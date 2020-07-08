Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький
Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький конфліктував з керівництвом тільки у справах п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це він розповів в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.
"Я три місяці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення щодо окремих справ, закривати провадження. Вже будь-які можливі терміни порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: "Ми тебе тут не бачимо, йди!". Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: "Тоді ми тебе будемо скорочувати". Кажу: "Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися", - повідомив він.
За словами Корецького, через таку його позицію розслідування у справах Порошенка у його групи почали забирати.
"Чому у мене забрали справи три місяці тому щодо "Прямого" каналу? Тому що були випадки, коли я говорив: "Ми не будемо продовжувати, там немає складу злочину. Це провадження треба закривати", - пояснив він. Так само сталося з розслідуванням законності призначення Сергія Семочка.
Півтора місяці тому перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков і керівник головного слідчого управління Максим Борчаковський сказали викликати Порошенка в усіх кримінальних провадженнях.
"Я кажу: "Зачекайте! Чого нам викликати його в усіх кримінальних провадженнях, якщо ми вже в половині допитали його? Ми не будемо такими дурницями займатися". Там, де ми Порошенка не допитали, однозначно, ми направимо повістку. А там, де ми його допитували, ми не будемо ще раз такого робити. Навіщо?" - зазначив Корецький.
Він також зазначив, що такі конфлікти з керівництвом у нього були тільки у справах Порошенка. На думку Корецького, на нього чинили тиск, проте це не означає, що намагалися вплинути на всіх.
"Це називається межа відповідальності кожної людини, адже кожна людина несе відповідальність за свої дії. Один прокурор каже, що я не буду підписувати, тому що не бачу складу злочину, а інший може сказати навпаки, що бачить склад злочину і готовий нести відповідальність за своє рішення. Як і в житті - у людини є право вибору", - заявив він.
Корецький підкреслив, що у справах Порошенка "резонансність, складність справ, відомий суб'єкт - і це тисне на всіх".
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Просто чувак не хочет потом сидеть...он ведь знает что власть осла и зеленого стада не вечная...
- Бо дурні...
- А чого дурні?
- Бо бідні..."
Надто нас, за 70 років "совка", до "халяви" та "похерізму", привчили... Деякі, до цих пір, відвикнуть не можуть...
"В свободное время сидят двое курсантов в казарме, своими делами занимаются. Один, уроженец Челябинской области, держа в руках книгу Гоголя, с сарказмом высказывается:
- Что, у вас, хохлов, за психология?! Читаю «Повесть о том, как поссорились …..». Идиотизм! Два человека друг на друга, на голом месте, иск в суд подали!
- А что тут такого? Русские между собой никогда не спорят?...
- Да у нас все проще… По судам не таскаются… Дали один другому в морду, потом сели, «мировую» распили и все…
- Так вот в этом-то и разница между «истинно русскими» и украинцами…
- Да какая разница?! Мы все славяне!
- Слушай, ты уж как-то определись… Либо мы разные, как ты сам говоришь, в плане психологическом, либо одинаковые… Ведь психология - один из самых главных показателей, не только отличающий человека от животного, но и человека одного от другого, в зависимости от реакции индивидуума на внешний раздражитель.… Тебе же на лекции по военной психологии недавно об этом в голову вдалбливали!...
Собеседник достает из тумбочки томик Пушкина:
- Вот, смотри, характерный пример реакций «истинно русского человека». Пушкин, «великий русский писатель», повесть «Дубровский». (Это - характернейший пример насчет «в морду дать»):
« … В домашнем быту Кирилла Петрович высказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума…».
А началась ссора его тоже почти «на голом месте» - его крепостной оскорбил его лучшего друга, дворянина, в его же присутствии. И вот тебе реакция: «…Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним…».
А вот тебе реакция Троекурова на законные действия Дубровского по защите своей чести и достоинства, а также, в дальнейшем, сохранению своего имущества от покушений его, Троекурова, холопов: «Как, - загремел Троекуров, вскочив с постели босой, - высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я же его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!» И дальше: «…Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку… , разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину…».
Так есть ли, в самом деле, разница, между «хохляцкой» психологией и «кацапской»?! Определяйся… Заодно скажи, где она, психология, цивилизованней и культурней?!
- Да пошел ты…!
- Ну, вот мы и определились… Я тебе логически поразмыслить предлагаю, с опорой на русские же, источники, а ты меня «посылаешь…». Вот тебе и ответ на все вопросы, как и о разнице между украинцем и русским, так и об уровне их культур…
А ша корчит из себя жертву политических репресий.
И "дела" что он вёл были настолько абсурдны, что не оставалось сомнения - клиент сам их выбирал.
Ирина Венедиктова! - это же вы...?
пишите под своим именем - не стесняйтесь...
зачОт, пишить ще, зебіли!
Чтобы они кацапне не достались. Наверное Зинка, или евробляхеры?
Не перший і далеко не останній.
І ще щось калякають, замість того, щоб заливати своє =горе=.
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид...сы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…