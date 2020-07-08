УКР
Новини Агрессия России против Украины
3 367 13

Пенсионер пытался пронести через КПВВ купленные в оккупированном Луганске патроны, - Госпогранслужба. ФОТО

На Луганщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения с временно оккупированной территории боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пенсионер пытался пронести через КПВВ купленные в оккупированном Луганске патроны, - Госпогранслужба 01

25 патронов калибра 9 мм обнаружили пограничники при оформлении в КПВВ "Станица Луганская" 71-летнего гражданина Украины.

"Мужчина признался, что приобрел патроны в оккупированном Луганске. Пояснил, что, якобы, является легальным владельцем пистолета, а боеприпасы купил, чтобы выстрелами отпугивать собак", - говорится в сообщении. 

Пенсионер пытался пронести через КПВВ купленные в оккупированном Луганске патроны, - Госпогранслужба 02

Найденные патроны изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы. Также в полицию погранинчники направили сообщение об обнаружении признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 191 КУоАП "Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов".

Автор: 

боеприпасы (2338) Госпогранслужба (6335) правоохранительные органы (2710) силовики (2516) КПВВ (330) Луганская область (4923)
Топ коментарі
+2
Оружие в руках населения это защита от зелёной заразы.
показати весь коментар
09.07.2020 00:21 Відповісти
+1
Можливо, що дійсно для себе провозив патрони, але явно не собак відлякувати збирався. Чи він собаками називав злодійкуватих сусідів?
показати весь коментар
09.07.2020 00:08 Відповісти
+1
конфіскувати; або ще краще: заплатити по гривні за один патрон. Нехай ще носить.
показати весь коментар
09.07.2020 00:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Можливо, що дійсно для себе провозив патрони, але явно не собак відлякувати збирався. Чи він собаками називав злодійкуватих сусідів?
показати весь коментар
09.07.2020 00:08 Відповісти
патроны - резинострел! Неужели не видишь? С ними старикашка мог разве что сходить в пенсионный и понабивать синяков столоначальникам за то что субсидию отобрали.
показати весь коментар
09.07.2020 01:13 Відповісти
Маленькая Дания , где нет нефти и газа , беженцам только на еду даёт 23 000 рублей , а ещё крыша над головой , интернет , вода горячая , это все денег стоит . А в России за меньшие деньги и ещё их надо заработать . Дания лучше к беженцам относиться , чем Россия своим гражданам , так в чем это величие этой России ? 15 000 рублей , это 1 500 датских крон , это адвокат не самый лучший зарабатывает за пол часа ! Карл , пол часа .
показати весь коментар
09.07.2020 00:13 Відповісти
Оружие в руках населения это защита от зелёной заразы.
показати весь коментар
09.07.2020 00:21 Відповісти
конфіскувати; або ще краще: заплатити по гривні за один патрон. Нехай ще носить.
показати весь коментар
09.07.2020 00:26 Відповісти
Краще вбити сепарів саме цими патронами і донести до терористів у ордло цю інформацію. Чи буде цей пенсіонер після цього купувати патрони?
показати весь коментар
09.07.2020 00:32 Відповісти
Если бы мы такими резиновыми патронами воевали, то они б уже давно были в Киеве.
показати весь коментар
09.07.2020 01:16 Відповісти
Непонятно боевые или нет. Если травмат, то ваще ни о чём
показати весь коментар
09.07.2020 00:32 Відповісти
- травмат
показати весь коментар
09.07.2020 01:16 Відповісти
а он коллекционер
показати весь коментар
09.07.2020 00:34 Відповісти
Самый лучший патрон это газовый баллончик! Прыснул фулигану и побежал оря "ПАЖАР!!!!!!" "РЯТУЙТЕ!!!!" "НАСИЛУЮТ!!!!!"
показати весь коментар
09.07.2020 01:19 Відповісти
Какая "бдительность", а контрабанду слабо задержать?
показати весь коментар
09.07.2020 07:40 Відповісти
Выйду на крышу, смотрю на Аврору
И вспоминаю ту давнюю пору
Когда ещё молод, с гранатой в руке
В предательской лодке я плыву по реке...

(с) Я убью тебя, лодочник.
показати весь коментар
09.07.2020 21:36 Відповісти
 
 