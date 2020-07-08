Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький конфліктував з керівництвом тільки у справах п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це він розповів в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Я три місяці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення щодо окремих справ, закривати провадження. Вже будь-які можливі терміни порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: "Ми тебе тут не бачимо, йди!". Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: "Тоді ми тебе будемо скорочувати". Кажу: "Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися", - повідомив він.

За словами Корецького, через таку його позицію розслідування у справах Порошенка у його групи почали забирати.

"Чому у мене забрали справи три місяці тому щодо "Прямого" каналу? Тому що були випадки, коли я говорив: "Ми не будемо продовжувати, там немає складу злочину. Це провадження треба закривати", - пояснив він. Так само сталося з розслідуванням законності призначення Сергія Семочка.

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Півтора місяці тому перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков і керівник головного слідчого управління Максим Борчаковський сказали викликати Порошенка в усіх кримінальних провадженнях.

"Я кажу: "Зачекайте! Чого нам викликати його в усіх кримінальних провадженнях, якщо ми вже в половині допитали його? Ми не будемо такими дурницями займатися". Там, де ми Порошенка не допитали, однозначно, ми направимо повістку. А там, де ми його допитували, ми не будемо ще раз такого робити. Навіщо?" - зазначив Корецький.

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Він також зазначив, що такі конфлікти з керівництвом у нього були тільки у справах Порошенка. На думку Корецького, на нього чинили тиск, проте це не означає, що намагалися вплинути на всіх.

"Це називається межа відповідальності кожної людини, адже кожна людина несе відповідальність за свої дії. Один прокурор каже, що я не буду підписувати, тому що не бачу складу злочину, а інший може сказати навпаки, що бачить склад злочину і готовий нести відповідальність за своє рішення. Як і в житті - у людини є право вибору", - заявив він.

Корецький підкреслив, що у справах Порошенка "резонансність, складність справ, відомий суб'єкт - і це тисне на всіх".