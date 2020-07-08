УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6454 відвідувача онлайн
Новини
6 989 39

Керівник слідчої групи ДБР Корецький розповів про "політику подвійних стандартів" керівництва: Всі бояться, тому що йдуть звільнення

Керівник слідчої групи ДБР Корецький розповів про

Керівництво Державного бюро розслідувань сьогодні дотримується політики подвійних стандартів.

Про це в інтерв'ю Главкому заявив начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що не попереджав керівництво про свої публічні заяви.

"А для чого? Вони сказали, що не бачать мене (на посаді. - Ред.), хоча я вважаю, що вони просто бояться правди. Це така політика подвійних стандартів. Ось вони зараз тримають слідчих у напрузі, тому що ні для кого не секрет, що в березні вони звільнили 20-25 слідчих. Причому, на мою думку, звільнили незаконно, причому, були вакансії, куди їх можна було призначати, а їх просто звільнили. А у них - сім'ї. Закон всіх захищає, вони всі відновляться. І це будуть мільйонні втрати в бюджеті, тому що кожен слідчий за рік заробляє 500-600 тисяч, і вони заберуть свої гроші, коли відновляться. Зараз стоїть питання переатестації слідчих, тобто переведення їх з посади держслужбовця на посаду правоохоронних органів. І слідчі зараз під прицілом. Там зараз атмосфера дуже негативна, тому що всі бояться", - повідомив Корецький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка

Автор: 

ДБР (3511) Корецький Олег (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Та щось не везе зєбілам.

Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 8374
показати весь коментар
08.07.2020 21:14
+26
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 3108
показати весь коментар
08.07.2020 21:22
+19
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 1916
показати весь коментар
08.07.2020 21:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він не боїться!
показати весь коментар
08.07.2020 21:13 Відповісти
Потому что терять нечего! Митенька ты не обижайся но ты тупой дебил!
показати весь коментар
08.07.2020 21:21 Відповісти
Когда впереди маячит очевидная возможность стать стрелочником и иметь потом кучу проблем, и ты заговоришь. Абы только потом не сидеть.

Ты же вот упорно не хочешь признаваться, что весь это убогий зеленый цирк и благодаря твоему непосредственному участию. Главное "что только бы не Порох", правда?
показати весь коментар
08.07.2020 21:25 Відповісти
А потому, что даже действующие чиновники мало за что отвечают, а уж эксам и подавно можно говорить что угодно. Давно об этом говорю.
показати весь коментар
08.07.2020 21:26 Відповісти
ТОЛЬКО ТОТАЛЬНЫЙ СГОН ВСЕХ МРАЗЕЙ В МАНТИЯХ СУДЕЙ С КОРОЧКАМИ МЕНТОВ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕСТНОЙ ЧЕЛЯДИ на стадионы под прожекторами вышками с пулеметами... и тотальный допросы с пристрастиями дадут толк.... 1. получим доступ ко всем непосильно наворованным капиталам.... а это уверяю вас половина того что мы должны МВФ и ....2 расстреляв или повесив тысяч 100 по стране а такое же количество наказать полностью поражением в праве на труд доходы пенсию оставив минимальную подачку и соц- жилье каморка метров 10 в спец бараке и спецпоселениях и лишение любого избирательного права... даст результат тогда... может быть демократия не будет равна бандитизму безнаказанности мать анархии и вседозволенности и классовости в вопросах закона и наказания...
показати весь коментар
08.07.2020 23:21 Відповісти
я майже те саме писав Схоже, що також Вам подобається програма МПС (Маленької Партії Снайперів)
показати весь коментар
09.07.2020 00:41 Відповісти
Он не экся, Митяй... он действующий...
показати весь коментар
08.07.2020 22:03 Відповісти
Це тільки ще ПЄРВИЙ ПОШЬОЛ...
показати весь коментар
08.07.2020 21:13 Відповісти
Чекаємо як хтос з ДБР подасть на нього до суду...
показати весь коментар
08.07.2020 21:14 Відповісти
Керівник слідчої групи ДБР Корецький розповів про "політику подвійних стандартів" керівництва: Всі бояться, тому що йдуть звільнення - Цензор.НЕТ 5549
показати весь коментар
08.07.2020 22:03 Відповісти
Та щось не везе зєбілам.

Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 8374
показати весь коментар
08.07.2020 21:14 Відповісти
Опровергнуть информацию? Как минимум Гладковский должен потребовать компенсацию
показати весь коментар
08.07.2020 21:16 Відповісти
Це вже технічні питання.
показати весь коментар
08.07.2020 21:18 Відповісти
Йому слід замовити в "Рошені" партію шоколадних свинок та відправити в штаб Білецького.
показати весь коментар
09.07.2020 01:29 Відповісти
Крисіная возня на тонущєм ЗЄсудьонишке - разбілось о ПОРОХОайсберг с западноевропейской помощью ...
показати весь коментар
08.07.2020 21:17 Відповісти
Тю, а чего он тогда голодал https://censor.net/news/3154467/gladkovskiyi_obyavil_golodovku
Написано против произвола каких-то там органов. Ну и, что они там над ним напроизволили?
показати весь коментар
08.07.2020 21:29 Відповісти
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 1916
показати весь коментар
08.07.2020 21:17 Відповісти
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 9722
показати весь коментар
08.07.2020 21:22 Відповісти
будни одного нарколыги))))
окучившего 73% лохов
показати весь коментар
08.07.2020 21:22 Відповісти
Митенька ну тут мы повлиять не можем на твоего рулевого агит абозом ФСБ. Но за свой автопортрет спасибо!
показати весь коментар
08.07.2020 21:22 Відповісти
Звичайно!

Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 2789
показати весь коментар
08.07.2020 21:25 Відповісти
Справжній українець, таке мале, а вже дулі крутить.
показати весь коментар
09.07.2020 01:33 Відповісти
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 3108
показати весь коментар
08.07.2020 21:22 Відповісти
Володя їди мирно, бо буде вава за державну зраду.
показати весь коментар
08.07.2020 21:41 Відповісти
Справа в тому що в ДБР зайшли колишні мусора і прокурори. Тобто ДБР перетворилось в мусарню аваківську.
показати весь коментар
08.07.2020 21:34 Відповісти
Щось, дочорта їм платять від 41 до 50 тис. на місяць
Вони що на фронті? Ні, там стільки не отримують.
І це вся кодла більше року 27 (тепер 23) справ над Порохом розслідує? Скільки ж вони бюджетних грошей з"їли?
показати весь коментар
08.07.2020 21:47 Відповісти
Корецький вже мільйонер?
показати весь коментар
08.07.2020 22:12 Відповісти
Доляровий ? ..
показати весь коментар
08.07.2020 22:18 Відповісти
вдумайтесь в написане: "каждый следователь за год зарабатывает 500-600 тысяч", це близько 40-50 тис в місяць народ України платить за показуху роботи ГБР - в результаті пшик, жодний олігарх, жодний високопосадовець не сів на нари.....А де ж результат потужних півторисотні порохоботивських реформ? От пригрілись до корита, за вуха не відтащиш.....Источник: https://censor.net/n3207002
показати весь коментар
08.07.2020 22:23 Відповісти
Мало того, ще й частина населення свято вірить всіляким "гетьманам"
показати весь коментар
08.07.2020 22:25 Відповісти
Ну, не зебобикам же верить)))
показати весь коментар
08.07.2020 22:26 Відповісти
угу, народ він такий.....любить дармову локшину з телевізорів смакувати, а ні щоб критично подумати над інформацією, яку через ЗМІ йому слуги олігархів вішають то з одного клану, то з іншого....отак і живемо, отак країна і занепадає....
показати весь коментар
08.07.2020 22:32 Відповісти
Є така приказка: Два українці - три гетьмани.
показати весь коментар
08.07.2020 22:33 Відповісти
Мене вразила одна фраза:" потому что все боятся", - сообщил Корецкий.Источник: https://censor.net/n3207002
До станка чи в полі навряд чи з них буде путнє... Бояться втратити заробітки чи почати працювати в іншій сфері?
Багато хто не боїться ... То навіщо нам такі сцикливі ? Такі які можуть наплювати на закон,порядність і почнуть фальсифікувати справи та виконувати злочинні накази?
Хоч один сказав правду. Повага людині
показати весь коментар
09.07.2020 00:51 Відповісти
Клоун,а все и должны бояться увольнений. Все, кто не справляется с работой,кто прикрывается папами и родственниками,все ,кто попал в прокуратуру "за бабки"," по-блату" а не по заслугам. Ты лучше бы рассказал,в чем твой талант,и что выдающегося сделал, чтобы быть там,где ты работал вчера,Робин Гуд ты наш.
показати весь коментар
09.07.2020 08:34 Відповісти
 
 