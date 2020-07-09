Іран заперечує ігнорування запитів України про катастрофу літака МАУ і готовий почати двосторонні переговори після 20 липня

Іранська сторона готова почати двосторонні переговори з Україною із 20 липня 2020 року.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ісламська Республіка Іран ані приховує щось, ані шукає причини, щоб не співпрацювати з Україною. У зв'язку з цим, сьогодні, 8 липня 2020 року, іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран Посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність розпочати двосторонні переговори, починаючи із 20 липня 2020 року, і наразі ми очікуємо дату, запропоновану українською стороною", - йдеться у "Позиції Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні щодо процесу двосторонніх переговорів з питання катастрофи - падіння літака, що здійснював рейс PS752", поширеній посольством у середу.

Наголошується також, що іранська сторона жодним чином не залишила без відповідей ноти української сторони, і ці відповіді були надані офіційними нотами або під час офіційних зустрічей представників іранського керівництва з послом України в Ісламській Республіці Іран, а також під час зустрічей посла Ісламської Республіки Іран із представниками українського керівництва.

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"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів із українською стороною, керуючись чинними нормами міжнародного права, пов'язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак досі це залишилося без відповіді", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.