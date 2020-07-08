Организованная группа полицейских, которая требовала взятки с задержанных лиц, разоблачена на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 4 полицейским в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, повторно).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что группой полицейских Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области организована преступная схема, связанная с систематическим получением неправомерной выгоды от физических лиц. Указанные полицейские задерживали лиц, которые забирали заложены в общественных местах наркотики, и требовали неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги полицейские предлагали принести родственникам задержанных. При этом задержание лиц должным образом не оформлялось.

Сообщниками полицейских были гражданские лица, забирали деньги у "закладчикив" и передавали их правоохранителям.

Таким образом сотрудники полиции "заработали" около 150 тыс. грн.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства, транспортных средствах и по месту работы фигурантов указанного уголовного производства обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, вещества, похожие на наркотические средства.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны двое полицейских и одно гражданское лицо.

Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении сотрудников полиции от занимаемых должностей решается.

Кроме того, сейчас готовится сообщение о подозрении другим лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления. Устанавливается причастность других полицейских к преступлению.

