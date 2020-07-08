Шкарлет запевнив, що змін у мовній політиці в системі освіти не буде
Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет запевнив, що українська мова залишиться в системі освіти.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
3 липня ексглава МОН Лілія Гриневич висловила думку, що призначення Шкарлета - "людини з антимайданівськими цінностями, члена Партії регіонів, людини, яка неодноразово публічно свідчила, що поділяє їхні підходи" - може привести до зміни мовної політики в системі освіти.
У відповідь т.в.о. міністра зазначив, що, на його думку, мова викладання в українських закладах освіти має бути українською.
"Українська мова. У нас Конституція є, у нас є закон. Депутат може висловлювати іншу позицію, а міністерство - це виконавча влада, вона має виконувати закони", - розповів Шкарлет.
Він також додав, що "зараз вносяться зміни, щоб дозволити студентам-іноземцям вивчати іноземну мову, але за умови того, що вони повинні вивчати й українську мову".
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті Міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.
Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-----------------------------------------------------------------
Тобто зміни щодо мови навчання будуть! Не важко здогадатися, що мова йде про російську мову навчання.
может вброс, а может нет.. но проверить надо!
https://vz.ru/news/2020/7/8/1049018.html
Республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе
Представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона, сообщила представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона», - цитирует Никонорову https://dan-news.info/politics/kontaktnaya-gruppa-dostigla-progressa-v-obsuzhdenii-dvux-statej-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa-mid.html «Донецкое агентство новостей» .
Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе.
ЗЫ мое личное мнение: Украина унитарное государство и никому никаких особых статусов давать нельзя, а тех кто требует такие статусы нужно отбивать голову..
З української пісні?
А нічка темная була,
Коли він її вбив"
Сидели прели - прели (прения)...
Сидели голосовали-голосовали...
Сидели пистели-писдели...
и решили - ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ ! ВЕРНИТЕ БАБЛО ЛЮДЯМ ШО ПЛАТЯТ ВАМ ЗАРПЛАТУ !!!
ЖИВИТЕ НА ТО ШО ОТБЕРЕТЕ У БАРЫГ ПРИ ПОСАДКЕ
Чудова новина!
Але цікавить процент і права української мови.