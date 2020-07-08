Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського

Європейський суд з прав людини не дозволив НАБУ і САП притягнути екснародного депутата України, одного з контролерів компанії "Золотий мандарин ойл", до кримінальної відповідальності за підозрою в нібито організації корупційної схеми із заволодінням 54 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру, однак через його імунітет як близького родича судді ЄСПЛ, правоохоронні органи потребували дозволу цього суду для вчинення відповідної процесуальної дії.

Наголошуємо, що рішення ЄСПЛ (ухвалено 6 липня 2020 року) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично унеможливлює повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету. Водночас, досудове розслідування стосовно решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких — колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та ще три особи, наближені до екснардепа, — триває. Всі ці учасники схеми, розслідуваної в межах кримінального провадження, отримали підозри, а ВАКС визнав ці підозри обґрунтованими та обрав підозрюваним запобіжні заходи.

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Варто зазначити, що спроби притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів суддів ЄСПЛ є одиничними. В Україні такої практики взагалі не існувало. Така ситуація ускладнила роботу слідства, що, в кінцевому підсумку, вплинуло на суть рішення, ухваленого ЄСПЛ щодо родича судді цього суду.

Ми уважно проаналізуємо рішення Європейського суду з прав людини і врахуємо його аргументи у роботі слідства".

Нагадаємо, НАБУ звинувачує Георгія Логвинського і деяких ексчиновників Мін'юсту в діях, що призвели до втрат держави на суму 54 млн грн. Обвинувачені ж стверджують, що лише виконували звичайні для ЄСПЛ процедури.

8 липня стало відомо, що Європейський суд з прав людини не став знімати імунітет з Логвинського, що поширюється на нього як чоловіка судді ЄСПЛ, і заявив про порушення, допущені НАБУ у справі ексдепутата.