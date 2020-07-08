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На кордонах з невизнаним Придністров'ям і Білоруссю військових загроз сьогодні немає, - Наєв

На кордонах з невизнаним Придністров'ям і Білоруссю військових загроз сьогодні немає, - Наєв

На кордонах з невизнаним Придністров'ям та Білоруссю воєнних загроз на сьогодні немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"На даний час зміни, які б загрожували національній безпеці України, ні з боку Білорусі, ні з боку Молдови та незаконної Придністровської республіки не спостерігаються. Немає ніякого накопичення (військ — ред.). Наразі не виявлені загрози, пов'язані з цими напрямками", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, 25 червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що стратегічні командно-штабні навчання збройних сил РФ "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня, підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України у цей період.

Читайте також: Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв

Автор: 

Білорусь (7941) кордон (4777) Молдова (2076) Придністров’я (474) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+17
Как командующий ОС Наев обладает всей развединформацией на всех направлениях.А как генерал который воюет с 2014 может проанализировать и спрогнозировать ситуацию на любом участке границы и если Наев сказал угрозы значит ему можно доверять.
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08.07.2020 19:37
+13
Наев:
На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет.
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08.07.2020 19:44
+11
Стратегические командно-штабные учения вооруженных сил РФ "Кавказ-2020",повышают угрозу возобновления Россией широкомасштабных боевых действий так что время покажет кто был прав.
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08.07.2020 19:50
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А с улицы Банковой угрозы для Украины есть?
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08.07.2020 18:02 Відповісти
не знаю як на границе с беларусью,а на границе с приднестровьем своей ваты немерянно...
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08.07.2020 18:03 Відповісти
Украине нужно под видом защиты готовиться к атаке! Нужно захватить Донбасс, как минимум!
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08.07.2020 18:08 Відповісти
Если РФ пойдет в атаку со стороны Крыма, то это развяжет Украине руки для захвата Крыма!
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08.07.2020 18:09 Відповісти
Ніхто нікуди не піде. Артилерія перекопає перешийок і на цьому все закінчиться.
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08.07.2020 18:48 Відповісти
Украина ракетами потопит флот, ракетами разбомбит мост, и можно сделать осаду и выждать, когда у них закончатся припасы, а по воде все продовольствие и снаряжение топить ракетами. После осады скинуть десант, первый участок будет захвачен и если перешеек будет разбомблен, то за короткое время можно будет проложить плавучие переправы. Далее в Крыму все вооружение захватить и отдать на разграбление ВСУ - это подымет боевой дух!
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08.07.2020 20:12 Відповісти
Штык в землю? Брательник из Крыма передал что все пучком?
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08.07.2020 18:09 Відповісти
эх, наев, наев.., в Крыму и на Донбассе тоже всё было спокойно.., до момента "Ч". А потом получился момент "Ж".
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08.07.2020 18:10 Відповісти
Надо лучше вооружаться. Бешеному )(уйлу неизвестно, что может взбрести в голову.
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08.07.2020 18:23 Відповісти
С начала с Молдовой и Румынией обезопасить юго-запад и убрать ПНР и
14 Армию РФ.
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08.07.2020 18:44 Відповісти
14 армии, уже скоро 30 лет как нет в Приднестровье.
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08.07.2020 20:00 Відповісти
В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ 1999 года, Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР ещё до 2001 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-59 [59] , но так и не выполнила своего обещания.
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08.07.2020 22:27 Відповісти
Информация от руководства ВСУ о спокойной обстановке на границах с Приднестровьем и Беларусью - это хорошая новость. Надеюсь, что будут ещё.
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08.07.2020 19:32 Відповісти
Как командующий ОС Наев обладает всей развединформацией на всех направлениях.А как генерал который воюет с 2014 может проанализировать и спрогнозировать ситуацию на любом участке границы и если Наев сказал угрозы значит ему можно доверять.
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08.07.2020 19:37 Відповісти
Якщо ми хочемо миру, готуймося до війни!
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08.07.2020 19:40 Відповісти
Наев:
На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет.
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08.07.2020 19:44 Відповісти
Стратегические командно-штабные учения вооруженных сил РФ "Кавказ-2020",повышают угрозу возобновления Россией широкомасштабных боевых действий так что время покажет кто был прав.
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08.07.2020 19:50 Відповісти
Наев, как командующий показывает себя великим стратегом и опытным командиром!
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08.07.2020 20:02 Відповісти
Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями", - сказал Наев. Такие новости радуют и вселяют веру.
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08.07.2020 20:46 Відповісти
Вдячні командуючому ОС С.НАЕВУ та его колективу ОС за професійну роботу.
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08.07.2020 21:02 Відповісти
Наша разведка работает на высшем уровне у врага нет шансов скрытно подобраться к границе. Очень хорошо что мы владеем ситуацией по всем направлениям....
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08.07.2020 21:22 Відповісти
А сразу изнутри?
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08.07.2020 21:28 Відповісти
Нет,там нет угроз,там люди с хлебом и солью,особенно в Приднестровье. Пока Бацька у власти да нет,но судя по событиям Белорусь пытаются качать.
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09.07.2020 05:19 Відповісти
Наш КОС толковый генерал и даже к учениям «Кавказ - 2020» армия буде готова противостоять!!!
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09.07.2020 07:50 Відповісти
Думаю, военный такого уровня, как генерал Наев, знает о чем говорит, и это не пустые слова. По сути происходит следующее: когда говорили что россия нападет, все критиковали, что их пугают, теперь запуганным не нравится, что россия не нападет! Вы уж определитесь тАвАрисЧИ!!!
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09.07.2020 08:03 Відповісти
 
 