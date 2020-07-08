СБУ просить ексочільницю Нацбанку Гонтареву не давати інтерв'ю про відносини з МВФ

Служба безпеки України закликає всіх колишніх чиновників утриматися від неоднозначних коментарів, не сіяти панічні настрої серед населення і не розхитувати економічну стабільність держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити. Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні", - говориться в повідомленні.

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У зв'язку з цим СБУ закликає всіх експосадовців " утриматись від подібних неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави".

Раніше ексочільниця Національного банку України Валерія Гонтарева закликала Міжнародний валютний фонд призупинити платежі Україні до призначення урядом нового незалежного керівника НБУ.

"Щоб захистити реформи, які ми провели, МВФ має оголосити, що він не буде робити ніяких подальших платежів Україні, якщо Зеленський не призначить керівника НБУ, який захищатиме реформи", - сказала вона в інтерв'ю виданню Central Banking. На думку Гонтаревої, МВФ повинен також розглянути питання про вимогу повернення попередніх виплат Україні.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.