На Харьковщине танкист "ДНР" приговорен к 4 годам тюрьмы, - прокуратура

Дергачевский районный суд признал виновным гражданина Украины, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании так называемой ДНР и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

Житель Авдеевки, находясь в Донецке, поступил на "службу" в танковый батальон "министерства обороны ДНР". Отделом "военного комиссариата ДНР" мужчине был выдан военный билет, военная форма "ДНР" и огнестрельное оружие.В течение августа-ноября 2016 г. террорист "ДНР" осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.

Задержали наемника во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.