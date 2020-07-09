Канада заборонила імпорт цуценят з України після червневого рейсу МАУ, на якому виявили десятки мертвих тварин
Уряд Канади заборонив імпорт цуценят з України. Заборона стосується цуценят до 8 місяців, які ввозяться в країну для продажу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Канадська агенція з контролю за якістю харчових продуктів (CFIA) серйозно ставиться до завдання захищати тварин. Після розслідування, проведеного агенцією з приводу значної партії цуценят з України, агенція вирішила скасувати дозвори на імпорт будь-яких цуценят для продажу віком до 8 місяців з України. З 6 липня CFIA більше не видаватиме нових дозволів на імпорт собак для продажу віком до 8 місяців з України", - наголошується в публікації на сайті уряду Канади.
Рішення залишатиметься чинним, поки CFIA не переконається, що виконуються умови імпорту та міжнародні стандарти і тварини подорожуватимуть безпечно.
Нагадаємо, в аеропорту Торонто 13 червня виявили 38 мертвих цуценят французьких бульдогів, які загинули на борту літака Міжнародних авіаліній України, який прибув з Києва.
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Вообще всех русских из россии нужно объявить "персонами нон грата" во всех странах до тех пор, пока они не повесят своего кремлевского карлика!
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Если бы в Канаде узнали, сколько бизнес-партнеров и конкурентов Бени умерло при весьма странных обстоятельствах...
>щенки
Хмммммм.
13 червня було відкрито авіасполучення з Канадою? Карантину вже не було? Чи це був героїчний політ за українціями, які бажали повернутися додому ?