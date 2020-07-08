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Керівник слідчої групи ДБР Корецький про справи Порошенка: Розумні терміни вичерпалися, а мені сказали не закривати поки, ще порозслідувати

Керівник слідчої групи ДБР Корецький про справи Порошенка: Розумні терміни вичерпалися, а мені сказали не закривати поки, ще порозслідувати

Три місяці тому глава слідчої групи ДБР Юрій Корецький повідомив керівництву, що розслідування у справах п'ятого президента України Петра Порошенка, які вели його підлеглі, пора завершувати.

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Є розумні терміни, коли ти вже виконав всі можливі слідчі дії, ти маєш прийняти рішення. Або повідомляти про підозру, якщо ти бачиш якийсь склад злочину, або приймати рішення про закриття кримінального провадження. А мені сказали, що закривати поки не потрібно, ще порозслідувати. Що порозслідувати, для чого?" - зазначив Корецький.

За його словами, таким чином були закриті три перші провадження.

"Наскільки я пам'ятаю, це стосувалося несвоєчасного призначення судів, призначення прем'єра за відсутності коаліції. Тобто, реально ті провадження, де немає складу злочину. А сьогодні вранці я прийняв рішення про закриття ще одного провадження - про можливе ухилення від сплати податків при продажу Кузні на Рибальському у зв'язку з відсутністю подій злочину", - уточнив керівник групи.

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Корецький зазначив, що прості слідчі побоюються так робити через можливі наслідки, і він усвідомлює свою відповідальність.

"Скажу вам чесно, що я не ставив нікого до відома і взагалі не вважаю за потрібне це робити. Я прийняв рішення під свою відповідальність, однозначно я за це відповідаю. Щодо наслідків - час покаже. Я готовий, що зараз прийду на роботу і мене буде викликати Бабіков (перший заступник голови ДБР Олександр Бабікок. - Ред.), щось розповідати, погрожувати обшуками, справами щодо родичів і тому подібне", - зазначив Корецький.

Водночас він підкреслив, що керує не всіма розслідуваннями у "справах Порошенка", однак не виключив, що ініціював би їхнє закриття також.

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

Автор: 

Порошенко Петро (15181) ДБР (3511) Корецький Олег (25) Бабіков Олександр (77)


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Топ коментарі
+22
Нет, желания потом сесть за откровенную фальсификацию у него точно нету. Стрелочником быть потом ему не очень как-то хочется.
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08.07.2020 20:37
+21
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 4683
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08.07.2020 20:33
+20
У зелени бунт на корабле. Все посыпалось. Никто не хочет быть потом стрелочником.

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 3180
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08.07.2020 20:35
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Это уже пошел личный пиар Корецкого, лавры Лероса покоя не дают.
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08.07.2020 20:29 Відповісти
Нет, желания потом сесть за откровенную фальсификацию у него точно нету. Стрелочником быть потом ему не очень как-то хочется.
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08.07.2020 20:37 Відповісти
Из-за таких бездарей как Корецкий, которые без результата получают не хилую зарплату из наших налогов, до сих пор в стране правит коррупция и разгильдяйство!
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08.07.2020 20:54 Відповісти
И Шмаркля
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08.07.2020 21:21 Відповісти
Керівник слідчої групи ДБР Корецький про справи Порошенка: Розумні терміни вичерпалися, а мені сказали не закривати поки, ще порозслідувати - Цензор.НЕТ 7718
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09.07.2020 09:39 Відповісти
скоро новые выборы в ВР - трускавецька школа погано навчила жмякати на кнопки?))

По решению Зеленского под руководством главы СБУ Баканова, создается альтернативный избирательный штаб. Основная задача - поиск и проверка кандидатов на будущие выборы в Верховную Раду. Ориентировочное время роспуска Верховной Рады - после принятия Закона о едином органе финансовых расследований подчиненного непосредственно президенту. По договоренности с Бакановым управление "К" будет сохранено

Главным финансовым донатором медийных проектов в собственности Зеленского стали телевизионные каналы Рината Ахметова. На их долю приходится почти 75% будущих размещений медиапродукции "Квартала-95"
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08.07.2020 20:42 Відповісти
"Пораследую...если заинтересуют..."
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08.07.2020 20:30 Відповісти
Шмаркля - Ну ладно (достаёт из оффшора пачку спижженых денег)
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08.07.2020 21:23 Відповісти
Дали ещё несколько месяцев малоросам зебобикам помечтать о том что есть шанс посадить Пороха
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08.07.2020 20:31 Відповісти
Якось аж надто хочеться цьому Корецькому закрити якнайбільше справ проти Порошенка. А в якому році його призначили в ДБР?
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08.07.2020 20:32 Відповісти
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 4683
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08.07.2020 20:33 Відповісти
еще - зело, зельц, бубочка, напольён... - и это навскидку )))
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08.07.2020 20:35 Відповісти
Да там и половины нет..😃
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08.07.2020 20:36 Відповісти
"Слабаки" ви усі... Я на сьогодні вже 176 зібрав!!!
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09.07.2020 05:37 Відповісти
пісюаніст
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08.07.2020 20:36 Відповісти
уклонист, членограй, говнокомандующий, главнокакбыкомандующий... баба да баба да)))))
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08.07.2020 20:43 Відповісти
а ще - дристун ссикливий)
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08.07.2020 20:44 Відповісти
табуретка
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08.07.2020 20:48 Відповісти
ВаЗелін
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08.07.2020 20:55 Відповісти
Потерпiлий
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08.07.2020 22:01 Відповісти
ненависть тут фонтаном струменить
у Секти Порошенко..
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08.07.2020 22:37 Відповісти
Паша, це у тебе - "ненависть"... До нас, і до самого себе, бо на таке "зелене лайно" працювать змушений... А у нас - "презирство"... Як до "Блазня", так і до тебе... І трошки "злорадства", бо у вас нічого не виходить - кругом "обсираєтесь"...
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09.07.2020 05:42 Відповісти
не я "творю" і потім отримую екстаз від "обзивалок" щоо Президента..
Який би він не був
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09.07.2020 09:39 Відповісти
Паша, а що ти "творить" здатен, крім словесного лайна?
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09.07.2020 11:37 Відповісти
Да судя по сегодняшнему блеянью прокуроров тут ни у какого дела нет преспективы! Сегодня расматривали самое железобетонное дело против Пороха по версии Ермака-Портнова!
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08.07.2020 20:35 Відповісти
зам.гбр-адвокат овоща курирует дела против пороха!вас,лишнехромосомные недоумки,с улицы набирают?
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08.07.2020 20:37 Відповісти
нормально? шараш-монтаж...мне сказали...я захотел-не захотел...сроки прошли - но поколупайся еще... и это правосудие ??? это частная лавочка!!! с продажными шкурами !
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08.07.2020 20:33 Відповісти
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 8352
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08.07.2020 20:33 Відповісти
Свят, свят, свят. Она же просто .... как пробка.
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08.07.2020 20:38 Відповісти
гірше
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08.07.2020 20:39 Відповісти
Но Но!!! Сосна!
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08.07.2020 21:24 Відповісти
откуда столько шмар берется?
они что,методом насосания размножаются?
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08.07.2020 20:40 Відповісти
Это ж плесень
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08.07.2020 20:43 Відповісти
Не зі Львова, а з Рави Руської Гандзя Герман-Стеців була з Колодрубів
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08.07.2020 21:17 Відповісти
Наркоману заслуги Пороха крутят в задице заснуть не дают
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08.07.2020 20:34 Відповісти
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 7199
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08.07.2020 20:39 Відповісти
Зебилы в трауре...и бьются головой об стену..
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08.07.2020 20:35 Відповісти
у порохоботів галюніки:



Зебилы в трауре...и бьются головой об стену..
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08.07.2020 22:33 Відповісти
У зелени бунт на корабле. Все посыпалось. Никто не хочет быть потом стрелочником.

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 3180
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08.07.2020 20:35 Відповісти
??

а точніше?)
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08.07.2020 22:35 Відповісти
ну шо ж..ждите орден княгини ольги корецкому с бобиковым...
один на двоих,с принудительной сменой пола...
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08.07.2020 20:46 Відповісти
Не треба дуже радіти, бо ніщо і ніхто не заважає судді вовку визнати Порошенка винним і посадити. Зебанда здатна на все
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08.07.2020 21:09 Відповісти
Продал дело.
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08.07.2020 21:19 Відповісти
Не отработал перед каломойшей?
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08.07.2020 21:26 Відповісти
"сказали" - нова стаття КК України?...
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08.07.2020 21:29 Відповісти
А ГБР взагалі може навести хоч пару справ доведених до суду щодо високопосадовців, щодо олігархів? Чи у нас вони недоторкані? Щось я на своїй памяті жодної не памятаю.
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08.07.2020 21:58 Відповісти
Зе копия шоколада, продолжается имитация и саботаж реформ, 92% виборцив требовали отправить офшорника на нары за сдачу интересов Украины бесу путлеру в лице мертвечука, за не посадку ни одного рыга, и фактически их крышевание, и таким образом рошен разлагал украинское общество разочарованием в демократии и поднимал престиж врагов Украины, пятой колонны беса путлера.
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08.07.2020 22:10 Відповісти
Доказів у справі Порошенка достатньо для повідомлення про підозру


Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10‬ років позбавлення волі.
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-dokaziv-u-spravi-poroshenka-dostatno-dlya-povidomlennya-pro-pidozru-venediktova-novini-ukrajina-11067398.html

За словами генпрокурора, наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, фігурантом яких є Порошенко, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину.
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08.07.2020 22:29 Відповісти
 
 