На засіданні ТКГ попередньо узгоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття 2 КПВВ на Луганщині, - ОП

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що ОБСЄ визнала значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування. В межах цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки" було попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшого опрацювання наступних семи ділянок. Задля подальшої активізації роботи з безпекових питань українська делегація ініціювала проведення 14 липня додаткового засідання відповідної робочої групи ТКГ.

Для розв'язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі КПВВ, проте питання залишається невирішеним через неконструктивну позицію іншої сторони. Підтримку знайшла позиція української делегації щодо можливості відкриття двох нових КПВВ в Луганській області протягом чотирьох місяців.

Україна також укотре підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх" і наголосила, що очікує на письмові підтвердження від іншої сторони. Також під час засідання ТКГ було вкотре порушено питання екологічної безпеки.