На кордонах з невизнаним Придністров'ям і Білоруссю військових загроз сьогодні немає, - Наєв

На кордонах з невизнаним Придністров'ям та Білоруссю воєнних загроз на сьогодні немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"На даний час зміни, які б загрожували національній безпеці України, ні з боку Білорусі, ні з боку Молдови та незаконної Придністровської республіки не спостерігаються. Немає ніякого накопичення (військ — ред.). Наразі не виявлені загрози, пов'язані з цими напрямками", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, 25 червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що стратегічні командно-штабні навчання збройних сил РФ "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня, підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України у цей період.

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