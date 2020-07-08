"Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка

У ГБР відреагували на дії свого слідчого Олега Корецького, який закрив справу проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, позиція ДБР викладена в заяві на офіційному Фейсбуці бюро.

У повідомленні наголошується: "Один із працівників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв'ю з "викриттями" діяльності керівництва ДБР.

Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро.

Перш за все, через факти "зливу" службової інформації у кримінальних провадження, що знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу.

Розголошення будь-якої службової інформації, щодо ходу досудових розслідувань є неприпустимим, адже в прямому сенсі "вбиває" будь-яку перспективу розслідування над якою працюють слідчі та оперативні підрозділи.

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Повідомляємо, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово протягом усього 2019 року звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю.

За наявною інформацією, дані проекти підозр неодноразово поверталися Офісом Генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань ДБР у резонансних кримінальних провадженнях тривалий час були відсутніми.

У лютому 2020 року, керівництвом Бюро було прийнято рішення передати розслідування найбільш важливих проваджень іншим слідчим".

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".