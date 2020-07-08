Переход на RAB-тариф станет новым толчком для приватизации облэнерго, - Иноземцев

Реформа тарифообразования для распределения электроэнергии приведет не только к обновлению энергосистемы, но и создаст гораздо больше возможностей для новых инвестиций из-за рубежа и из Украины, а также даст новый толчок к приватизации.

Об этом заявил старший научный сотрудник CSIS, экономист Владислав Иноземцев на вебинаре "The Challenge of Ukraine"s Energy Security: Grid Modernization", организованном Международным центром налогом и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США — Украина" (USUBC), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ДЕЛО.

По мнению международного эксперта, основное обоснование внедрения стимулирующего тарифа в Украине — улучшение технических возможностей украинской электрической системы и украинских электросетей.

"Электросети очень устарели и фактически находятся на грани краха. В ближайшие годы в этот сектор необходимо вложить миллиарды долларов или евро. Для того, чтобы адаптировать энергосистему к новым условиям, которые вызваны ростом возобновляемой энергетики", — отмечает Иноземцев.

Вторым важным аспектом перехода на новое тарифообразование является стимуляция процесса приватизации. Эксперт говорит, что среди украинских и иностранных инвесторов есть заинтересованность в приватизации государственных облэнерго. Но без перехода на стимулирующий тариф, эти активы будут очень дешевыми.

"Если методология RAB реализуется, общая рыночная стоимость государственных предприятий возрастает. Если государство решит продать их, оно сможет получить в 10 раз больше денег, чем в нынешних условиях", — говорит эксперт.

Владислав Иноземцев говорит, что внедрение RAB-модели заключается в том, чтобы найти своего рода механизм компенсации инвестиций. Эксперт считает, что RAB-тариф надо применять к инвестициям в "старые" активы облэнерго и к новым инвестициям.

"Правительство Украины на протяжении нескольких лет фактически предлагало применять этот метод только к новым инвестициям, что не очень эффективно. Энергетическим компаниям необходимы деньги для ремонтов, чтобы модернизировать инфраструктуру сетей", — говорит экономист.

