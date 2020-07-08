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Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30?

Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30?

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні, який зберігався у країні останнім часом, українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства і закрилися через цей курс, - це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року)", – сказав він на зустрічі з бізнесом Чернівецької області в середу у відповідь на численні скарги.

Всі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк (Національний банк). Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте", - заявив Зеленський.

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На думку глави держави, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави Національного банку України.

Президент також поскаржився, що "в України не так багато друзів", і навів як приклад заяву ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої про те, що Міжнародний валютний фонд повинен припинити підтримку України, доки не буде призначено незалежного главу Нацбанку.

Автор: 

гривня (1740) Зеленський Володимир (23984) курс (1651) НБУ (10408)


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Топ коментарі
+80
У Зе нове погоняло - Вовка-абліґація
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08.07.2020 20:56
+48
.моніка-аблігація
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08.07.2020 20:57
+42
Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 1606
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08.07.2020 21:01
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Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30? - Цензор.НЕТ 7595
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09.07.2020 11:46 Відповісти
это бредятина в стиле Зелепупы
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09.07.2020 12:02 Відповісти
Дурак, не знающий экономики, при чем тут курс к украинским предприятиям? Ишак без образования.
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09.07.2020 11:58 Відповісти
Сколько уже раз мне приходилось вздыхать: "Он таки идиот"...

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3200995.html В Черновцах преЗЕдент разозлился, заистерил и повернулся ж...ой к своим избирателям.

Возмущенные граждане собрались возле Черновицкого Национального Университета имени Ю.Федьковича, чтобы выразить президенту Зеленскому свое недовольство происходящим на Буковине.
В перечне были плохие дороги и вырубка лесов.
Зеленский выслушал, и отреагировал: "Вы сами выбрали такую коррумпированую власть!" (😳😳😳)
Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог.
ПреЗЕдент откровенно разозлился: "Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он.
Народ продолжал возмущаться, но преЗЕдент уже не слушал.
Он https://ukranews.com/news/713535-zelenskij-ushel-ne-doslushav-zhaloby-lyudej-v-chernovtsah?fbclid=IwAR0vz3PunkCoo0VjbB5Y2vcrT03pd5uTwT46daJ-qgtoU3fdkJsFVOAX3mA разозлился , повернулся спиной (!!!) к этому самому народу, и ушел.
А.Ермакова
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09.07.2020 11:59 Відповісти
Зеленский в Черновцах.
Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30? - Цензор.НЕТ 7982
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09.07.2020 12:00 Відповісти
*****..
Когда оно уже подохнет..
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09.07.2020 18:53 Відповісти
"В перечне были плохие дороги и вырубка лесов."

Кто бы сомневался, что будут подняты именно эти два вопроса.
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09.07.2020 12:12 Відповісти
ипанутый
на всю зеленую голову
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09.07.2020 12:11 Відповісти
Я в шоці, зелене лайно, жаліється що курс гривні стабільний а не зростає. Всі ж зебіли звинувачували Порошенко шо курс виріс з 8 до 27 в умовах окупації та гарячої стадії війни. А зараз коли все спокійно, найвидатніший лідер **********, задвигає тему, що зростання курсу це норм і це Нацбанк поганий тому що тримає гривню стабільною а не по курсу 30+. Які ж ви зебіли жалюгідні виродки...
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09.07.2020 12:13 Відповісти
"Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?"

Может, самоповеситься, а, "бубочка", если жить то нельзя?
Или купить другой калькулятор, где не то 30.
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09.07.2020 12:14 Відповісти
Это мне только кажется, что ЗЕ похож на Хазанова?
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09.07.2020 12:24 Відповісти
ЗЛН ПНХ
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09.07.2020 13:34 Відповісти
Так !

Все правилино !
30 - тільки не долар , а євро
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09.07.2020 14:12 Відповісти
"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года)", - сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду в ответ на многочисленные жалобы.Источник: https://censor.net/n3206999

наш "гарант" хоч вкурсі, що його "боротьба" минулої осіні була на рівні 23,50 за 1 долар?
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09.07.2020 14:20 Відповісти
ну этож просто пиз@дец, экономист. Самокатчик прав был, когда его характеризовал.
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09.07.2020 14:37 Відповісти
Хочется спросить у оманского янелоха "А КАКАЯ РАЗНИЦА курс 27 или 30"? И заснять его на видосик,когда он будет отвечать,должно получиться прикольно
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09.07.2020 15:03 Відповісти
боже яке ж воно просте і недалеке
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09.07.2020 15:32 Відповісти
Як жити, як жити? Па бєніним панятіям. Треба скоріше прибирати це зєльоне падло, бо коли воно своє пейсате сюрло ще й в економіку запхне, то срака настане дуже і дуже "стрємітєльно".
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09.07.2020 16:39 Відповісти
Господи, какой стыд...
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09.07.2020 16:42 Відповісти
"...если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, ..."

Блин!
Я что-то не пойму.
Если бюджет посчитан для наихудшего варианта (гривна по 30), то сейчас положение должно быть лучше?
Потому как гривна не по 30, а меньше - по 27.
И что это за лапша на уши про то, "как жить, если..."?
Или это последствия работы в "95 квартале"?Источник: https://censor.net/n3206999
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09.07.2020 16:51 Відповісти
просто оно плавает в этих вопросах, в голове туман...
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09.07.2020 17:58 Відповісти
Инфляция должна сопровождаться эмиссией гривны. Эмиссия гривны должна сопровождаться ростом рабочих мест и ростом зарплат, как результат возникновения и роста предприятий. Соответственно, возникнет рост потребления и потребление потянет за собой производство товаров широкого потребления. К примеру, пожрать. Но одеться-обуться - надо увеличивать мыто на импорт. Повышение покупательной способности населения притянет к себе инвесторов из лёгкой промышленности. Но опять же только по специальным льготам. Это потянет за собой трения с соседями. Только кажется, для рукожопых украинских министерств, где никто не работает, эти простые манипуляции - неподъемный труд. Есть и другие пути, только они более мозгоемкие.
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09.07.2020 17:51 Відповісти
Поэтому, в реальности эмиссия гривны потянет инфляцию, падение покупательной способности населения и турбообесценивание по отношению к твердым валютам.
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09.07.2020 18:37 Відповісти
да и без эммисии - сокращение рабочих мест, уменьшение доходов и подорожание товара - уменьшение покупательной способности.
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09.07.2020 19:51 Відповісти
КАК жить ?? Оторвать голову тому кто заложил в бюджете курс доллара по 30 гривен и пересчитать и переутвердить бюджет !! Это Самое справедливое и быстрое решение!!!
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09.07.2020 18:43 Відповісти
Для этого надо иметь ум и опыт восхождения по служебной лестнице, а не вознесение на самый верх в скоростном лифте.
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09.07.2020 18:48 Відповісти
Владимир Александрович, так критиковать политиков, особенно таких как Янукович и Порошенко, гораздо, гораздо легче, чем самому управлять большою страною. А вы думали иначе? Думали, что это как в комедийном кино?
Лично я, проголосовав против Порошенко во втором туре, а значит поставив галочку напротив вашей фамилии считал, что вам хватит интеллекта не лезть в экономику страны, а подобрать грамотных специалистов и подать им ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР БЕСКОРЫСТНОГО служения Украине. Но мои ожидания развеяла напрочь сказанная на фронте вами фразочка - "Янелохмне42года". Президенты ТАК не разговаривают.
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09.07.2020 18:47 Відповісти
"Лично я, проголосовав против Порошенко во втором туре, а значит поставив галочку напротив вашей фамилии"

Что, тоже скажешь, что не лох ?
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09.07.2020 21:10 Відповісти
Нет, не лох, так как не голосовал за него в первом туре и не голосовал за СН.
Но фальсификации Порошенко в первом туре, все эти однофамильцы и Гриценко со Смешко вывели во второй тур Порошенко, потому против него я бы и за Бойко проголосовал. И не пишите мне. что Бойко прокацапский, так как озвученные сегодня пленки четко показали, как Пороженко либезит перед Путиным.
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09.07.2020 22:48 Відповісти
Ми підтримуємо законність в Україні але як жити, якщо владу захопила агентура країни-агресора, країни терориста та вбивці?
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09.07.2020 19:04 Відповісти
"...но как жить.. ? "
Так чего проще ,пересчитайте бюджет по курсу 50 и заживём припеваючи
в стране ,где каждый будет миллионер ,как минимум !
(печальная шутка )
Т
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09.07.2020 19:12 Відповісти
как жить?!
Да не лезть просто своими рукажопами туда Где Все Прекрасно Работает!!!
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09.07.2020 19:37 Відповісти
Клоун 🤡 дурак
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11.07.2020 00:21 Відповісти
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