Керівник слідчої групи ДБР Корецький про справи Порошенка: Розумні терміни вичерпалися, а мені сказали не закривати поки, ще порозслідувати

Три місяці тому глава слідчої групи ДБР Юрій Корецький повідомив керівництву, що розслідування у справах п'ятого президента України Петра Порошенка, які вели його підлеглі, пора завершувати.

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Є розумні терміни, коли ти вже виконав всі можливі слідчі дії, ти маєш прийняти рішення. Або повідомляти про підозру, якщо ти бачиш якийсь склад злочину, або приймати рішення про закриття кримінального провадження. А мені сказали, що закривати поки не потрібно, ще порозслідувати. Що порозслідувати, для чого?" - зазначив Корецький.

За його словами, таким чином були закриті три перші провадження.

"Наскільки я пам'ятаю, це стосувалося несвоєчасного призначення судів, призначення прем'єра за відсутності коаліції. Тобто, реально ті провадження, де немає складу злочину. А сьогодні вранці я прийняв рішення про закриття ще одного провадження - про можливе ухилення від сплати податків при продажу Кузні на Рибальському у зв'язку з відсутністю подій злочину", - уточнив керівник групи.

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Корецький зазначив, що прості слідчі побоюються так робити через можливі наслідки, і він усвідомлює свою відповідальність.

"Скажу вам чесно, що я не ставив нікого до відома і взагалі не вважаю за потрібне це робити. Я прийняв рішення під свою відповідальність, однозначно я за це відповідаю. Щодо наслідків - час покаже. Я готовий, що зараз прийду на роботу і мене буде викликати Бабіков (перший заступник голови ДБР Олександр Бабікок. - Ред.), щось розповідати, погрожувати обшуками, справами щодо родичів і тому подібне", - зазначив Корецький.

Водночас він підкреслив, що керує не всіма розслідуваннями у "справах Порошенка", однак не виключив, що ініціював би їхнє закриття також.

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".