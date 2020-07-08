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"Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка

У ГБР відреагували на дії свого слідчого Олега Корецького, який закрив справу проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, позиція ДБР викладена в заяві на офіційному Фейсбуці бюро.

У повідомленні наголошується: "Один із працівників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв'ю з "викриттями" діяльності керівництва ДБР.

Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро.

Перш за все, через факти "зливу" службової інформації у кримінальних провадження, що знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу.

Розголошення будь-якої службової інформації, щодо ходу досудових розслідувань є неприпустимим, адже в прямому сенсі "вбиває" будь-яку перспективу розслідування над якою працюють слідчі та оперативні підрозділи.

Читайте також: Керівник слідчої групи ДБР Корецький про справи Порошенка: Розумні терміни вичерпалися, а мені сказали не закривати поки, ще порозслідувати

Повідомляємо, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово протягом усього 2019 року звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю.

За наявною інформацією, дані проекти підозр неодноразово поверталися Офісом Генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань ДБР у резонансних кримінальних провадженнях тривалий час були відсутніми.

У лютому 2020 року, керівництвом Бюро було прийнято рішення передати розслідування найбільш важливих проваджень іншим слідчим".

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

Автор: 

Порошенко Петро (15181) ДБР (3511) Корецький Олег (25)


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Топ коментарі
+63
Да да, именно так: это все нацарапано бычком айкоса на корабельной сосне )))
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08.07.2020 20:41
+61
"Это все спекуляции", - ГБР отреагировало на действия и заявления своего следователя Корецкого, который закрыл дело против Порошенко - Цензор.НЕТ 7678
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08.07.2020 20:43
+60
"Это всё монтаж и слова вырванные из контекста!"
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08.07.2020 20:36
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Насчет "бориг"
Mikheil Saakashvili нещодавно публічно назвав друга Володимира Зеленського, спонсора його президентської кампанії, партії "Слуга народу" та 95-го кварталу Іллю Павлюка головним контрабандистом країни.


И это всего один из гопкомпании
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09.07.2020 13:12 Відповісти
Більш того стосовно Корецького відкриють кримінальну сnраву, nроведуть обшуки з метою щось знайти, там nатрони, наркоту......
Він готовий до цього....
Тому він дав інтерв"ю.
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08.07.2020 21:35 Відповісти
"Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка - Цензор.НЕТ 8330
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08.07.2020 21:39 Відповісти
кажете, були забрані справи у Корецького і передані іншим слідчим?
Якщо вони розслідувались з такою якістю, як ото "Указ по Семочку" - зливайте воду.
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08.07.2020 21:58 Відповісти
не держава - а цирк на дроті, і це після півтори сотні потужних порохоботівських реформ....
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08.07.2020 22:06 Відповісти
Схоже мотиви звільнення будуть як і у Смолія. Та і Кулику треба місце звільнити.
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08.07.2020 22:15 Відповісти
'спикулиции' у вас будут скоро на ростове!вместе с зелЯй
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08.07.2020 23:35 Відповісти
"Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка - Цензор.НЕТ 497
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09.07.2020 00:03 Відповісти
ну да...спекуляция - когда ******** признавались что они ********?
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09.07.2020 09:26 Відповісти
А чего вы ждали ? Когда вы должности продаете тем, кто больше заплатит, то ожидать от них верности не стоит.
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09.07.2020 10:12 Відповісти
єта фсьо ложь,звіздьож,і правакація
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09.07.2020 11:35 Відповісти
Сейчас в ДБР хаос и паника. Все стоят "на ушах". Ватные отморозки Бабиков и Соколов пребывают в прострации
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09.07.2020 11:41 Відповісти
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