Від початку доби трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Від початку доби 8 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до Хутору Вільний і Оріхового. В обідню пору противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання пострілу ВОГ-25.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння у передмісті Авдіївки. На цій ділянці фронту агресор здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, факти ворожої збройної агресії з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано біля Мар’їнки, Опитного і Старогнатівки.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

Підсумки за минулу добу

7 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 11 населених пунктів: Старогнатівка, Водяне, Новотошківське, Богданівка, Авдіївка, Оріхове, Павлопіль, Новолуганське, Широкине, Піски та Мар’їнка.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.

7 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 19 злочинів. З них 1 вбивство, 9 крадіжок, 2 шахрайства, 1 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 6 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 55 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 942 транспортних засобів та 4 718 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 357 осіб. В зворотному напрямку – 366 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 233 особи, а у зворотному напрямку – 163 особи. Через КПВВ "Мар’їнка" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибула 1 особа, а у зворотному напрямку лінію розмежування ніхто не перетинав.