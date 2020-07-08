Керівник слідчої групи ДБР Корецький розповів про "політику подвійних стандартів" керівництва: Всі бояться, тому що йдуть звільнення
Керівництво Державного бюро розслідувань сьогодні дотримується політики подвійних стандартів.
Про це в інтерв'ю Главкому заявив начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що не попереджав керівництво про свої публічні заяви.
"А для чого? Вони сказали, що не бачать мене (на посаді. - Ред.), хоча я вважаю, що вони просто бояться правди. Це така політика подвійних стандартів. Ось вони зараз тримають слідчих у напрузі, тому що ні для кого не секрет, що в березні вони звільнили 20-25 слідчих. Причому, на мою думку, звільнили незаконно, причому, були вакансії, куди їх можна було призначати, а їх просто звільнили. А у них - сім'ї. Закон всіх захищає, вони всі відновляться. І це будуть мільйонні втрати в бюджеті, тому що кожен слідчий за рік заробляє 500-600 тисяч, і вони заберуть свої гроші, коли відновляться. Зараз стоїть питання переатестації слідчих, тобто переведення їх з посади держслужбовця на посаду правоохоронних органів. І слідчі зараз під прицілом. Там зараз атмосфера дуже негативна, тому що всі бояться", - повідомив Корецький.
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Ты же вот упорно не хочешь признаваться, что весь это убогий зеленый цирк и благодаря твоему непосредственному участию. Главное "что только бы не Порох", правда?
Написано против произвола каких-то там органов. Ну и, что они там над ним напроизволили?
окучившего 73% лохов
Вони що на фронті? Ні, там стільки не отримують.
І це вся кодла більше року 27 (тепер 23) справ над Порохом розслідує? Скільки ж вони бюджетних грошей з"їли?
До станка чи в полі навряд чи з них буде путнє... Бояться втратити заробітки чи почати працювати в іншій сфері?
Багато хто не боїться ... То навіщо нам такі сцикливі ? Такі які можуть наплювати на закон,порядність і почнуть фальсифікувати справи та виконувати злочинні накази?
Хоч один сказав правду. Повага людині