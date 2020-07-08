Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за "квотним принципом"

Президент Володимир Зеленський допустив, що Україна може дозволити експорт медичних масок за кордон. Такої ж думки дотримується головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це Зеленський і Ляшко заявили під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З приводу лікарень, які приймають хворих на COVID-19 - у нас там все нормально (з масками). З приводу аптек, мені здається, теж уже непогано. Давайте ми подивимося на цю ситуацію ... Може вже настав час", - сказав президент, зазначивши, що країна повинна бути готовою до другої хвилі коронавірусу.

У свою чергу, Ляшко припустив, що уряд може дозволити квотний продаж масок за кордон найближчим часом.

"Ми зараз якраз і збираємо потреби по всіх установах охорони здоров'я для того, щоб вони чітко сказали план, який вони передбачають щодо закупівлі засобів індивідуального захисту. Як тільки вони нададуть ці потреби, ми оцінюємо разом із Мінекономіки власне виробництво і, можливо, найближчим час дозволимо квотний принцип продажу та експорту масок", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ