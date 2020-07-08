УКР
Переход на RAB-тариф станет новым толчком для приватизации облэнерго, - Иноземцев

Реформа тарифообразования для распределения электроэнергии приведет не только к обновлению энергосистемы, но и создаст гораздо больше возможностей для новых инвестиций из-за рубежа и из Украины, а также даст новый толчок к приватизации.

Об этом заявил старший научный сотрудник CSIS, экономист Владислав Иноземцев на вебинаре "The Challenge of Ukraine"s Energy Security: Grid Modernization", организованном Международным центром налогом и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США — Украина" (USUBC), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ДЕЛО.

По мнению международного эксперта, основное обоснование внедрения стимулирующего тарифа в Украине — улучшение технических возможностей украинской электрической системы и украинских электросетей.

"Электросети очень устарели и фактически находятся на грани краха. В ближайшие годы в этот сектор необходимо вложить миллиарды долларов или евро. Для того, чтобы адаптировать энергосистему к новым условиям, которые вызваны ростом возобновляемой энергетики", — отмечает Иноземцев.

Вторым важным аспектом перехода на новое тарифообразование является стимуляция процесса приватизации. Эксперт говорит, что среди украинских и иностранных инвесторов есть заинтересованность в приватизации государственных облэнерго. Но без перехода на стимулирующий тариф, эти активы будут очень дешевыми.

"Если методология RAB реализуется, общая рыночная стоимость государственных предприятий возрастает. Если государство решит продать их, оно сможет получить в 10 раз больше денег, чем в нынешних условиях", — говорит эксперт.

Владислав Иноземцев говорит, что внедрение RAB-модели заключается в том, чтобы найти своего рода механизм компенсации инвестиций. Эксперт считает, что RAB-тариф надо применять к инвестициям в "старые" активы облэнерго и к новым инвестициям.

"Правительство Украины на протяжении нескольких лет фактически предлагало применять этот метод только к новым инвестициям, что не очень эффективно. Энергетическим компаниям необходимы деньги для ремонтов, чтобы модернизировать инфраструктуру сетей", — говорит экономист.

Напомним, ранее член правления европейской ассоциации ОСР E.DSO Руд Берндсен утверждал, что реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети.

+7
Идите вы нах. со своими Ахметовскими експердами. Как будто не понятно что все ети експерды купленные Ахметовым и КО. Уроды, когда вы уже нажретесь? Сколько можно грабить страну и народ?
08.07.2020 19:44 Відповісти
+5
Вся эта стимуляция направлена на одно, засунуть руку в карман народу. Вот и вся стимуляция-модернизация...
08.07.2020 20:13 Відповісти
+4
В этой стране в чудеса возможностей и толчков в прогресс ни кто не верит и не поверит , приватизация здесь другая и называется прихватизация суть которой за копейки купить и грабить,грабить ,грабить......
08.07.2020 19:36 Відповісти
Ребят, может хватит продвигать бизнес интересы Суркисов.? В стране столько проблем,а мы Суркисам хвосты заносить должны и помогать им прибыль зарабатывать?
08.07.2020 19:30 Відповісти
колысь и иноземцев о толчке всё узнает...
08.07.2020 19:31 Відповісти
а какая нам разница сколько стоят облэнерго?
И на счет раб тарифов - народ точно отреформирует за них электриков.
08.07.2020 19:32 Відповісти
FORMAT C: /U
08.07.2020 19:38 Відповісти
Хорошая команда
08.07.2020 19:40 Відповісти
В этой стране в чудеса возможностей и толчков в прогресс ни кто не верит и не поверит , приватизация здесь другая и называется прихватизация суть которой за копейки купить и грабить,грабить ,грабить......
08.07.2020 19:36 Відповісти
Переход на RAB-тариф станет новым толчком для приватизации облэнерго, - Иноземцев - Цензор.НЕТ 7494
08.07.2020 19:37 Відповісти
Чувствую что с нашей властью дешевле будет дизель генератор поставить!
08.07.2020 19:38 Відповісти
Распродажа Украины оптом и в розницу, ни о какой безопасности государства не может быть и речи если энергетика в частных, да иностранных руках. Это и есть дно, поздравляю всех, мы его достигли.
08.07.2020 19:38 Відповісти
Тарифный майдан вам гарантирован уроды.
08.07.2020 19:39 Відповісти
с этим я согласен.
08.07.2020 19:41 Відповісти
Десятый по счету диванный майдан за год.
08.07.2020 19:46 Відповісти
Идите вы нах. со своими Ахметовскими експердами. Как будто не понятно что все ети експерды купленные Ахметовым и КО. Уроды, когда вы уже нажретесь? Сколько можно грабить страну и народ?
08.07.2020 19:44 Відповісти
Даже названием они намекают людям кто есть кто
показати весь коментар
Вся эта стимуляция направлена на одно, засунуть руку в карман народу. Вот и вся стимуляция-модернизация...
08.07.2020 20:13 Відповісти
Мудак ты...а не Иноземцев !
показати весь коментар
воно "іносранцев" ...
показати весь коментар
РАБИ ...вам нові справедливі "тарифи" ...
показати весь коментар
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!

СЧАС ЛОХАМ УМНЫМИ СЛОВАМИ РАСКАЖУТ И ДОКАЖУТ ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!

И САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ТО ЧТО КАК МИНИМУМ ПОЛОВИНА ИЗ НИХ СОГЛАСИТСЯ ЧТО ТАКИ ДА "ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ"!!
08.07.2020 21:18 Відповісти
внедрение RAB-модели заключается в том, чтобы найти своего рода механизм компенсации инвестиций.
Правильно.Повинна бути компенсація інвесторам-процентів 15%-ть. Тупі лохи України зараз платять 4-5% від мінімалки (в Европі та Америці 2-3%)прихватизаторам "ахуметам" за електроенергію,яка виробляеться та тримається ще на совковому обладнані.А от,коли воно зносилося-лохи заплатять ще й інвесторам по новопридуманому тарифу гRAB .Тобто за "регуляторну базу активів" (Regulatory Asset Base)-стовпи, трансформатори, провода і т.д.Нічого страшного-барани для того,аби їх стригти-якихось 15%-ів від мінімалки вони витримають-не здохнуть.
показати весь коментар
И снижения цены за э/э ?
показати весь коментар
