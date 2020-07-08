Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30?
Президент України Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні, який зберігався у країні останнім часом, українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства і закрилися через цей курс, - це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року)", – сказав він на зустрічі з бізнесом Чернівецької області в середу у відповідь на численні скарги.
Всі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк (Національний банк). Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте", - заявив Зеленський.
На думку глави держави, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави Національного банку України.
Президент також поскаржився, що "в України не так багато друзів", і навів як приклад заяву ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої про те, що Міжнародний валютний фонд повинен припинити підтримку України, доки не буде призначено незалежного главу Нацбанку.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3200995.html В Черновцах преЗЕдент разозлился, заистерил и повернулся ж...ой к своим избирателям.
Возмущенные граждане собрались возле Черновицкого Национального Университета имени Ю.Федьковича, чтобы выразить президенту Зеленскому свое недовольство происходящим на Буковине.
В перечне были плохие дороги и вырубка лесов.
Зеленский выслушал, и отреагировал: "Вы сами выбрали такую коррумпированую власть!" (😳😳😳)
Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог.
ПреЗЕдент откровенно разозлился: "Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он.
Народ продолжал возмущаться, но преЗЕдент уже не слушал.
Он https://ukranews.com/news/713535-zelenskij-ushel-ne-doslushav-zhaloby-lyudej-v-chernovtsah?fbclid=IwAR0vz3PunkCoo0VjbB5Y2vcrT03pd5uTwT46daJ-qgtoU3fdkJsFVOAX3mA разозлился , повернулся спиной (!!!) к этому самому народу, и ушел.
А.Ермакова
Когда оно уже подохнет..
Кто бы сомневался, что будут подняты именно эти два вопроса.
на всю зеленую голову
Может, самоповеситься, а, "бубочка", если жить то нельзя?
Или купить другой калькулятор, где не то 30.
Все правилино !
30 - тільки не долар , а євро
наш "гарант" хоч вкурсі, що його "боротьба" минулої осіні була на рівні 23,50 за 1 долар?
Блин!
Я что-то не пойму.
Если бюджет посчитан для наихудшего варианта (гривна по 30), то сейчас положение должно быть лучше?
Потому как гривна не по 30, а меньше - по 27.
И что это за лапша на уши про то, "как жить, если..."?
Или это последствия работы в "95 квартале"?Источник: https://censor.net/n3206999
Лично я, проголосовав против Порошенко во втором туре, а значит поставив галочку напротив вашей фамилии считал, что вам хватит интеллекта не лезть в экономику страны, а подобрать грамотных специалистов и подать им ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР БЕСКОРЫСТНОГО служения Украине. Но мои ожидания развеяла напрочь сказанная на фронте вами фразочка - "Янелохмне42года". Президенты ТАК не разговаривают.
Что, тоже скажешь, что не лох ?
Но фальсификации Порошенко в первом туре, все эти однофамильцы и Гриценко со Смешко вывели во второй тур Порошенко, потому против него я бы и за Бойко проголосовал. И не пишите мне. что Бойко прокацапский, так как озвученные сегодня пленки четко показали, как Пороженко либезит перед Путиным.
Так чего проще ,пересчитайте бюджет по курсу 50 и заживём припеваючи
в стране ,где каждый будет миллионер ,как минимум !
(печальная шутка )
Т
Да не лезть просто своими рукажопами туда Где Все Прекрасно Работает!!!