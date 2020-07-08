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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Від початку доби трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Від початку доби 8 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до Хутору Вільний і Оріхового. В обідню пору противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання пострілу ВОГ-25.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння у передмісті Авдіївки. На цій ділянці фронту агресор здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, факти ворожої збройної агресії з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано біля Мар’їнки, Опитного і Старогнатівки.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

Підсумки за минулу добу

7 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 11 населених пунктів: Старогнатівка, Водяне, Новотошківське, Богданівка, Авдіївка, Оріхове, Павлопіль, Новолуганське, Широкине, Піски та Мар’їнка.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.

7 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 19 злочинів. З них 1 вбивство, 9 крадіжок, 2 шахрайства, 1 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 6 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 55 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 942 транспортних засобів та 4 718 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 357 осіб. В зворотному напрямку – 366 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 233 особи, а у зворотному напрямку – 163 особи. Через КПВВ "Мар’їнка" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибула 1 особа, а у зворотному напрямку лінію розмежування ніхто не перетинав.

Автор: 

обстріл (28717) поранення (2808) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
устойчивое перемирие???
просто прекратить стрелять ?
в чьей-то голове уже мир ???
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08.07.2020 18:34
+7
Одужання нашим хлопцям.
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08.07.2020 18:47
+6
С начала суток трое украинских воинов ранены в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6974
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08.07.2020 18:25
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личный ребе бубочки рекомендует с утра взять паузу..
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08.07.2020 18:23 Відповісти
бо,блеать,невпроворот...
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08.07.2020 18:25 Відповісти
С начала суток трое украинских воинов ранены в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6974
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08.07.2020 18:25 Відповісти
Щоб вони,московити, лайно їли в пеклі замість "пєльмєнів"!
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08.07.2020 21:25 Відповісти
устойчивое перемирие???
просто прекратить стрелять ?
в чьей-то голове уже мир ???
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08.07.2020 18:34 Відповісти
Одужання нашим хлопцям.
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08.07.2020 18:47 Відповісти
Это уже ЗАЕ-ало ,тут надо решать с этими уродами вопрос конкретно ,стрельнули уроды откуда-бы ни было ,значит там воронка на километр а иначе будем терять людей и дальше ,этих говнюков надо учить .
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08.07.2020 18:49 Відповісти
Выздоровления мужики ! А тем паскудам кто и здесь мешает политику , срачки . Шоб ваши " утки " стали выше, вышек Бойко . И длиннее эшелонов с углем Ахметова .
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08.07.2020 18:52 Відповісти
Просто надо больше убивать русских ублюдков!

За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской сволоты!
Від початку доби трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 742
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08.07.2020 19:17 Відповісти
Ще раз повторюю. Вони- московити і до руських не мають жодних справ і єднань( доказано вже усіма істориками,академікамм). Можна їх назвати "росіянами",але тут теж є протиріччя глобальні по етносу проживання. Я їх називаю..." московити" або...діти Баби Яги! Запам'ятати треба,що до 16 сторіччя на території Московії не має жодних слов'янських поховань. Це доказано ще вченими російської імперії,а не такими холуями ,як Карамзін. І це головна ОЗНАКА їхньої незаконності приєднатись до словян!
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08.07.2020 21:35 Відповісти
Це просто ....Гниди і Черви!
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08.07.2020 21:36 Відповісти
А в это времяВід початку доби трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5362
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08.07.2020 22:34 Відповісти
А что Клоун??? Он не причем!!! Он войну закончил!!!! Войска отвел!!!!
Зачем такой главнокомандующий???
Катается по стране вместо Шмыгаля, а пацаны гибнут, раненых много.

Ростов все ближе.
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09.07.2020 09:29 Відповісти
 
 