На Харьковщине танкист "ДНР" приговорен к 4 годам тюрьмы, - прокуратура
Дергачевский районный суд признал виновным гражданина Украины, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании так называемой ДНР и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Житель Авдеевки, находясь в Донецке, поступил на "службу" в танковый батальон "министерства обороны ДНР". Отделом "военного комиссариата ДНР" мужчине был выдан военный билет, военная форма "ДНР" и огнестрельное оружие.В течение августа-ноября 2016 г. террорист "ДНР" осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.
Задержали наемника во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.
Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.
Офигеть - чувак воевал танкистом против своего государства на стороне врага, стрелял на нашим защитникам и ему 4 года...да еще, скорее всего - почти все он уже отсидел в СИЗО...
где урка ? гуляет ?
Щоб навичок не втратив.
«...Самое строгое наказание за квалифицированное хулиганство (без сопряжения с другими преступлениями) - лишением свободы на срок от трех до семи лет.»
СТ 260 УК. Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
4. Участие в составе предусмотренных частями первой или второй этой статьи формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
5. Действие, предусмотренное частью четвертой этой статьи, которое привело к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
по этой статье есть куда более серьёзные сроки. Но чуваку, ТАНКИСТУ!, террористу, сепаратисту, дали срок как гопнику, сопротивлявшемуся при аресте. Нормально, че.