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Бабіков визнавав, що стосовно Семочка немає складу злочину, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

Бабіков визнавав, що стосовно Семочка немає складу злочину, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

У травні цього року розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, у якій п'ятий президент Петро Порошенко проходить підозрюваним, передали новій групі.

Про це в інтерв'ю Главкому заявив начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це пов'язано з тим, що у справі немає складу злочину.

"На певному етапі я Бабікову (перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков. - Ред.) говорив, і він сам висловлював таку точку зору, що стосовно Семочка немає складу злочину. А складу злочину немає, тому що немає суттєвої шкоди. Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати не є збитками ще з 2000 року", - підкреслив Корецький.

На ремарку журналістів про те, що суд у справі триває, він зазначив: "Навіщо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедіктової, тому що це вона як генпрокурор повідомляла про підозру експрезиденту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй надалі і відповідати, якщо там буде виправдувальний вирок".

Корецький повідомив, що писати заяву про неправомірність розслідування має сторона захисту.

"Якщо мене на підставі їхньої заяви покличуть як свідка, щоб дати свідчення, я, звичайно, вийду і підтверджу, що, на мою думку, там складу злочину немає", - заявив він.

Корецький також пообіцяв під присягою підтвердити, що про те ж заявляв заступник голови ДБР: "Стосовно Семочка Бабіков мені в очі говорив, що там немає складу злочину. Тобто він знає це".

Нагадаємо, 8 липня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР), в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.

Автор: 

Порошенко Петро (15181) Семочко Сергій (67) Корецький Олег (25) Бабіков Олександр (77)


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Топ коментарі
+14
Картинки кончились ЗЕленоблазень?
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08.07.2020 21:22
+10
Хто всралась?
Баба Веня?
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08.07.2020 21:08
+9
Зеленский начал надоедать уже всей украинской элите Многие из них в тени и мы ничего о них не знаем. Знаем только медийных И если маленьке Зелене чмо, думает что рейтинг его спасет, то он или наивный, или дурак А может то и другое одновременно.
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08.07.2020 21:29
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Картинки кончились ЗЕленоблазень?
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08.07.2020 21:22 Відповісти
Хто всралась?
Баба Веня?
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08.07.2020 21:08 Відповісти
"На определенном этапе я Бабикову (первый замглавы ГБР Александр Бабиков. - Ред.) говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что по Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Потому что полученные средства в виде заработной платы не являются убытками еще с 2000 года", - подчеркнул Корецкий. Источник: https://censor.net/n3207001
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08.07.2020 21:16 Відповісти
Два простых питання до Семочки: 1. откуда недвижимость под Киевом на 8 000 000 $ ; 2. Почему скрыл рашенское гражданство своей жены.
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08.07.2020 21:23 Відповісти
Ага. Тепер варто дізнатися, чи це правда.
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08.07.2020 22:02 Відповісти
Ну, то хай відповість суспільству..Вийде і скаже: " Це все - брехня" ! .... Але, щось мовчить.
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09.07.2020 09:06 Відповісти
Ага. І ви повірите. Ви ж головою будете об факти битись, та, все одно, будете "зраду" шукати. Тим більше, що ви за неї вже проголосували.
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09.07.2020 13:33 Відповісти
Порошенко подарував йому це майно. Разом з посадою.
От тільки не знаю, чи обидва подарунки пов'язані між собою...
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08.07.2020 22:28 Відповісти
зелебобики плакали кололись давились и подыхали ног продолжали тупо жрать кактус ибо ничего из жрачки не осталось в Офисе Одного клоуна...
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08.07.2020 23:25 Відповісти
Зеленский начал надоедать уже всей украинской элите Многие из них в тени и мы ничего о них не знаем. Знаем только медийных И если маленьке Зелене чмо, думает что рейтинг его спасет, то он или наивный, или дурак А может то и другое одновременно.
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08.07.2020 21:29 Відповісти
А у нас есть элита? Точно? Не быдлота, дорвавшаяся до кормушки?
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08.07.2020 22:58 Відповісти
За що тільки ГБР гроші платять - жодного олігарха, жодного високопосадовця на нари не посадили, жодної справи до суду не довели.....Корупція в нас мабуть подолана, розкрадання держбюджету зупинено, махінації з податками пішли в небуття....І сміг і гріх, недаром з держави молодь тікає, недаром.....
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08.07.2020 22:02 Відповісти
Преступления может и нет, но Семочко ведь был! И таких вопросов без ответа куча. А что до ВоВы Оманского так для меня это пародия на президента!
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08.07.2020 22:11 Відповісти
 
 