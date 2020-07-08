"Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка
У ГБР відреагували на дії свого слідчого Олега Корецького, який закрив справу проти п'ятого президента Петра Порошенка.
Як передає Цензор.НЕТ, позиція ДБР викладена в заяві на офіційному Фейсбуці бюро.
У повідомленні наголошується: "Один із працівників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв'ю з "викриттями" діяльності керівництва ДБР.
Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро.
Перш за все, через факти "зливу" службової інформації у кримінальних провадження, що знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу.
Розголошення будь-якої службової інформації, щодо ходу досудових розслідувань є неприпустимим, адже в прямому сенсі "вбиває" будь-яку перспективу розслідування над якою працюють слідчі та оперативні підрозділи.
Повідомляємо, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово протягом усього 2019 року звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю.
За наявною інформацією, дані проекти підозр неодноразово поверталися Офісом Генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань ДБР у резонансних кримінальних провадженнях тривалий час були відсутніми.
У лютому 2020 року, керівництвом Бюро було прийнято рішення передати розслідування найбільш важливих проваджень іншим слідчим".
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".
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Mikheil Saakashvili нещодавно публічно назвав друга Володимира Зеленського, спонсора його президентської кампанії, партії "Слуга народу" та 95-го кварталу Іллю Павлюка головним контрабандистом країни.
И это всего один из гопкомпании
Він готовий до цього....
Тому він дав інтерв"ю.
Якщо вони розслідувались з такою якістю, як ото "Указ по Семочку" - зливайте воду.