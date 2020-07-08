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Новини
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Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського

Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського

Європейський суд з прав людини не дозволив НАБУ і САП притягнути екснародного депутата України, одного з контролерів компанії "Золотий мандарин ойл", до кримінальної відповідальності за підозрою в нібито організації корупційної схеми із заволодінням 54 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру, однак через його імунітет як близького родича судді ЄСПЛ, правоохоронні органи потребували дозволу цього суду для вчинення відповідної процесуальної дії.

Наголошуємо, що рішення ЄСПЛ (ухвалено 6 липня 2020 року) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично унеможливлює повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету. Водночас, досудове розслідування стосовно решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких — колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та ще три особи, наближені до екснардепа, — триває. Всі ці учасники схеми, розслідуваної в межах кримінального провадження, отримали підозри, а ВАКС визнав ці підозри обґрунтованими та обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Дивіться також: ЄСПЛ не став знімати імунітет з Логвинського і заявив про порушення, допущені НАБУ у справі ексдепутата. ДОКУМЕНТ

Варто зазначити, що спроби притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів суддів ЄСПЛ є одиничними. В Україні такої практики взагалі не існувало. Така ситуація ускладнила роботу слідства, що, в кінцевому підсумку, вплинуло на суть рішення, ухваленого ЄСПЛ щодо родича судді цього суду.

Ми уважно проаналізуємо рішення Європейського суду з прав людини і врахуємо його аргументи у роботі слідства".

Нагадаємо, НАБУ звинувачує Георгія Логвинського і деяких ексчиновників Мін'юсту в діях, що призвели до втрат держави на суму 54 млн грн. Обвинувачені ж стверджують, що лише виконували звичайні для ЄСПЛ процедури.

8 липня стало відомо, що Європейський суд з прав людини не став знімати імунітет з Логвинського, що поширюється на нього як чоловіка судді ЄСПЛ, і заявив про порушення, допущені НАБУ у справі ексдепутата.

Автор: 

НАБУ (5074) Європейський суд з пр... (453) Логвинський Георгій (71)


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Топ коментарі
+4
Поки лохи обирають їх у владу.
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08.07.2020 23:29
+3
Ой да шо ж такое ! Шо ж так все валится и горят дела-процессы, как то Нотердам после визита НЕлоха?
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08.07.2020 23:22
+3
И тут обосрались.
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08.07.2020 23:23
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а вот если бы он украл в супермаркете колбасу,то уже давно бы был на гос обеспечении. Вывод
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08.07.2020 23:19 Відповісти
Туди відправляють не зате що вкрав, а за те що впіймався.
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08.07.2020 23:28 Відповісти
але бачите,все доведено,а вiдправити не можуть Красти треба багато!
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08.07.2020 23:33 Відповісти
Ой да шо ж такое ! Шо ж так все валится и горят дела-процессы, как то Нотердам после визита НЕлоха?
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08.07.2020 23:22 Відповісти
И тут обосрались.
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08.07.2020 23:23 Відповісти
Когда в Украине будет,как в Европе?
Никогда, пока страной правят олигархи и бандиты.
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08.07.2020 23:25 Відповісти
Поки лохи обирають їх у владу.
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08.07.2020 23:29 Відповісти
і так обирають вже 3-й десяток років, чекаючи на месію.....та манни небесної....
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09.07.2020 07:52 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUGhtc_KgFXKy-OMr_GOYc_5cFa0twRDzQjFGdPDzKNF1EWY-YayGCcnV5-oUMvKiT4UEiwWj9JsTbOAT6QMEBPMMsHqy2YfB8TLVFx5N4td9egIFDUvxKleyll8db9lIJ548RDV-FrLWSBE03Qhfk9&__tn__=-UC%2CPH-R Helgi Sharp

Харизматичные политики 20-го века. Они разрушили совок и обеспечили планете больше 10 лет относительного мира.
Давненько, ИМХО, таких не делали.
Хотя, всё циклично...
Off!

Мы внимательно проанализируем решение ЕСПЧ, - НАБУ о решении Европейского суда по Логвинскому - Цензор.НЕТ 4524
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08.07.2020 23:33 Відповісти
Судя по всему, всю эту шоблу ДБР, Прокуратуру, НАБУ, САП и прочих дармоедов надо перепрофилировать и переподчинить Министерству сельского хозяйства. Если так обсераться как они, то навоза нам хватит лет на 300
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08.07.2020 23:40 Відповісти
Самое время показать ЕСПЧ его место.
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08.07.2020 23:57 Відповісти
И об этом...Президент заявив, що причиною закриття багатьох підприємств стала сильна гривня08 липня 2020 https://dilo.net.ua/ekonomika/ Економіка https://www.hupso.com/share/ Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського - Цензор.НЕТ 4432 Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського - Цензор.НЕТ 4019Кремлёвский Фюрер тоже говорил когда рубль упал, что теперь россиянам больше будут давать рублей за доллар при обмене и это большой плюс
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09.07.2020 00:08 Відповісти
Небожитель
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09.07.2020 13:17 Відповісти
 
 