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Шкарлет запевнив, що змін у мовній політиці в системі освіти не буде

Шкарлет запевнив, що змін у мовній політиці в системі освіти не буде

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет запевнив, що українська мова залишиться в системі освіти.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

3 липня ексглава МОН Лілія Гриневич висловила думку, що призначення Шкарлета - "людини з антимайданівськими цінностями, члена Партії регіонів, людини, яка неодноразово публічно свідчила, що поділяє їхні підходи" - може привести до зміни мовної політики в системі освіти.

У відповідь т.в.о. міністра зазначив, що, на його думку, мова викладання в українських закладах освіти має бути українською.

"Українська мова. У нас Конституція є, у нас є закон. Депутат може висловлювати іншу позицію, а міністерство - це виконавча влада, вона має виконувати закони", - розповів Шкарлет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шкарлет про підтримку "Партії регіонів": я такого не казав

Він також додав, що "зараз вносяться зміни, щоб дозволити студентам-іноземцям вивчати іноземну мову, але за умови того, що вони повинні вивчати й українську мову".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Дивіться також: "Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті Міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

Автор: 

освіта (1308) українська мова (834) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+10
Зелені вже ніхто не вірить.Вона завжди бреше.
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08.07.2020 23:40
+9
это новость (или это фейк) разгоняется по Рашка/сайтам, со ссылкой на сепарский сайт "Донецкое агенство новостей"..
ЗЫ мое личное мнение: Украина унитарное государство и никому никаких особых статусов давать нельзя, а тех кто требует такие статусы нужно отбивать голову..
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09.07.2020 00:05
+7
Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет - Цензор.НЕТ 6937
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08.07.2020 23:56
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Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет - Цензор.НЕТ 978
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08.07.2020 23:39 Відповісти
так в кого не тьікни все совки. несовки в Украине не живут.
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09.07.2020 07:37 Відповісти
Зелені вже ніхто не вірить.Вона завжди бреше.
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08.07.2020 23:40 Відповісти
Он также добавил, что "сейчас вносятся изменения, чтобы позволить студентам-иностранцам изучать иностранный язык, но при условии того, что они должны изучать и украинский язык". Источник: https://censor.net.ua/n3207019
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Тобто зміни щодо мови навчання будуть! Не важко здогадатися, що мова йде про російську мову навчання.
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08.07.2020 23:47 Відповісти
"Украинский язык. У нас Конституция есть, у нас есть закон. Депутат может выражать иную позицию, а министерство - это исполнительная власть, она должна выполнять законы"
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09.07.2020 01:05 Відповісти
перечитай, що ти мелеш. яке у студентів вивчення російської, коли їм школа вже все дала і випустила? тут каламбур в іншому: де була заборона їм на вивчення іноземної мови? тут скоріш за все їм підкинуть українську у додаток до іноземної. воно не споможнее свої думки подать, шкарпетка та.
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09.07.2020 07:40 Відповісти
Уважаемый Цензор! .. проверьте пож инфу, а то как-то напрягает..
может вброс, а может нет.. но проверить надо!

https://vz.ru/news/2020/7/8/1049018.html

Республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе


Представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона, сообщила представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона», - цитирует Никонорову https://dan-news.info/politics/kontaktnaya-gruppa-dostigla-progressa-v-obsuzhdenii-dvux-statej-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa-mid.html «Донецкое агентство новостей» .
Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе.
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08.07.2020 23:49 Відповісти
Про що би не домовилися, але ті хто вбивав все рівно будуть переслідуватися.
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08.07.2020 23:51 Відповісти
Чому це Думбас особливий?
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08.07.2020 23:56 Відповісти
это новость (или это фейк) разгоняется по Рашка/сайтам, со ссылкой на сепарский сайт "Донецкое агенство новостей"..
ЗЫ мое личное мнение: Украина унитарное государство и никому никаких особых статусов давать нельзя, а тех кто требует такие статусы нужно отбивать голову..
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09.07.2020 00:05 Відповісти
Голову відбивати надо тим, хто визнає терористів-сепарів партнерами для перемовин.
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09.07.2020 00:10 Відповісти
потрібно уточнити: "уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе с 6,00 год до 24,00 год.".



З української пісні?
А нічка темная була,
Коли він її вбив"
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09.07.2020 08:30 Відповісти
Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет - Цензор.НЕТ 6937
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08.07.2020 23:56 Відповісти
Уже зебилы говорили что продолжат медицинскую реформу, а потом её отменили.
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09.07.2020 00:12 Відповісти
"https://censor.net/news/3207019/shkarlet_zaveril_chto_izmeneniyi_v_yazykovoyi_politike_v_sisteme_obrazovaniya_ne_budet"

Сидели прели - прели (прения)...
Сидели голосовали-голосовали...
Сидели пистели-писдели...
и решили - ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ ! ВЕРНИТЕ БАБЛО ЛЮДЯМ ШО ПЛАТЯТ ВАМ ЗАРПЛАТУ !!!
ЖИВИТЕ НА ТО ШО ОТБЕРЕТЕ У БАРЫГ ПРИ ПОСАДКЕ
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09.07.2020 00:12 Відповісти
Шкарлет запевнив, що змін у мовній політиці в системі освіти не буде - Цензор.НЕТ 6278
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09.07.2020 00:27 Відповісти
https://intelektnacii.top/literatura/uvaha-zlochyn-proty-ukrainy/
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09.07.2020 01:24 Відповісти
Як пояснити це? Вам знову нахабно брешуть.
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09.07.2020 01:25 Відповісти
Все йде до того,що зелених буде судити народ своїм судом.
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09.07.2020 01:43 Відповісти
Бреше пліснява зелена.
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09.07.2020 01:51 Відповісти
Ну и где в его словах брехня?
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10.07.2020 01:59 Відповісти
Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заверил, что украинский язык останется в системе образования. Источник: https://censor.net/n3207019

Чудова новина!
Але цікавить процент і права української мови.
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09.07.2020 08:12 Відповісти
 
 