Шкарлет запевнив, що змін у мовній політиці в системі освіти не буде

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет запевнив, що українська мова залишиться в системі освіти.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

3 липня ексглава МОН Лілія Гриневич висловила думку, що призначення Шкарлета - "людини з антимайданівськими цінностями, члена Партії регіонів, людини, яка неодноразово публічно свідчила, що поділяє їхні підходи" - може привести до зміни мовної політики в системі освіти.

У відповідь т.в.о. міністра зазначив, що, на його думку, мова викладання в українських закладах освіти має бути українською.

"Українська мова. У нас Конституція є, у нас є закон. Депутат може висловлювати іншу позицію, а міністерство - це виконавча влада, вона має виконувати закони", - розповів Шкарлет.

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Він також додав, що "зараз вносяться зміни, щоб дозволити студентам-іноземцям вивчати іноземну мову, але за умови того, що вони повинні вивчати й українську мову".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

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Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті Міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.