Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30?

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні, який зберігався у країні останнім часом, українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я з вами згоден повністю. Те, що мільйони недоотримали підприємства і закрилися через цей курс, - це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року)", – сказав він на зустрічі з бізнесом Чернівецької області в середу у відповідь на численні скарги.

Всі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк (Національний банк). Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте", - заявив Зеленський.

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На думку глави держави, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави Національного банку України.

Президент також поскаржився, що "в України не так багато друзів", і навів як приклад заяву ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої про те, що Міжнародний валютний фонд повинен припинити підтримку України, доки не буде призначено незалежного главу Нацбанку.