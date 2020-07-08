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Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький конфліктував з керівництвом тільки у справах п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це він розповів в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Я три місяці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення щодо окремих справ, закривати провадження. Вже будь-які можливі терміни порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: "Ми тебе тут не бачимо, йди!". Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: "Тоді ми тебе будемо скорочувати". Кажу: "Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися", - повідомив він.

За словами Корецького, через таку його позицію розслідування у справах Порошенка у його групи почали забирати.

"Чому у мене забрали справи три місяці тому щодо "Прямого" каналу? Тому що були випадки, коли я говорив: "Ми не будемо продовжувати, там немає складу злочину. Це провадження треба закривати", - пояснив він. Так само сталося з розслідуванням законності призначення Сергія Семочка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник слідчої групи ДБР Корецький розповів про "політику подвійних стандартів" керівництва: Всі бояться, тому що йдуть звільнення

Півтора місяці тому перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков і керівник головного слідчого управління Максим Борчаковський сказали викликати Порошенка в усіх кримінальних провадженнях.

"Я кажу: "Зачекайте! Чого нам викликати його в усіх кримінальних провадженнях, якщо ми вже в половині допитали його? Ми не будемо такими дурницями займатися". Там, де ми Порошенка не допитали, однозначно, ми направимо повістку. А там, де ми його допитували, ми не будемо ще раз такого робити. Навіщо?" - зазначив Корецький.

Також читайте: "Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка

Він також зазначив, що такі конфлікти з керівництвом у нього були тільки у справах Порошенка. На думку Корецького, на нього чинили тиск, проте це не означає, що намагалися вплинути на всіх.

"Це називається межа відповідальності кожної людини, адже кожна людина несе відповідальність за свої дії. Один прокурор каже, що я не буду підписувати, тому що не бачу складу злочину, а інший може сказати навпаки, що бачить склад злочину і готовий нести відповідальність за своє рішення. Як і в житті - у людини є право вибору", - заявив він.

Корецький підкреслив, що у справах Порошенка "резонансність, складність справ, відомий суб'єкт - і це тисне на всіх".

Автор: 

Порошенко Петро (15181) ДБР (3511) Корецький Олег (25)


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Топ коментарі
+43
А какая разница..??(с)
Просто чувак не хочет потом сидеть...он ведь знает что власть осла и зеленого стада не вечная...
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08.07.2020 22:22
+42
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 379
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08.07.2020 22:26
+22
https://censor.net/user/408143 -

Ирина Венедиктова! - это же вы...?
пишите под своим именем - не стесняйтесь...
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08.07.2020 22:27
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А кто его туда назначил?
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08.07.2020 22:20 Відповісти
А какая разница..??(с)
Просто чувак не хочет потом сидеть...он ведь знает что власть осла и зеленого стада не вечная...
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08.07.2020 22:22 Відповісти
Янукович 2.0 у нас всего полтора года у власти.... и да...наверное не воруют...ни одной посадки.... маски из госрезерва мыши съели....зерно они же скушали...а посадок нет........
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08.07.2020 22:37 Відповісти
так вони тільки до банкоматів дорогу знають в день зарплати, і не тільки вони - вся правоохоронна система країни дає збій......Немає в державі порядку, не має, за 30 років ми вибудували не державу, а розплідник корупції та розкрадання бюджету, держиморд, як казав Т. Шевченко.....ну, самі ми і винні, чекаємо манну небесну та смакуємо локшину з зомбоящиків....
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08.07.2020 22:38 Відповісти
И скажу вам по секрету...ГБР создана в феврале 2016-го... это так вам для общего развития...
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08.07.2020 22:38 Відповісти
И еще....хоть и создано оно в феврале 2016-го....начало свою деятельность ГБР только 27 ноября 2018 года...
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08.07.2020 22:42 Відповісти
це ж якщо за 1 рік якийсь нездара з ДБР заробляв по півлимона, а їх там не один десяток.....то який збиток всім нам вони за півтора року нанесли, краще б дітям сиротам ці гроші було віддати....
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08.07.2020 22:50 Відповісти
Напиши письмо ослу с требованием распустить ГБР...
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08.07.2020 22:51 Відповісти
Ага, І. Франко колись написав казку про лиса Микиту, ну геть передбачив наше буття....оце ми побудували державу за 30 років.....ну, самі і винні.....
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08.07.2020 22:55 Відповісти
Франко ще і казку про "фарбованого лиса" написав... Тільки у нього був голубий, а у нас - зелений... Та й не лис це, а "віслюк"...
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09.07.2020 05:00 Відповісти
О пане Яр Холодний, скільки то у нас тих лисів за 30 років перебувало, і сині, і оранжеві, і нині зелені. Яких тільки казок нам не розказували....бо ми того варті.... А в результаті країна в боргах, бідні звірята за межею бідності казочки все слухають та від одного гетьмана до іншого продовжують бігати...
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09.07.2020 07:48 Відповісти
"- Чого ви бідні?
- Бо дурні...
- А чого дурні?
- Бо бідні..."
Надто нас, за 70 років "совка", до "халяви" та "похерізму", привчили... Деякі, до цих пір, відвикнуть не можуть...
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09.07.2020 09:20 Відповісти
Я Вас прошу пане Холодний Яр, а до совка інші люди були? Чого кріпосне право було? Чого рабовласницький лад був? Чого київські князі панували, а народ в ярмі ходив? Така натура людська: одні боряться за свої права як Кармелюк, як Пугачов, як Спартак, а інші покірно в ярмі ходять...та чекають манни небесної. Як Шевченко писав: не ждіть сподіваної волі, вона заснула.....не буде нам манни небесної, не буде......
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09.07.2020 13:58 Відповісти
Не треба мене "грузить"... Приведу простенький приклад:
"В свободное время сидят двое курсантов в казарме, своими делами занимаются. Один, уроженец Челябинской области, держа в руках книгу Гоголя, с сарказмом высказывается:
- Что, у вас, хохлов, за психология?! Читаю «Повесть о том, как поссорились …..». Идиотизм! Два человека друг на друга, на голом месте, иск в суд подали!
- А что тут такого? Русские между собой никогда не спорят?...
- Да у нас все проще… По судам не таскаются… Дали один другому в морду, потом сели, «мировую» распили и все…
- Так вот в этом-то и разница между «истинно русскими» и украинцами…
- Да какая разница?! Мы все славяне!
- Слушай, ты уж как-то определись… Либо мы разные, как ты сам говоришь, в плане психологическом, либо одинаковые… Ведь психология - один из самых главных показателей, не только отличающий человека от животного, но и человека одного от другого, в зависимости от реакции индивидуума на внешний раздражитель.… Тебе же на лекции по военной психологии недавно об этом в голову вдалбливали!...
Собеседник достает из тумбочки томик Пушкина:
- Вот, смотри, характерный пример реакций «истинно русского человека». Пушкин, «великий русский писатель», повесть «Дубровский». (Это - характернейший пример насчет «в морду дать»):
« … В домашнем быту Кирилла Петрович высказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума…».
А началась ссора его тоже почти «на голом месте» - его крепостной оскорбил его лучшего друга, дворянина, в его же присутствии. И вот тебе реакция: «…Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним…».
А вот тебе реакция Троекурова на законные действия Дубровского по защите своей чести и достоинства, а также, в дальнейшем, сохранению своего имущества от покушений его, Троекурова, холопов: «Как, - загремел Троекуров, вскочив с постели босой, - высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я же его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!» И дальше: «…Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку… , разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину…».
Так есть ли, в самом деле, разница, между «хохляцкой» психологией и «кацапской»?! Определяйся… Заодно скажи, где она, психология, цивилизованней и культурней?!
- Да пошел ты…!
- Ну, вот мы и определились… Я тебе логически поразмыслить предлагаю, с опорой на русские же, источники, а ты меня «посылаешь…». Вот тебе и ответ на все вопросы, как и о разнице между украинцем и русским, так и об уровне их культур…
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09.07.2020 14:17 Відповісти
ой, пане Холодний Яр щось Ви так багато написали, що не второпаю....а давайте простіше, в двух словах, я не про різницю між українцями та росіянами сказав, я сказав про холопську душу людської натури незалежно від національності......бо щось пани та холопи у всіх країнах були, правда по різному називались....і нації тут ні до чого....
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09.07.2020 14:32 Відповісти
Я привів приклад "різниці в менталітетах" українців та росіян... Останню сотню років нам нав"язували саме "російський" менталітет (До революції значних ротацій населення не було, і не було такого впливу ЗМІ, як в останнє століття, тому таке "нав"язування" було незначним... В Україні, ще з 15 століття, по селах, існували "Судні ради", що грали роль місцевих адміністративних та цивільних (а, бувало, і кримінальних) судів, мались вічові зібрання громад. І кожний, у житті, знав, що зароблять собі на життя, краще працею, а не ждать "манни небесної", "халяви", та рішення "зверху"...
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09.07.2020 15:15 Відповісти
ого, як Ви пане Холодний Яр ідеалізуєте все, а помниться Шевченко писав: село неначе оніміло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть.....отакої .....менталітет звичайно різниться, але не так щоб занадто....а суди.....суди як суди, в кого були гроші то і тоді в того був і суд.....реально дивіться на життя, пане....
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09.07.2020 16:06 Відповісти
Тобі видніше... Тільки ж ти не забувай, що перед самим закріпаченням росіянами українська нація була знекровлена війнами та повстаннями... А це значить, що значна частка "людей з активною життєвою позицією" загинула. Тому нарож не мав у достатній кількості тих, хто-б, іх очолив... (подібне сталося і зараз у нас - за шість років війни тих, хто не є байдужим, стало менше...). Так що треба не тільки по "окремих деревах судить про ліс", а дивиться на життя загалом, споглядаючи ВСЮ картину...
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09.07.2020 16:45 Відповісти
о пане Яр Холодний, а до закріпачення, скажімо за часів князя Ярослава Мудрого, читали його збірку законів як він оцінював життя простої людини в 5 гривень, а коня в 40 гривень....і народ мовчав. А як Ольга княгиня віддячила за смерть чоловіка повсталим людям, бо бач данину не хотіли платити, голови схиляти? Ні пане, є люди в душі революціонери, а більшості на начхати на все, так зване болото, яке і допускає внаслідок своєї байдужості несправедливість в суспільстві. Оце вам і весь ментилітет.....
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09.07.2020 18:44 Відповісти
Може, ще згадаємо пору Адама і Єви?
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09.07.2020 18:53 Відповісти
для об'єктивності , якщо потрібно, то і згадаю. Воно, пане Яр Холодний, ще з тих часів і повелося, що один жирує, а другий на нього працює.....та й вся ідеологія на цьому вертиться - щоб всіляко виправдати нерівність між людьми....такі всі святі і богобоязливі, що хоч до рани прикладай......
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09.07.2020 18:59 Відповісти
Так что пишите свои претензии мелким почерком портновской трубе...и бенядиктовой...
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08.07.2020 22:43 Відповісти
Да чувака просто продвинул порошенко при своейи каденции.Он и сливал дела барыге.Его то и вычислили.И тут его бенефис.А все просто.Чувака сократили,и он в разработке.Вот и вся крутизна.И громкое за деньги заявление о липовых делах пети.А петя какой артист.Разыграл сегодня все по нотам.Брехло.Он все знал.Люди,гоните петю вместе с зелей.Не будьте лохами.
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08.07.2020 23:03 Відповісти
А ты не допускаешь что чувак просиживал штаны на чужом месте.
А ша корчит из себя жертву политических репресий.
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09.07.2020 00:09 Відповісти
Да задрали этим Корецким. Уже всем понятно, что его купили с потрохами.
И "дела" что он вёл были настолько абсурдны, что не оставалось сомнения - клиент сам их выбирал.
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08.07.2020 22:23 Відповісти
https://censor.net/user/408143 -

Ирина Венедиктова! - это же вы...?
пишите под своим именем - не стесняйтесь...
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08.07.2020 22:27 Відповісти
Можно узнать, что вы принимаете такое забористое? Так, для статистики.
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08.07.2020 22:32 Відповісти
Да ладно забористое, просто говноед, кал он ест, кал.
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08.07.2020 22:35 Відповісти
ха-ха, зебіли почали верещати що це саме Порох відкривав на себе "справи"
зачОт, пишить ще, зебіли!
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08.07.2020 22:35 Відповісти
Дырку от бублик вы(зелёная погань) получите, а не Шарапова(Порошенко П. А.)
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08.07.2020 22:24 Відповісти
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 379
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08.07.2020 22:26 Відповісти
опа на. вот это поворот А корабли вмф Украины кто тогда из ремонтных доков не выпускал?

Чтобы они кацапне не достались. Наверное Зинка, или евробляхеры?
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08.07.2020 22:34 Відповісти
В спам, лапоть дырявый
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08.07.2020 22:35 Відповісти
Тоді це коли?
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09.07.2020 07:27 Відповісти
"Правдоруб", а чого ж ти за "пацана" "галасавав"? Треба було "серйозного чоловіка" знайти... Однак, у "вас" такі "не водяться"... Так чого ж ти тут скиглиш?...
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09.07.2020 05:07 Відповісти
А у Питра гроші не закінчуються )))
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08.07.2020 22:27 Відповісти
Да и у вас мозг не появляется
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08.07.2020 22:29 Відповісти
А що, на Венедиктову не вистачило?
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08.07.2020 22:32 Відповісти
Бери выше, на бубочку чуток не хватает.
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08.07.2020 22:35 Відповісти
Не бере вона хабарів по ходу, - Петро в шоці
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08.07.2020 22:36 Відповісти
Вы бы ник себе поскормнее взяли, а?
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08.07.2020 22:42 Відповісти
В Саратовській психлікарні, ще при СРСР, випадок був: Приїхала якась комісія, з перевіркою. Ідуть по коридору. Назустріч - людина у білому халаті і шапочці, з фонендоскопом на шиї : "Здравствуйте! Ну и как вам наша больница? Замечания серьёзные, есть?". "А Вы кто?..." . "Как это, КТО?!!! Главврач!!!". Виявляється, був у них пацієнт, що вважав себе психіатром, при будь-якій нагоді крав одяг лікарів і зображав з себе "персонал"... Навіть санітари новенькі, "куплялися" на це...
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09.07.2020 05:18 Відповісти
Свали отсюда,чучело.
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08.07.2020 22:32 Відповісти
Ты самый тупорылый бот из вашего кружка, клавиатурных ананистов
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08.07.2020 22:32 Відповісти
Так "Питро" так хитро "крав", що вистачало і в бюджет, і на пенсії з зарплатами, і йому самому... І зараз вистачає, щоб "порохоботів" наймать... А "Блазень" не краде, і ні на що грошей не вистачає... Може, треба на "крадуна" помінять?...
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09.07.2020 05:11 Відповісти
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 473
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08.07.2020 22:30 Відповісти
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 2900
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08.07.2020 22:44 Відповісти
Ага... Порошенко пожалів "божевільних", і випустив з психушок... А вони зраділи, і до влади дорвалися... А ви у цьому допомогли... А зараз "плачетесь"...
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09.07.2020 05:20 Відповісти
Зебилы- вы спецом Пороху рейтинг поднимаете, или по своей обычной глупости?
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08.07.2020 22:30 Відповісти
Иди на своё Ху*ло.
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08.07.2020 22:39 Відповісти
Друге... До першого у них розуму не вистачає...
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09.07.2020 05:21 Відповісти
Исчезни, опущенный
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08.07.2020 22:35 Відповісти
Уже...
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08.07.2020 22:37 Відповісти
Рогами в клаве застряло?😂😂
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08.07.2020 22:45 Відповісти
Это кодло /бабиков, венедиктова энд компани/, которые преследуют политиков по теме Томос, Голодомор, поставки вооружений в ВСУ подлежат быстрому и скорому суду без формальностей, иначе по заказу мордора они пересажают всех, кто защищает государство Украина. Так просто их выпускать по ростовам никак нельзя.
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08.07.2020 22:36 Відповісти
Какое дебильное создание.Тебя уже послали даун тупорылый и не раз
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08.07.2020 22:41 Відповісти
Це ж який облом сьогодні у зебілів та їхніх поплічників.
Не перший і далеко не останній.
І ще щось калякають, замість того, щоб заливати своє =горе=.
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08.07.2020 22:45 Відповісти
Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 9297
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08.07.2020 23:00 Відповісти
виявляється що Венедіктова повністю ..трухлява ..і не сосна, а...липа))
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08.07.2020 22:54 Відповісти
как оказалось там все или большинство...рукожопые! Некому элементарное заказное дело сшить. Могут только панты гонять и обещать..а сделать никто ничего не может))
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08.07.2020 22:57 Відповісти
Главзебіла за Грати!
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08.07.2020 22:59 Відповісти
главбарыгу - за грати!
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08.07.2020 23:22 Відповісти
За что? Вам вчера в суде сказали - НЕ ЗА ЧТО... С "намёком" - "ПОКА"... Ну, а "ПОКА сказка сказывается, дело делается...". К осени "зелёные во "власть" наиграются "всласть", и появится лозунг не "Весна прийде - саджати будемо...", а "Зима іде - "майданить" будемо!...".
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09.07.2020 04:48 Відповісти
надо читать так: "Когда Петя перевел мне первый транш, я начал настаивать чтоб все дела Парашени закрыли"....а то причинно следственная связь теряется
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08.07.2020 23:29 Відповісти
Давай доказательства... Вот только Бигус "кончился" - ему в суде "к столу вилкой язык прикололи..." - заставили опровергнуть брехню в отношении Свинарчуков... Ищите нового "борцуна с коррупцией"...
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09.07.2020 04:51 Відповісти
Боже! А що ж тепер буде з розовими свинками? Де ті, хто їх порозкидав, нехай позбирають.
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09.07.2020 07:55 Відповісти
"каких блть тебе доказательств нефатает" (с)
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09.07.2020 08:59 Відповісти
Как это, "каких"? НАСТОЯЩИХ"... Которые В СУДЕ послужат "достаточной доказательной базой обвинения...", а не те, что на площади или тут, на форуме, вы выставляете...
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09.07.2020 09:17 Відповісти
Это называется политическими преследованиями. Даром такое не проходит. Наступает момент, когда или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору. Хорошим заканчивается редко.
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08.07.2020 23:34 Відповісти
честно говоря беспомощность зе удовлетворить запрос украинцев на неизбежность наказания раздражает больше чем дыбильные зашквары слуг. Когда прокурворы преследуют (в инлиш употребляется именно "преследование") вора, а воры в мантиях судят вора, результат всегда один...
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08.07.2020 23:46 Відповісти
Дуй шарики, лапоть.
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09.07.2020 00:02 Відповісти
Ещё парочка умственно одаренных порохоботов
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09.07.2020 08:57 Відповісти
Что, "виноград" кислым оказался,"да не очень-то, и хотелось..."?...Да, "ЗЕбобик"?
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид...сы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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09.07.2020 04:54 Відповісти
А він хоч здатний підро посадити?Це сцикливе,гундосе чмо здатне клоунити по корпаративам,вилизуючи бородатих бабушок у манду.Горе тій Україні,яка навіть знанням української мови опустилася нижче плінтуса,вибравши молдавського цигана у барони.От якраз зелешлюх і символізує цей батрашний народ моїх предків-древніх укрів.Виродився,на жаль гірше,ніж на Кубані.
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09.07.2020 06:06 Відповісти
А , что руководство не имело права назначать других следователей?А может возникли сомнения в профессионализме этого "вундеркинда"? Пусть лучше расскажет о доходах своих родственников(то бишь скрытых своих),которые он не задекларировал. Это будет действительно предметный разговор."Мельниченко" сельского пошиба.
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09.07.2020 08:23 Відповісти
"Подобаються" мені такі хлопці, які за гроші господаря теліпатимуть язиком все, що дадуть на папірці.
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09.07.2020 09:53 Відповісти
 
 