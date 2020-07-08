Операція "Ліквідація". Як Шарій намагається очорнити Зеленського фейком про власне вбивство. ВIДЕО
Як інформаційний найманець Кремля Анатолій Шарій намагається перебити розслідування "Слідство.інфо" про його іспанське життя?
Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Після того, як "Слідство.інфо" знайшло іспанську віллу Шарія за три мільйони євро, той спробував інформаційно відігратися. І не придумав нічого кращого, як звинуватити Офіс президента в замаху на своє життя. Абсурд і марення? Ще й яке!
Отже, де саме в Іспанії живе скандальний любитель Росії і скільки це йому коштувало? Як Шарій конструює свої фейки і міфи?
Покроковий розбір незв'язаних фактів і конспірології. Чому Володимир Зеленський і Офіс президента розплачуються за легалізацію кремлівських смітників в інформаційному просторі? І скільки ще знаків від Медведчука, Шарія та інших кремлівських медіаприхвостнів потрібно Зе-команді, щоб нарешті зрозуміти - компромісів із п'ятою колоною бути не може?
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Против зеленого опять агент кремля.
Может нам что-то неправильно недоговаривают.
Вот смотри... Есть некий мудак. Он же остается мудаком независимо ни от чего.
Кто-то вобще знал про это чмо до 2014 года?
У кацапских бандюганов, скупивших недвиж по всему ЕС и ВБ тоже все чисто?
Чи згадай, як в Лондоні почали перевіряти походження коштів Абрамовіча...
Нужно не давить, а принять такие законы,которые исключат возможность врагам Украины иметь доступ к её СМИ,чтобы влиять на умы и настроения её народа.
Вместо роликов с заполняющим весь доступный объем БуДкевичем пишите официальный запрос / заявление в Испанию на основании заведомо ложного сообщения о преступлении и фальсификации улик. Заодно и происхождение средств на особняк проверите. Ну и выясните, за что тому чуваку дали убежище, если он весь такой криминальный элемент.
Если так и есть - выиграете суд, добьётесь экстрадиции и посадите Шария и того чувака заодно.
А если нет... но "если нет" не будет, это ведь точно фейк и выдумки, так ведь?
три лимона евро вила у шмария, вопрос, откуда у дегенерата такие бабки? ))))
чувак нигде не работает . откуда бабки , зин? задайте этот вопрос шмарию ? )))))
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…