Бабіков визнавав, що стосовно Семочка немає складу злочину, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

У травні цього року розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, у якій п'ятий президент Петро Порошенко проходить підозрюваним, передали новій групі.

Про це в інтерв'ю Главкому заявив начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це пов'язано з тим, що у справі немає складу злочину.

"На певному етапі я Бабікову (перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков. - Ред.) говорив, і він сам висловлював таку точку зору, що стосовно Семочка немає складу злочину. А складу злочину немає, тому що немає суттєвої шкоди. Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати не є збитками ще з 2000 року", - підкреслив Корецький.

На ремарку журналістів про те, що суд у справі триває, він зазначив: "Навіщо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедіктової, тому що це вона як генпрокурор повідомляла про підозру експрезиденту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй надалі і відповідати, якщо там буде виправдувальний вирок".

Корецький повідомив, що писати заяву про неправомірність розслідування має сторона захисту.

"Якщо мене на підставі їхньої заяви покличуть як свідка, щоб дати свідчення, я, звичайно, вийду і підтверджу, що, на мою думку, там складу злочину немає", - заявив він.

Корецький також пообіцяв під присягою підтвердити, що про те ж заявляв заступник голови ДБР: "Стосовно Семочка Бабіков мені в очі говорив, що там немає складу злочину. Тобто він знає це".

Нагадаємо, 8 липня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР), в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.