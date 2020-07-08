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Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за "квотним принципом"

Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за

Президент Володимир Зеленський допустив, що Україна може дозволити експорт медичних масок за кордон. Такої ж думки дотримується головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це Зеленський і Ляшко заявили під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З приводу лікарень, які приймають хворих на COVID-19 - у нас там все нормально (з масками). З приводу аптек, мені здається, теж уже непогано. Давайте ми подивимося на цю ситуацію ... Може вже настав час", - сказав президент, зазначивши, що країна повинна бути готовою до другої хвилі коронавірусу.

У свою чергу, Ляшко припустив, що уряд може дозволити квотний продаж масок за кордон найближчим часом.

"Ми зараз якраз і збираємо потреби по всіх установах охорони здоров'я для того, щоб вони чітко сказали план, який вони передбачають щодо закупівлі засобів індивідуального захисту. Як тільки вони нададуть ці потреби, ми оцінюємо разом із Мінекономіки власне виробництво і, можливо, найближчим час дозволимо квотний принцип продажу та експорту масок", - зазначив він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) експорт (4485) Ляшко Віктор (1515) маски (118)


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Топ коментарі
+12
Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу" - Цензор.НЕТ 3917
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08.07.2020 21:44
+12
барыга
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08.07.2020 21:45
+10
До эпидемии маска стоила 2 грн сейчас такая же по качеству стоит 15 грн. Где насыщение рынка?
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08.07.2020 21:52
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Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу" - Цензор.НЕТ 3917
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08.07.2020 21:44 Відповісти
Зеле остаётся только виагра. Но, судя по тому, что Ленка болела, а он- нет, виагра его уже тоже не интересует. У него есть поинтереснее порошки...
Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу" - Цензор.НЕТ 3805
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08.07.2020 21:48 Відповісти
Сейчас даже в атб маски есть.Так шо не пи
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08.07.2020 22:01 Відповісти
Я не о масках, а о виагре. А кое-кому ещё и о галаперидоле.
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08.07.2020 22:17 Відповісти
Вы пропустили момент..Ленка то ,с понтом, болела,а МандЭль в это время залетела
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08.07.2020 22:13 Відповісти
МандЭль в этом скорбном ряду уже не первая...

Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за "квотним принципом" - Цензор.НЕТ 3323
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08.07.2020 22:22 Відповісти
цирк уродов
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08.07.2020 22:32 Відповісти
Вовка вдул???
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09.07.2020 09:52 Відповісти
готовятся ко второй волне пандемии ?????????????????
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08.07.2020 21:44 Відповісти
барыга
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08.07.2020 21:45 Відповісти
Президент масками торгует завтра памперсами. Шо це в биса таке?
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09.07.2020 08:11 Відповісти
по рвотному принципу... (пардон)
ну хоть через день обдрискивайтесь...ну сил же нет уже стебаться над ....отэтими
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08.07.2020 21:48 Відповісти
До эпидемии маска стоила 2 грн сейчас такая же по качеству стоит 15 грн. Где насыщение рынка?
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08.07.2020 21:52 Відповісти
В рашку Вовік по 25 копійок продавав.
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08.07.2020 22:05 Відповісти
продавал он по нормальной цене то в декларации написал по 25 коп что-бы налогов не платить!
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08.07.2020 22:18 Відповісти
Продали по 2, купили по 15...
Вот теперь уже продадут по 2, а купят по 15...
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08.07.2020 22:48 Відповісти
А КНР дозволила реекспорт?
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08.07.2020 21:52 Відповісти
Короче нам присылают гуманитарные маски мы через 95 квартал их продаем! Прибыль делим с Лысым!
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08.07.2020 21:54 Відповісти
ЗЄнєлох і найвеличніший економіст ********** мабуть плутає експорт з імпортом, бо перед другою хвилею пандемії тільки кретини можуть вивозити маски з країни.
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08.07.2020 21:59 Відповісти
Так зеленое стадо и есть в большинстве своем кретины.... перед первой волной они все маски вывезли...вывезут и перед второй...
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08.07.2020 22:00 Відповісти
С масками все нормально, люди по 3-4 месяца одну маску носят, их больше никто уже непокупает.
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08.07.2020 22:00 Відповісти
Ну конечно... если бы она стоила 2 гривны...как она стоила до того как радуцкий с ослом их из страны вывезли...то их бы покупали...а за 20 гривен желающих нет...вынуждены носить...
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08.07.2020 22:02 Відповісти
Еще по 5 грн самоделки носят или, как у меня, в кармане марлевая валяется на всякий. Главное - самовнушение.
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08.07.2020 23:35 Відповісти
Зеля и Ляшко - экспортируют, Герега - импортирует, разница - на карман !
Интересно, как в эту еврейскую схему затесался Ляшко? Обрезание?
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08.07.2020 22:01 Відповісти
Ляшко кандидат в мэры Киева, что тут не ясно.
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08.07.2020 22:02 Відповісти
Неужели у них закончились евреи?
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08.07.2020 22:11 Відповісти
А ты что девичью фамилию мамы этого ляшка знаешь??
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08.07.2020 22:12 Відповісти
Отдай жену дяде а сам иди к....
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08.07.2020 22:09 Відповісти
Говорят, что надо идти к...Мендель
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08.07.2020 22:12 Відповісти
МандЭль
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08.07.2020 22:15 Відповісти
говорят,что маски до жопы,а мы их на лицо...они там охерели?!!!
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08.07.2020 22:10 Відповісти
альо, ішак, шо там з економікою? скоро країна банкротом стане, а воно все про пандемію і карантін триндить.
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08.07.2020 22:12 Відповісти
Ему не до экономики! Говорят, Мендель залетела от него....
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08.07.2020 22:14 Відповісти
Сначала своим гражданам раздайте, согласно закона о защите граждан Украины от инфекционных болезней.
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08.07.2020 22:25 Відповісти
ВЫ. порохоботы . не завидуйте."Истинные украинцы" на Зебанутых деньги делают,для Страны Обетованной.
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08.07.2020 22:38 Відповісти
Як на початку року,коли в рф експортували по 25 !!! КОПІЙОК ! за маску.
Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за "квотним принципом" - Цензор.НЕТ 5855
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08.07.2020 22:59 Відповісти
Суки и мудаки - других слов нет! В феврале купил коробку масок 50 шт за 55грн! Прямо в аптеке! А теперь по сколько? Проблем с масками нет? Какой идиот будет покупать маски которые надо менять каждые 2 часа по цене в 2 раза выше! https://prom.ua/p1211529048-meditsinskie-maski-propayannye.html так это уже подешевели , а были и по 10грн за штуку!Конечно их носят не меняя месяцами! Засуньте себе в *опу маски по завышенным ценам , я бы всех этих козлов расстрелял за мародерство в условиях военного времени и пандемии!
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09.07.2020 02:10 Відповісти
барыжат на смертях...
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09.07.2020 05:52 Відповісти
Вчера зашол в Варус - люди тупо забили на маски, ходят без них с умным лицом.
Вот поэтому кажется что масок хватает. А на самом деле да, приходится одну маску носить долго.
А эти деятели рады стараться, сразу продавать. А нет чтобы государство выкупило у производителя и начало обеспечивать людей бесплатными масками.
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09.07.2020 06:31 Відповісти
Решили бабла напилить
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09.07.2020 09:53 Відповісти
 
 