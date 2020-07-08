Операція "Ліквідація". Як Шарій намагається очорнити Зеленського фейком про власне вбивство. ВIДЕО

Як інформаційний найманець Кремля Анатолій Шарій намагається перебити розслідування "Слідство.інфо" про його іспанське життя?

Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після того, як "Слідство.інфо" знайшло іспанську віллу Шарія за три мільйони євро, той спробував інформаційно відігратися. І не придумав нічого кращого, як звинуватити Офіс президента в замаху на своє життя. Абсурд і марення? Ще й яке!

Отже, де саме в Іспанії живе скандальний любитель Росії і скільки це йому коштувало? Як Шарій конструює свої фейки і міфи?

Покроковий розбір незв'язаних фактів і конспірології. Чому Володимир Зеленський і Офіс президента розплачуються за легалізацію кремлівських смітників в інформаційному просторі? І скільки ще знаків від Медведчука, Шарія та інших кремлівських медіаприхвостнів потрібно Зе-команді, щоб нарешті зрозуміти - компромісів із п'ятою колоною бути не може?

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