"Крим і Донбас - як Ельзас і Лотарингія": МЗС відповіло на заяву посла Франції про першочерговість деокупації ОРДЛО
Розгляд питань окупованих Криму і Донбасу не мають бути взаємовиключними або мати черговість рішення. МЗС України продовжить роботу в обох напрямках.
Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, коментуючи заяву посла Франції в Україні Етьєна де Понсена про те, що стосовно деокупації Криму Париж "відкритий до всіх пропозицій", проте насамперед потрібно закінчити війну на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.
"І окупований Донбас, і окупований Крим є авторством одного злочинця. Логіка, якою керується посол Франції в Україні, якому я дуже вдячна за швидку реакцію на нещодавній візит "політичних гастролерів" на чолі з Т. Маріані до Криму, неможлива для українського суспільства і держави, для якого Крим і Донбас - як Ельзас і Лотарингія для Франції з точки зору територіальної цілісності і важливості обох регіонів", - повідомила Джапарова.
За її словами, "кожна жертва обстрілу агресора на Донбасі, кожен ув'язнений або підданий тортурам російської окупаційної влади українець у Криму - пріоритетна проблема" для уряду і дипломатії.
Вона підкреслила, що український МЗС очікує активної підтримки та консолідованої позиції від міжнародних партнерів, які керуються міжнародним правом і "принципово іншим ціннісним виміром в оцінках подій 2014 року, ніж Росія, яка досі розповідає про "нас там нет" і "возз'єднання з рідною гаванню".
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@newkc14
Ряд источников в #Ливии сообщили, что #Турция якобы, хочет переправить С-400, купленные у #России, для проверки их в условиях реальных боевых действий. Если эта не деза, то #турки будут сбивать #русские самолеты МиГ29 русскими ПВО и тогда станет ясно их реальная эффективность
А що зробив МЗС?
Париж,короче,валяет дурака.Как и вся остальная евро"уйня.Есть один преступник,который всё это сделал.И в Крыму и На Донбассе.Это нераздельно.Но...Как же не хочется выходить из зоны комфорта...
Україна не має пріоритетності в питанні звільнення Донбасу чи Криму! Видно ЗЕбіли капітулянти зовсім не збираються визволяти нашу рідну але тимчасово окуповану лютим ворогом кремлівськими фашистами )(уйла Українську землю, як Крим так і Донбас і все злочинно думають про капітуляцію України на милість проклятої паРаші.