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СБУ просить ексочільницю Нацбанку Гонтареву не давати інтерв'ю про відносини з МВФ

СБУ просить ексочільницю Нацбанку Гонтареву не давати інтерв'ю про відносини з МВФ

Служба безпеки України закликає всіх колишніх чиновників утриматися від неоднозначних коментарів, не сіяти панічні настрої серед населення і не розхитувати економічну стабільність держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити. Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Реакція МВФ "стримана", робота з міжнародними партнерами триває, - міністр фінансів Марченко

У зв'язку з цим СБУ закликає всіх експосадовців " утриматись від подібних неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави".

Раніше ексочільниця Національного банку України Валерія Гонтарева закликала Міжнародний валютний фонд призупинити платежі Україні до призначення урядом нового незалежного керівника НБУ.

"Щоб захистити реформи, які ми провели, МВФ має оголосити, що він не буде робити ніяких подальших платежів Україні, якщо Зеленський не призначить керівника НБУ, який захищатиме реформи", - сказала вона в інтерв'ю виданню Central Banking. На думку Гонтаревої, МВФ повинен також розглянути питання про вимогу повернення попередніх виплат Україні.

Читайте також: Заява глави НБУ Смолія про звільнення матиме важкі наслідки для економіки, а отже, і для кожного українця, - експрем'єр Гончарук

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Автор: 

МВФ (3073) НБУ (10408) СБУ (12860) Гонтарева Валерія (873)


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Топ коментарі
+39
А шо такое? Разьве она что не правильно сказала или соврала, как ЗЕ?
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08.07.2020 19:11
+33
СБУ должна заниматься своим делом, а не лезть в дела НБУ и Минфина. Например, ловить парашных диверсантов, в т.ч. на Банковой. Фамилию главного из них подсказать?
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08.07.2020 19:15
+30
Правильно гонтарева сказала!!! мало того надо трубить на весь мир , что зеленский и его неграмотная команда- быдло вытворяет с НБУ!! Долой слуг народа из руководства НБУ!!!!!
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08.07.2020 19:15
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Сторінка 3 з 3
Если она поняла суть предупреждения и впредь не будет заниматься саботажем, может и простят/забудут, если не будет последствий для государства, а вот если будут последствия или она захочет повторить подобное, то тогда пусть пеняет на себя.
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10.07.2020 06:25 Відповісти
Она ж в Лондоне, где есть закон и правоохранительные органы, не то, что в Украине Там всё ПА ЗА КО НУ, понимаешь, нет? Твоя риторика больше для рахи подходит, ну на то ты и бот мокшанский.
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10.07.2020 07:52 Відповісти
Бот мокшанский, Янук в РФ, а приговор получил.
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10.07.2020 09:17 Відповісти
Тут всё от репутации власти зависит. Раха вон сколько дел против наших понаоткрывала, и всем всё равно: и в ус не дуют. В ту же степь катитесь и вы, дурики зе!лёные, со своими "последними китайскими предупреждениями", сбушными "просьбами" и воплями о "саботаже". Скучный ты, ботва моксельская.
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10.07.2020 11:22 Відповісти
ботва моксельская, eсли Запад не усмотрит нарушений в судебном процессе, то и приговор примет должным образом. Более того, в Украину она приехать не сможет без попадания под статью приговора.

PS Порохонутым дебилам всегда скучно то, что они не понимают.
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11.07.2020 09:32 Відповісти
Вот вот ботва рязанско-тамбовская. В том-то и проблема что запад как раз и усматривает полит-преследования у нас, подрыв независимости нбу и тд и тд и тд. Что с тобой, попугай глупый, тут разговоры разводить...
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12.07.2020 13:01 Відповісти
Сорняк, всё Зе с МВФ прояснил и про независимость НБУ рассказал, и его в МВФ поняли. Будут смотреть, как это получится. Свободен, баобаб!
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15.07.2020 06:55 Відповісти
І шо вона в Англії робить? Тут з Питром обвалила гривню в три рази, то тепер за фунт взялась?
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08.07.2020 19:57 Відповісти
Опять лозунги- не раскачивать лодку?
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08.07.2020 20:02 Відповісти
Тоді ж ***** могло напасти !!!
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08.07.2020 21:37 Відповісти
Здесь всё гораздо хуже: противодействие спасению государством страны от дефолта. Если кратко, то называется это саботажем.
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09.07.2020 06:37 Відповісти
Одно интервью, а у СБУ паника. Может стоило бы вовочке сказать о последствиях увольнения Смолия? Было бы легче.
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08.07.2020 20:09 Відповісти
И кстати, не во многих СМИ, а только Central Banking. Опять же паника мешает правильно оценивать ситуацию.
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08.07.2020 20:16 Відповісти
Дело не в интервью, а обращении к МВФ.
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09.07.2020 06:39 Відповісти
СБУ умеет просить?
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08.07.2020 20:11 Відповісти
не просити. а садити треба...
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08.07.2020 20:13 Відповісти
Какая то вся власть при зеле просто жалкая ,бесталанная и убогая. Ни одной интересной личности- идиот на дебиле и уродом погоняет.Просто стыдно порой за Украину
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08.07.2020 20:13 Відповісти
Паноктикум жлобо-воров,откровенно ссущий в глаза тупому нариду.
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08.07.2020 20:15 Відповісти
Можно подумать до этого у власти было не коррумпированное жлобо-воръё, ссущее в глаза тому же народу.
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09.07.2020 06:43 Відповісти
Каков поп, таков приход
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08.07.2020 21:13 Відповісти
То ли дело попаредники, один интереснее другого!
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09.07.2020 06:41 Відповісти
Чиє б кавчало, а її б мовчало. Тваринка (Я ж маю право на свободу слова). Давно б пора цю гюрзу затаскати по українським судам. Схоже, догавкається.
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08.07.2020 20:17 Відповісти
хтось просвітіть..чув таку мульку, що за якоюсь нормою вона після посади голови НБУ не мала права 5 років виїздити працювати\на довгий термін за кордон..чи це правда..? дякую..
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08.07.2020 20:22 Відповісти
Нету слов, - одни матёрные. Во что только превратилось СБУ!
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08.07.2020 20:25 Відповісти
А не хочет СБУ попросить президента (того, который дергает за ниточки зеленую букашку), чтобы он не расшатывал экоомическую стабильность государства? Вряд ли интервью Гонтаревой сильно повлияет на то, что уже расшатано до последней стадии, осталось запустить печатный станок и писец стране.
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08.07.2020 20:27 Відповісти
Гонтарева молодец! Всё правильно сказала. Посмотрите как бесится зелёная нечисть.
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08.07.2020 20:28 Відповісти
А чому СБУ мовчить, коли такі речі говорить Єрмак? Коли про гривню нам несе несенітниці Зеленський? Чому СБУ мовчить, коли подібні речі ллються з Медвечуковського ТБ-лайна та пожирача лайна Шарія? А тут СБУ роззявило ротяку, бо Гонтарєва застерігає від тиску на фін. систему. СБУ в багнюці по шию застерігає не влізти в багно
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08.07.2020 20:29 Відповісти
Коли незаконно (примусово) знімали голову нацбанка,то думали про наслідки?
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08.07.2020 20:31 Відповісти
TEXTY.Org.Ua
@TextyOrgUa

СБУ рекомендує Валерії Гонтаревій не поширювати заяви, які можуть нанести шкоду безпеці держави у фінансово-економічній сфері.

Ми рекомендуємо СБУ почати з людей, які насправді діями та заявами наносять реальну шкоду: Коломойський, та його маленькі помічники, такі як Дубінський.
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08.07.2020 20:35 Відповісти
Одно другому не мешает.
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09.07.2020 06:45 Відповісти
Сергей Фурса

﻿СБУ вирішила попросити Гонтареву не висловлювати свою думку про МВФ. А може, СБУ все-таки займеться тим, чим їй належить?
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08.07.2020 20:42 Відповісти
Это не думка про МВФ, а противодействие спасению страны от дефолта.
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09.07.2020 06:46 Відповісти
"Горіла хата...." а хто заnалив.....СБУ цим не nереймається.
А от як у кращі часи КГБ nоnереджає, застерігає.
А що ви зробите - отруєте!!!!!!!!
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08.07.2020 20:44 Відповісти
С каких пор пожарами дач должно заниматься СБУ?

Могут открыть дело за саботаж действий правительства по спасению страны от дефолта.
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09.07.2020 06:49 Відповісти
Умиляет позиция пдропатриотов...МВФ рви эту Украину, может наш божок хоть на её трупе погетьманствует....народ-придурок.
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08.07.2020 20:45 Відповісти
А позиция зе-патриотов тебя не умиляет?
Сначала вы избрали президентом Вову "Я Самый Большой Вред Национальной Безопасности Государства" Зелёнского, который кидает западных партнёров (Канаду в Совбезе ООН) и спонсоров (увольнение Смолия на след.день после получения транша МВФ). А теперь вы ищете, кто виноват в ваших *******?
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08.07.2020 21:30 Відповісти
Не ври, никто Канаду не кидал - меняй методичку. Канада поздно подала заявку, Украина уже пообещала двум другим странам поддержку. При этом Украина пообещала Канаде поддержку во втором туре, ибо обязательства касались только первого. Канада не добрала 20-ть голосов, чтобы сравняться с конкурентом и выйти во второй тур.

Смолий сам решал, когда увольняться.
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09.07.2020 06:54 Відповісти
для юльков,шоб не забывали СБУ просить ексочільницю Нацбанку Гонтареву не давати інтерв'ю про відносини з МВФ - Цензор.НЕТ 2598
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08.07.2020 20:52 Відповісти
неплохо было бы, если бы старушка тоже прояснила за какие-такие деяния ей американская юридическая контора денюжку перевела.
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08.07.2020 21:11 Відповісти
Я бы на месте Гонтаревой попросил сбу расследовать поджёг дома, злорадные куплеты по тв и угрозы от известных "политических деятелей". А потом уже просить о чем то.
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08.07.2020 20:53 Відповісти
СБУ не должно расследовать причины её забитого унитаза?! С какой стати СБУ должно заниматься поджёгом её дома? Про куплеты - шедевр совковой цензуры.

СБУ не просит, а предупреждает эту беженку не стоять на пути свершения государственных программ.
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09.07.2020 06:59 Відповісти
Хахаха)) Ну ты и ботва. Ну рас это СБУ и правоохранители в Украине ничего не должны... то я думаю из Лондона... где правоохранители как раз всё должны... можно смело послать это СБУ по известному адресу и продолжать говорить то, что считаешь нужным
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09.07.2020 09:37 Відповісти
Сорняк, её дом не является объектом, сожжение которого угрожает Национальной Безопасности. Такие дела расследует полиция, а не СБУ.

Да пусть наговаривает себе на срок за саботаж всё, что хочет.
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10.07.2020 06:20 Відповісти
Такой ты нелепый с этим твоим "саботаааж-саботааааж". Талдычишь, как попугай невесть что...
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10.07.2020 08:15 Відповісти
Нелепый, повторение - мать учения.
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10.07.2020 09:19 Відповісти
Так глупость же, мурзилка ты... Попугайка несмыслённая
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10.07.2020 11:13 Відповісти
По мнению глупого?!
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11.07.2020 09:26 Відповісти
По мнению умного про тебя дурачка Ты же не будешь всерьёз утверждать, что ты не дурачок, так ведь?
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12.07.2020 13:07 Відповісти
Кто тебе сказал, что ты умный?! Мама?! Она льстит тебе.
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15.07.2020 00:55 Відповісти
Ты же, дурик, за мной всё, даже смайлы повторяешь...
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12.07.2020 13:08 Відповісти
De Bill, у тебя "клиника" ты уже не способен найти отличий между эмоджи.

Что всё, если с темы о пожаре и СБУ ты давно слился?! Твой слив с темы обсуждения был давно засчитан "вумный".
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15.07.2020 01:03 Відповісти
Аферистка века,сейчас все ее схемы лопнут поэтому зицпредседатель Смолий и драпанул в отставку а новая власть быстро присосалась к старым аферам с ценными бумагами вместо что бы ее посадить,теперь осенью пусть расхлебывают..
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08.07.2020 20:59 Відповісти
Паша, а Баканову ты звонил или членограй?
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08.07.2020 21:05 Відповісти
Осенью,все осенью..
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08.07.2020 21:13 Відповісти
Ты как школьник - двоечник, который обещает "завтра родители придут!")))
А что, осенью будет на 300% свой генеральный?))
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08.07.2020 21:28 Відповісти
Степа на нервничай,все равно уже поздно..
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08.07.2020 21:34 Відповісти
А кто и с какого нервничать будет?
Зашквар за зашкваром - уже привычно))
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09.07.2020 07:31 Відповісти
Паша, а за сутки один боец погиб и трое ранены.
Сколько ещё Зелёная гнида на войне наживаться будет?!
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09.07.2020 07:35 Відповісти
За за этот цирк не голосовал. И вообще надо было в 14-ом войну заканчивать а не громить добробаты и устраивать перемирия с торгами. Да и вообще как можно верить что этот офисный планктон случайно заброшенный в верхние кабинеты власти может выиграть войну.
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09.07.2020 07:42 Відповісти
Йо!!!
Да ты Великий стратег, в добробатах воевал...
Знаешь что надо было)))
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09.07.2020 08:14 Відповісти
специЯлист по банкам....марксистского разлива...есть люди умные, а есть такие как ты....так вот для таких как ты довожу до сведения, что Смолий в 2019 году признан одним из лучших финансистов в Европе....а у тебя уровень вовика квартального и вовика обнуленного...чем выше доллар, тем больше деревянных может напечатать печатный станок....и тогда денег будет оооооооочень много...что тебе даже на кусок хлеба может не хватить.....учи матчасть Паша...
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08.07.2020 22:21 Відповісти
Фрау,вернитесь на грешную украинскую землю,лучший специалист драпает как раз потому что пятилетняя афера с ценными бумагами как нарыв подошла к финишу и деньги будут печатать как перепуганные потому что последний транш как раз и выдали великому банкиру что бы вывести валюту международных спекулянтам а нам останется пустая и свежеотпечатанная гривна.А ваш любимый Зеля просто жадный лошара который пошел у них на поводу и не прихлопнул сразу эту контору "Рога и копыта".
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09.07.2020 07:27 Відповісти
Кажется Гонтаревой пора петь "Горiла хата, горiла!".
У кого-то так подгорает, что даже чёрта Баканова попросил погавкать грозно и одновременно поскулить жалобно на Гонтареву, за то что правду озвучила.
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08.07.2020 21:22 Відповісти
А чего каломойшу СБУ не предупреждает, когда он приближает дефолт своими словами и действиями??? Когда впаривает лохторату, что дефолт--это прекрасно? Когда обворовывает страну? Почему беня не сидит за украденные из Привата 150 000 000 000 народных денег ???

А Гонтарева все верно сказала---зеленая плесень ничего создать не способна, зато поломать и уничтожить ---пожалуйста! Да и воруют, как не в себя...
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08.07.2020 21:23 Відповісти
Она про себя забыла когда грабанула всех и сотку банков положила,а так молодец засела в Лондоне и хрен ее достанешь,да и кто этому офисному планктону у власти даст это сделать..
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08.07.2020 21:36 Відповісти
СБУ может и ничего, а Баканов-лайно 100%ное.
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08.07.2020 21:49 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCUbGRmtzL319uQ7SInJ8LTAIqhWNWi9J0-********************************************&hc_ref=ARRl6mpo7yPL9D3-MzNy6xJ8gs29BcaeiuuogvMBow2uVSH0d7Tb-pWgCBLtsm8dIQY&fref=nf Anton Shvets
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1107733292932308&set=a.260431397662506&type=3 22 хв ·

Прочитав заяву СБУ що до інтерв'ю Валерії Гонтаревої.
СБУ каже що вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні.
Також СБУ закликала експосадовців утриматись від неоднозначних коментарів та закликала дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави.

Спеціально для пана Баканова.
По-перше Гонтарева не сказала що "МВФ має «заморозити» співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити". Гонтарева сказала що IMF must suspend payments to Ukraine IF the country's government does not appoint an independent central bank governor. Тобто сказала не давати грошей, ЯКЩО Зеленський не виконає умови. IF це ЯКЩО. І це вже записано у меморандумі з МВФ, що його підписав і сам Зеленський. Тобто ця умова ВЖЕ існує.
Юзайте першоджерела, не тупіть.
По-друге.
Ігор Валерійович Коломойський був головою Днепропетровської ОДА з 2 березня 2014 по 24 березня 2015. Тобто він експосадовець.
Після призначення пана Баканова головою СБУ Коломойский робив КУПУ заяв які сіяли панічні настрої та розхитували економічну стабільність.
Зокрема висловлювався що до МВФ.Наприклад казав, що з МВФ потрібно розірвати співпрацю, а натомість гроші взяти у Росії. Також казав що у дефолті нема нічого поганого, що спричинило паніку.
Але чомусь ми не бачимо заяв СБУ або Баканова стосовно експосадовця Коломойського та його спроби сіяти панічні настрої. Можливо це пов'язано з тим що Баканов був на дні народження Суркіса, який є бізнес-партнером Коломойскього(і Медведчука)?
Також досі СБУ не з'ясувала хто спалив Гонтаревій дім та машину. СБУ не повідомляє за які гроші робили замовні мітинги під НБУ та помешканнями керівництва НБУ, зокрема Смолія. Саме СБУ не дає зробити експертизи по справам Приватбанку для НАБУ, що зробило неможливим висування обвинувачень Коломойському та його топ-менеджменту. СБУ вимагало в Приватбанку не подавати нових позовів проти Коломойського, ТОБТО ЗАБОРОНЯЛО Привату повертати гроші від олігарха.
Пан Баканов ви справді вважаєте що маєте право на такі заяви до пані Гонтаревої?
Рілі? Ви прікаливаєтєсь?
Короче пацантре. Или трусики, или крестик, или вас в жопу жарят іноді по черзі, а іноді і так. Вы взяли бабки и через день кинули людей через пенис. Если думаете после такого, что вас чмырей еще кто-то будет слушать и не будет рыгать на вас в иностранных СМИ в охотку - вы зря так думаете.
Ваши бесполезные вскрики и посты американском фейсбуке вызывают усмешку. МВФ и Мировой банк и без советов Гонтаревой знают, что делать. Денег вам будет хер, потом все посыплется и все вы закончите или на плахе, или на фонаре, или в тюрьме или в Ростове.
Кукарекайте и дальше, клованы.
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08.07.2020 22:03 Відповісти
да на ПУЮ видела Гонтарева Украину и СБУ в придачу. Награбала на 10 поколений .А ы копейки считайте.
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08.07.2020 22:19 Відповісти
А до президента претензій немає? Йому бачите потрібен курс 30 гривень за долар.
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08.07.2020 22:21 Відповісти
Почему не арестован тот, кто поставил ее руководить НБУ?
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08.07.2020 23:00 Відповісти
типичная психопатка, воровка манька-аблигация.
лучший петин банкир тыщалетия.
приезжай спаси нас.
Колом за тобой самолёт вышлет бесплатно.
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09.07.2020 05:38 Відповісти
Вони мабуть думають, що в Великобританії такаж свобода слова як в Україні.
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09.07.2020 05:56 Відповісти
Госпожа Гонтарева,!!!Лично я вас очень прошу пишите побольше и честнее про наших нынешних воров в государстве!! Начиная от президента зеленского и кончая его министрами и депутатами!!!! Чем быстрее мы выведем на чистую воду эту воровитую гидру под названием ""слуги народа"2 и зеленский , тем быстрее наступит благополучие и стабильность в Украине!! А то, что Зеленский, на каждом углу кричит, что он не вор, это ничего не значит !! Ты не давай своим васссалам от ""слуг народа"", возможности воровать!!! А раз они воруют, значит ты им позволяешь!!!
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09.07.2020 18:53 Відповісти
******** ванючие!
Я не понял, КТО расшатывает стабильность?
Случайно не те, кто увольняет главу Нацбанка за непокорность?
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17.07.2020 14:43 Відповісти
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