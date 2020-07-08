Венедіктова на 100% зараз впливає на ДБР і свою харківську команду, - керівник слідчої групи Бюро Корецький

Генпрокурор Ірина Венедіктова, яка була тимчасово виконуючою обов'язки голови Державного бюро розслідувань, продовжує впливати на діяльність органу.

Про це в інтерв'ю Главкому заявив начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів, чи має зараз Венедіктова вплив на ДБР і на свою харківську команду, він відповів: "На мою думку, має на 100%". Також Корецький вважає, що вона проводить наради.

"Я на них не був присутній, але переконаний, що їх проводять. Навіть щоб підписати підозру щодо Семочка ... Воно ж не просто так з'явилося. Більше вам скажу: щодо Семочка прокурор, який спочатку вів це кримінальне провадження, не хотів підписувати підозру. І його поміняли на людину, яка погодилася підписати", - зазначив Корецький.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.