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Новини Окуповані території
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"Крим і Донбас - як Ельзас і Лотарингія": МЗС відповіло на заяву посла Франції про першочерговість деокупації ОРДЛО

Розгляд питань окупованих Криму і Донбасу не мають бути взаємовиключними або мати черговість рішення. МЗС України продовжить роботу в обох напрямках.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, коментуючи заяву посла Франції в Україні Етьєна де Понсена про те, що стосовно деокупації Криму Париж "відкритий до всіх пропозицій", проте насамперед потрібно закінчити війну на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"І окупований Донбас, і окупований Крим є авторством одного злочинця. Логіка, якою керується посол Франції в Україні, якому я дуже вдячна за швидку реакцію на нещодавній візит "політичних гастролерів" на чолі з Т. Маріані до Криму, неможлива для українського суспільства і держави, для якого Крим і Донбас - як Ельзас і Лотарингія для Франції з точки зору територіальної цілісності і важливості обох регіонів", - повідомила Джапарова.

За її словами, "кожна жертва обстрілу агресора на Донбасі, кожен ув'язнений або підданий тортурам російської окупаційної влади українець у Криму - пріоритетна проблема" для уряду і дипломатії.

Вона підкреслила, що український МЗС очікує активної підтримки та консолідованої позиції від міжнародних партнерів, які керуються міжнародним правом і "принципово іншим ціннісним виміром в оцінках подій 2014 року, ніж Росія, яка досі розповідає про "нас там нет" і "возз'єднання з рідною гаванню".

Автор: 

Крим (14176) Донбас (22356) Джапарова Еміне (179) Понсен Етьєн де (59)


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Kavkaz Center
@newkc14
Ряд источников в #Ливии сообщили, что #Турция якобы, хочет переправить С-400, купленные у #России, для проверки их в условиях реальных боевых действий. Если эта не деза, то #турки будут сбивать #русские самолеты МиГ29 русскими ПВО и тогда станет ясно их реальная эффективность
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09.07.2020 00:02 Відповісти
У Украины нет приоритетности в вопросе освобождения Донбасса или Крыма, МИД работает по обоим направлениям, - Джапарова
А що зробив МЗС?
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09.07.2020 00:14 Відповісти
Недоработали мы..Не в курсе Запад,что с нами сотворили рашкованцы.В нас проблема.Да.
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09.07.2020 01:13 Відповісти
Что то не помню чтобы в минск или в нормандском формате затрагивали тему окупированного крыма. Очевидно что *украинские* переговорщики действуют только в интересах РФ и пляшут под дудку *****.
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09.07.2020 00:19 Відповісти
Пусті балачки.
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09.07.2020 00:21 Відповісти
как уволить президента?
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09.07.2020 00:24 Відповісти
"...заявление посла Франции в Украине Этьена де Понсена о том, что по деоккупации Крыма Париж "открыт ко всем предложениям", однако в первую очередь нужно закончить войну на Донбассе..."
Париж,короче,валяет дурака.Как и вся остальная евро"уйня.Есть один преступник,который всё это сделал.И в Крыму и На Донбассе.Это нераздельно.Но...Как же не хочется выходить из зоны комфорта...
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09.07.2020 00:24 Відповісти
Тело подписало Особый статус,
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09.07.2020 00:50 Відповісти
Україна не має пріоритетності в питанні звільнення Донбасу чи Криму, МЗС працює в обох напрямках, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2967
Україна не має пріоритетності в питанні звільнення Донбасу чи Криму! Видно ЗЕбіли капітулянти зовсім не збираються визволяти нашу рідну але тимчасово окуповану лютим ворогом кремлівськими фашистами )(уйла Українську землю, як Крим так і Донбас і все злочинно думають про капітуляцію України на милість проклятої паРаші.
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09.07.2020 08:03 Відповісти
 
 