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Новини Агресія Росії проти України
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На засіданні ТКГ попередньо узгоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття 2 КПВВ на Луганщині, - ОП

На засіданні ТКГ попередньо узгоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття 2 КПВВ на Луганщині, - ОП

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що ОБСЄ визнала значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування. В межах цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки" було попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшого опрацювання наступних семи ділянок. Задля подальшої активізації роботи з безпекових питань українська делегація ініціювала проведення 14 липня додаткового засідання відповідної робочої групи ТКГ.

Для розв'язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі КПВВ, проте питання залишається невирішеним через неконструктивну позицію іншої сторони. Підтримку знайшла позиція української делегації щодо можливості відкриття двох нових КПВВ в Луганській області протягом чотирьох місяців.

Україна також укотре підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх" і наголосила, що очікує на письмові підтвердження від іншої сторони. Також під час засідання ТКГ було вкотре порушено питання екологічної безпеки.

Автор: 

Донбас (22356) розмінування (995) пункт пропуску (803) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+4
Уроды таки продвигают шаг за шагом капитуляцию.
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08.07.2020 23:07
+2
Це, щоб кацапам легше було коридор пробити? Це на фоні того, що розвідка і багато аналітиків попереджають про ймовірність масштабного наступу? А КППВ - для полегшення, роботи кацапським диверсантам? Ця ОПа - це вочевидь і є головне кубло кацапської резидентури.
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08.07.2020 23:08
+2
Це щоб тамжінашілюди переходили на цю сторону і продовжували підпали.
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08.07.2020 23:18
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Политика 08-июл, 18:439 1 760 0

Вследствие вражеских обстрелов российскими наемниками на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Оккупанты 13 раз обстреливали позиции наших защитников. Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил за прошедшие сутки, 7 июля.

Отмечается, что террористы "Л/ДНР" использовали запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлено в лечебное учреждение и оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.
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08.07.2020 23:03 Відповісти
Уроды таки продвигают шаг за шагом капитуляцию.
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08.07.2020 23:07 Відповісти
Це, щоб кацапам легше було коридор пробити? Це на фоні того, що розвідка і багато аналітиків попереджають про ймовірність масштабного наступу? А КППВ - для полегшення, роботи кацапським диверсантам? Ця ОПа - це вочевидь і є головне кубло кацапської резидентури.
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08.07.2020 23:08 Відповісти
Як ще не "додумалися" замість нових КППВ відкрити всю лінію розмежування, а схоже до цього іде.
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09.07.2020 07:46 Відповісти
Це щоб тамжінашілюди переходили на цю сторону і продовжували підпали.
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08.07.2020 23:18 Відповісти
Для более комфортного наступления путен требует от наших марионеток скорейшего разминирования....А для чего разминирование нужно нам? Считаю, наша армия не должна выполнять преступные приказы...Никаких разминирований - за это преступление придётся отвечать жизнями..
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08.07.2020 23:45 Відповісти
вітаю зелену шмарклю з рейтингом ниче плінтуса
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08.07.2020 23:46 Відповісти
На засіданні ТКГ попередньо узгоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття 2 КПВВ на Луганщині, - ОП - Цензор.НЕТ 5555
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09.07.2020 00:45 Відповісти
"патриоты" ... только не Украины.
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09.07.2020 11:01 Відповісти
Господин Ермак, теперь уже ни для кого не секрет, что вы завербованы ФСБ России. Это потвердил компетентный источник в самой России. При безвольном, употребляющем наркотики президенте, вы присвоили себе все полномочия. Вам предстоит уголовное преследование. Совершенно ясно, что Ермак преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Президент Зеленский покрывает опасного самозванца. Именно по инициативе Ермака и при его участии проведены в жизнь настояния Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений, вместо этого сдача территорий), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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11.07.2020 10:32 Відповісти
 
 