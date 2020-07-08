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Операція "Ліквідація". Як Шарій намагається очорнити Зеленського фейком про власне вбивство. ВIДЕО

Як інформаційний найманець Кремля Анатолій Шарій намагається перебити розслідування "Слідство.інфо" про його іспанське життя?

Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після того, як "Слідство.інфо" знайшло іспанську віллу Шарія за три мільйони євро, той спробував інформаційно відігратися. І не придумав нічого кращого, як звинуватити Офіс президента в замаху на своє життя. Абсурд і марення? Ще й яке!

Отже, де саме в Іспанії живе скандальний любитель Росії і скільки це йому коштувало? Як Шарій конструює свої фейки і міфи?

Покроковий розбір незв'язаних фактів і конспірології. Чому Володимир Зеленський і Офіс президента розплачуються за легалізацію кремлівських смітників в інформаційному просторі? І скільки ще знаків від Медведчука, Шарія та інших кремлівських медіаприхвостнів потрібно Зе-команді, щоб нарешті зрозуміти - компромісів із п'ятою колоною бути не може?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар і підписуйтесь на оновлення!

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) фейк (746) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+38
Операция "Ликвидация". Как Шарий пытается очернить Зеленского фейком о собственном убийстве - Цензор.НЕТ 3952
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08.07.2020 21:04
+32
це одна команда. манкрутів та малоросів.
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08.07.2020 21:01
+24
Кремль торопітся к осені отобрать у Вовкі последніх ватніков в пользу Мертечука і КО
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08.07.2020 21:02
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Ну почему все опровергатели выглядят какими-то кривляками в сравнении с этим шарием? они только создают ему аудиторию.
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08.07.2020 22:48 Відповісти
У Буткевича до сих пор попа болит, когда Шарий его за Гдыню отымел. Не отпускает.
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08.07.2020 23:03 Відповісти
Партия КПШШ(кремлевская партия шариковых шария) на марше.
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08.07.2020 23:15 Відповісти
Предлагаю ещё такие варианты нового названия его "партии": Ш ария А натолия К оалиция А нти-Л ибералов(сокращённо ШАКАЛ), или П артия Е динства Т унеядцев У краины Ш ария А натолия, Р асейского А гента(сокращённо ПЕТУШАРА)🤗
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10.07.2020 04:57 Відповісти
Как то я уже заблудился, Шарий был против Пороха, агент кремля.
Против зеленого опять агент кремля.
Может нам что-то неправильно недоговаривают.
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08.07.2020 23:17 Відповісти
Так может он и есть агент Кремля независимо от того, кто президент в Украине.

Вот смотри... Есть некий мудак. Он же остается мудаком независимо ни от чего.
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09.07.2020 00:27 Відповісти
а при овоще он тоже был агентом кремля?
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09.07.2020 00:32 Відповісти
При Овоще агенты были не нужны. Он и так был в кармане у *****.

Кто-то вобще знал про это чмо до 2014 года?
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09.07.2020 00:39 Відповісти
ну да, все логично, агент кремля шарик сбежал от агента кремдя овоща в ЕС, где попросил политическое убежище для защиты от агента кремля овоща, ЕС конечно же ему убежище дал, ведь нельзя же преследовать агентов кремля
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09.07.2020 01:10 Відповісти
Цікаво хто реальний власник вілли Шарія. Теоретично фін.моніторінг Іспанії мав би зацікавитись як біженець з України купує віллу за мільйон євро. Іспанська контррозвідка може багато дізнась якщо навіть елементарно подивиться банківські проводки.
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08.07.2020 23:34 Відповісти
Три , собака Шарик настаивает на цифре- три миллиона
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09.07.2020 00:26 Відповісти
в европе от 15 тыщ евро уже интересуются откуда, значит там все чисто, раз никого не заинтересовал до сих пор
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09.07.2020 00:34 Відповісти
Тада. Типа он первый, кем начинают интересоваться только тогда, когда горелым пахнет.

У кацапских бандюганов, скупивших недвиж по всему ЕС и ВБ тоже все чисто?
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09.07.2020 00:41 Відповісти
было бы не чисто, они сидели бы в тюрьмах
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09.07.2020 00:44 Відповісти
А проти кого ж ЄС тоді санкції вводив у 2014? Багато із підсанкційних кацапів мають нерухомість в Європі...
Чи згадай, як в Лондоні почали перевіряти походження коштів Абрамовіча...
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09.07.2020 11:01 Відповісти
и шо?
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09.07.2020 13:37 Відповісти
есть же список против кого, если деньги перечислены не от этих товарищей, то все законно, почему нет?
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09.07.2020 15:42 Відповісти
Типа того - чисто получил бабла от кремля за пропаганду и чисто купил виллу - для европейских правоохранителей тут действительно нет нарушений.
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09.07.2020 06:24 Відповісти
именно так, увы
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09.07.2020 15:41 Відповісти
Точно знаю одно, все подписчики петушка говноеды.
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08.07.2020 23:44 Відповісти
Если бы Зеленский это сделал - я бы ему многое простил)
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08.07.2020 23:51 Відповісти
вам не все одно хто зіллє країну в унітаз - зеленський, бойко або шарій?
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09.07.2020 04:40 Відповісти
Шарик думал что бабло как манна небесная. Судьба Троцкого видимо ему не знакома.
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09.07.2020 00:25 Відповісти
А я был бы непротив того, чтобы Шария убили, а Зеленский с Бакановым за это сели в тюрьму пожизненно.
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09.07.2020 00:25 Відповісти
Не боишься сесть за подстрекательство или уже не привыкать?
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09.07.2020 01:17 Відповісти
що це за стаття така "за поцстрєкатєльство"?
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09.07.2020 04:41 Відповісти
Подстрекательство Баканова или Зеленского?
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09.07.2020 09:37 Відповісти
Думаєш у сітці сховаєшся ПетяШарій?Навіть https://armenpress.am/rus/news/723445/zhitelya-alabamiy-posadili-na-god-za-priziyv-ubit-obamu-v-tvittere.html у Америці рік тобі за таке світить.
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09.07.2020 04:46 Відповісти
Поверьте,испанцы недавно накрыли миллиардную москаляцкую наркоту, через мега зашифрованный сервис смсок. Как толко шарики перестанут спонсировать сообщников, эти пацики друг друга как пацюки сожрут.
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09.07.2020 00:34 Відповісти
Зе хотел закормить Петушария своими какахами досмерти.
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09.07.2020 01:14 Відповісти
ПетяШарій-гібрид смертельний,бо піарриться "на смертях" батька,брата,вже дойшло й до власної.Чудасія!
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09.07.2020 04:39 Відповісти
ну так пєтушарій відомий какахойєд
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09.07.2020 04:42 Відповісти
Интересно сколько стоит хряк в очках с бородой?
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09.07.2020 03:14 Відповісти
Цікаво, як презирство та зневага до шмарія об'єднує людей різних політичних уподобань
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09.07.2020 04:46 Відповісти
Вата до вати липне -навіть цукрова.
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09.07.2020 04:51 Відповісти
Адепты секты петушария, уже начали рассклеивать обьявления о своих услугах
Операція "Ліквідація". Як Шарій намагається очорнити Зеленського фейком про власне вбивство - Цензор.НЕТ 5084
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09.07.2020 09:32 Відповісти
Беспомощность и слабость власти позволяют таким подонкам и негодяям,как шариков,медведчук и им подобным, безнаказанно порочить Украину и её народ.
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09.07.2020 10:51 Відповісти
У вас примитивный подход к данному вопросу.
Нужно не давить, а принять такие законы,которые исключат возможность врагам Украины иметь доступ к её СМИ,чтобы влиять на умы и настроения её народа.
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09.07.2020 11:07 Відповісти
Так в чём проблема.
Вместо роликов с заполняющим весь доступный объем БуДкевичем пишите официальный запрос / заявление в Испанию на основании заведомо ложного сообщения о преступлении и фальсификации улик. Заодно и происхождение средств на особняк проверите. Ну и выясните, за что тому чуваку дали убежище, если он весь такой криминальный элемент.

Если так и есть - выиграете суд, добьётесь экстрадиции и посадите Шария и того чувака заодно.
А если нет... но "если нет" не будет, это ведь точно фейк и выдумки, так ведь?
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09.07.2020 13:27 Відповісти
"Какие отвратительные рожи".
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09.07.2020 16:05 Відповісти
Есть один плюс во всем этом--сорта говна жрут друг друга.
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09.07.2020 18:33 Відповісти
Всегда есть фактор, что какой-нибудь сумасшедший или оголтелый националист захочет его убить.
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11.07.2020 01:34 Відповісти
интересно какой уровень айкю у дегенератов мотрящих мшария?)))))
три лимона евро вила у шмария, вопрос, откуда у дегенерата такие бабки? ))))

чувак нигде не работает . откуда бабки , зин? задайте этот вопрос шмарию ? )))))
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12.07.2020 14:29 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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02.02.2021 19:17 Відповісти
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