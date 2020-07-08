Пенсионер пытался пронести через КПВВ купленные в оккупированном Луганске патроны, - Госпогранслужба. ФОТО

На Луганщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения с временно оккупированной территории боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

25 патронов калибра 9 мм обнаружили пограничники при оформлении в КПВВ "Станица Луганская" 71-летнего гражданина Украины.

"Мужчина признался, что приобрел патроны в оккупированном Луганске. Пояснил, что, якобы, является легальным владельцем пистолета, а боеприпасы купил, чтобы выстрелами отпугивать собак", - говорится в сообщении.

Найденные патроны изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы. Также в полицию погранинчники направили сообщение об обнаружении признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 191 КУоАП "Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов".