдан военный билет, военная форма "ДНР" и огнестрельное оружие.В течение августа-ноября 2016 г. террорист "ДНР" осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.

Задержали наемника во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

+20
Что за нахрен атракционы невиданного гумманизма? Пора отменять этот портновский УК давно - еще с 2014го нужно было его отменить!

Офигеть - чувак воевал танкистом против своего государства на стороне врага, стрелял на нашим защитникам и ему 4 года...да еще, скорее всего - почти все он уже отсидел в СИЗО...
показати весь коментар
08.07.2020 18:00 Відповісти
+7
Подєлом єму! Навєрноє он умрьот, узнав приговор. Со смеху.
показати весь коментар
08.07.2020 18:01 Відповісти
+7
Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

где урка ? гуляет ?
показати весь коментар
08.07.2020 18:31 Відповісти
эту тварь надо грохнуть... вот и весь суд.
показати весь коментар
09.07.2020 07:44 Відповісти
Проблема в том, что те суды с радостью выпускают коллаборантов, предавших Украину, но вот к тем, кто потом этих коллаборантов наказывает по-настоящему - судят по всей строгости.
показати весь коментар
09.07.2020 08:12 Відповісти
На зеленскага похож...практически близнец...ума наверное столько же..
показати весь коментар
08.07.2020 18:00 Відповісти
Тренажер танковий на зоні йому поставте.
Щоб навичок не втратив.
показати весь коментар
08.07.2020 18:06 Відповісти
хорьковский зуд...все бенедикто-кернессо-авакяновские очень плохо закончат...
показати весь коментар
08.07.2020 18:07 Відповісти
Если их не расстреляют, то ничего им не будет. Заговорят народ снова и все.
показати весь коментар
08.07.2020 19:51 Відповісти
Таких надо обязательно лишать гражданства Украины и после тюрьмы отправлять в русский мир , что бы дети воинов АТО потом со своих налогов не платили таким пенсии
показати весь коментар
08.07.2020 18:32 Відповісти
Как-то в одной стране я наблюдал картинку ,как одному уродцу привешивали каменюки на яйца ,пока они не оторвались а он сам болтался на стволе танка ....вот такие бывают в жизни моменты а тут уроду вместо десяти пожизненных четыре года ...хреново это очень ..
показати весь коментар
08.07.2020 18:39 Відповісти
А КК везе туди гуманітарку для таких тамжінашіхлюдєй.
показати весь коментар
08.07.2020 18:54 Відповісти
Со 296 УК. Хулиганство
«...Самое строгое наказание за квалифицированное хулиганство (без сопряжения с другими преступлениями) - лишением свободы на срок от трех до семи лет.»

СТ 260 УК. Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

4. Участие в составе предусмотренных частями первой или второй этой статьи формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
5. Действие, предусмотренное частью четвертой этой статьи, которое привело к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.


по этой статье есть куда более серьёзные сроки. Но чуваку, ТАНКИСТУ!, террористу, сепаратисту, дали срок как гопнику, сопротивлявшемуся при аресте. Нормально, че.
показати весь коментар
08.07.2020 19:10 Відповісти
Справедливость у нас будет только с судом линча, да?
показати весь коментар
08.07.2020 19:48 Відповісти
Да.
показати весь коментар
08.07.2020 20:12 Відповісти
За крадіжку курки здається дають стільки же?
показати весь коментар
08.07.2020 19:55 Відповісти
Предателя к стенке, или подвесить за мошонку, и вообще, все пытки, которые москали применяли к нашим воинам, надо зеркально отдавать, так теперь надо еще 4 года кормить эту мразь.
показати весь коментар
08.07.2020 20:07 Відповісти
падлюки зелені. 4 роки за такe?! цікаво, що б в рашці нашим дали... мабуть, нe мeншe 10
показати весь коментар
08.07.2020 22:25 Відповісти
Там не менше 20 дали б - у нас навіть таких термінів немає у КК.
показати весь коментар
09.07.2020 08:19 Відповісти
4 goda? Eto *******.
показати весь коментар
08.07.2020 23:44 Відповісти
а почему не условно, )))) минимум должно быть 10 лет, а на параше дали бы 25, там же нет у у власти барыжной прислуги и клоунов.
показати весь коментар
09.07.2020 09:48 Відповісти
а почему не условно, )))) минимум должно быть 10 лет, а на параше дали бы 25, там же нет у у власти барыжной прислуги и клоунов.
показати весь коментар
09.07.2020 09:50 Відповісти
 
 