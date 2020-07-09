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Канада заборонила імпорт цуценят з України після червневого рейсу МАУ, на якому виявили десятки мертвих тварин

Канада заборонила імпорт цуценят з України після червневого рейсу МАУ, на якому виявили десятки мертвих тварин

Уряд Канади заборонив імпорт цуценят з України. Заборона стосується цуценят до 8 місяців, які ввозяться в країну для продажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Канадська агенція з контролю за якістю харчових продуктів (CFIA) серйозно ставиться до завдання захищати тварин. Після розслідування, проведеного агенцією з приводу значної партії цуценят з України, агенція вирішила скасувати дозвори на імпорт будь-яких цуценят для продажу віком до 8 місяців з України. З 6 липня CFIA більше не видаватиме нових дозволів на імпорт собак для продажу віком до 8 місяців з України", - наголошується в публікації на сайті уряду Канади.

Рішення залишатиметься чинним, поки CFIA не переконається, що виконуються умови імпорту та міжнародні стандарти і тварини подорожуватимуть безпечно.

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Нагадаємо, в аеропорту Торонто 13 червня виявили 38 мертвих цуценят французьких бульдогів, які загинули на борту літака Міжнародних авіаліній України, який прибув з Києва.

Автор: 

імпорт (2622) Канада (2207) собаки (100) МАУ (823)


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Топ коментарі
+12
Если бы канадское агентство узнало, что за пенсию, которую Украина выплачивает большинству своих граждан, нельзя прокормить даже щенков, оно вообще запретило бы авиаперелёты лет на 300 вперёд.
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09.07.2020 01:31
+9
Бенина контора шараж-монтаж?
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09.07.2020 01:06
+7
Собственно, так оно и есть! Еще одно подтверждение, их (МАУ) скотское отношение к людям проявляется повсюду.
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09.07.2020 07:09
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Бенина контора шараж-монтаж?
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09.07.2020 01:06 Відповісти
Собственно, так оно и есть! Еще одно подтверждение, их (МАУ) скотское отношение к людям проявляется повсюду.
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09.07.2020 07:09 Відповісти
ну шо? Хапнули? Тепер урвалось - доведеться через Бєларусь імпорт борзих щєнков налагоджувати
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09.07.2020 01:20 Відповісти
Если бы канадское агентство узнало, что за пенсию, которую Украина выплачивает большинству своих граждан, нельзя прокормить даже щенков, оно вообще запретило бы авиаперелёты лет на 300 вперёд.
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09.07.2020 01:31 Відповісти
Лучше б Канада запретила въезд рузьких сабак - гастайбайтеров и прочих туристов с их дипломатами вместе!

Вообще всех русских из россии нужно объявить "персонами нон грата" во всех странах до тех пор, пока они не повесят своего кремлевского карлика!

.
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09.07.2020 01:55 Відповісти
Не звізди вояка пітушний-вавка в голові.Ти хоч знаєш,скільки хлопців з Кубані,Саратова навіть Перьмі,які виступили проти окупаційної політики Путла,воювали разом з украми на початку агресії кремлядії?Ти хоч в курсах,що більше двох років було недостатньо на фронті,аби зрозуміти,що влада мародерна в Києві виявилася ще гіршою пострілами в спину (легалізація)-прийшлося з побратимами західняками переправлятися нелегально за західний кордон,бо почалася тотальна "здача"ментами і послідовне винищення добровольців з українським корінням та навіть вільномовними?І це тоді,коли синки самого преза патякали козлощелепним наречієм по Лондонах та навіть під ГБР?Бачив я вас,виродки поросячі-гидко навіть звязуватися з зелено-щеколадною сцикотою продажньою.
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09.07.2020 08:02 Відповісти
Канада без тебя разбереться что и кому запрещать вовочкин
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09.07.2020 08:55 Відповісти
Уголовное дело возбудили. Дыхне вызвали? Или как после иранской трагедии все сойдёт с рук
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09.07.2020 04:55 Відповісти
Всё к чему прикосается товарищ Бе, гибнет. Зелохи на очереди.
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09.07.2020 07:12 Відповісти
Беня еще не вопит, что это антисемитизм? Аж странно...
Если бы в Канаде узнали, сколько бизнес-партнеров и конкурентов Бени умерло при весьма странных обстоятельствах...
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09.07.2020 07:19 Відповісти
Зелохи, почему не открывают уголовное дело? В нормальной стране эту компанию уже закрыли.
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09.07.2020 07:55 Відповісти
Беня старший 8 місяців. може його відравити транзитом через США?
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09.07.2020 08:22 Відповісти
То дітей ураїнські свиноматки з внутрішньою плацентою народжують для зарубіжних плутократів, то цуценят вивозять. А щось типу - літаків, супутників, суден, верстатів, електроніки де така продукція?
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09.07.2020 09:05 Відповісти
>Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA)Источник: https://censor.net/n3207025
>щенки
Хмммммм.
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09.07.2020 09:36 Відповісти
"Напомним, в аэропорту Торонто 13 июня https://censor.net/video_news/3203309/na_bortu_letevshego_v_toronto_samoleta_mau_pogibli_38_schenkov_vlasti_kanady_provodyat_rassledovanie"

13 червня було відкрито авіасполучення з Канадою? Карантину вже не було? Чи це був героїчний політ за українціями, які бажали повернутися додому ?
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09.07.2020 10:22 Відповісти
 
 