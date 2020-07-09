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Новини
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Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа Віндман йде з військової служби у США через залякування, - CNN

Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа Віндман йде з військової служби у США через залякування, - CNN

Підполковник Сухопутних військ США Олександр Віндман, який був ключовим свідком у процесі про імпічмент президента США Дональда Трампа, залишає службу в Збройних силах США.

Про це повідомляє канал CNN із посиланням на адвоката Віндмана Девіда Прессмана, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Віндман став жертвою "кампанії тиску, залякування та помсти" після свідчень на процесі імпічменту.

Олександр Віндман також оприлюднив таку заяву у Twitter: "Сьогодні я офіційно подав заяву про відставку із Сухопутних військ США, організації, яку я люблю. Моя сім'я і я сповнені ентузіазму щодо майбутнього".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мені добре відомий цей факт", - чиновник Білого дому Віндман підтвердив, що Путін поширював версію про "втручання" України у вибори в США

Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа Віндман йде з військової служби у США через залякування, - CNN 01

Канал CNN повідомляє, що не отримав коментарів від Міністерства оборони США і Білого дому про відставку Віндмана.

Представник Віндмана також заявив ЗМІ США, що "президент США намагався змусити Віндмана вибрати: між дотриманням закону і догоджанням президенту. Між відданістю клятві і захистом кар'єри. Між захистом власного кар'єрного зростання і кар'єри інших військових".

Канал CNN також повідомляє, що в Пентагоні заперечують тиск на Віндмана з політичних мотивів. Канал із посиланням на джерело стверджує: йому раніше повідомили, що Білий дім прагнув брати участь у кар'єрних рішеннях. Віндману також нібито розповіли, що його кар'єрі створюються перешкоди, і він не зможе працювати у сфері своєї експертизи, включно з Україною.

Нагадаємо, Олександр Віндман негативно охарактеризував дії Дональда Трампа у своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, і був звільнений з Ради з національної безпеки США.

У лютому президент Дональд Трамп припустив, що керівництво Пентагону може розглянути застосування дисциплінарного стягнення щодо Олександра Віндмана.

Також читайте: Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана

Автор: 

ЗМІ (1363) США (23085) звільнення (2679) Трамп Дональд (5834) Віндман Александер (10)


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Топ коментарі
+16
Такого позорного и антиамериканского президента как Трамп в истории США еще небыло.
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09.07.2020 01:44
+8
Как минимум лоббированием интересов кремлядей...
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09.07.2020 02:36
+6
Выйдя в отставку, Виндман сможет давать любые показания.
Такого не нагнёшь.
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09.07.2020 05:22
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Порошенко, хватит разрывать США!!!
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09.07.2020 01:17 Відповісти
Такого позорного и антиамериканского президента как Трамп в истории США еще небыло.
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09.07.2020 01:44 Відповісти
А чем он опозорился?
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09.07.2020 02:02 Відповісти
Как минимум лоббированием интересов кремлядей...
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09.07.2020 02:36 Відповісти
Может я дурак и не понимаю? Как именно Трамп лоббировал интересы своего врага?
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09.07.2020 02:56 Відповісти
почему может!?
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09.07.2020 10:15 Відповісти
Ты дурак и не понимаешь - зачем тратить время чтобы тебе что-то объяснить?
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09.07.2020 10:45 Відповісти
Треба перевірити,звідки цей хахол-стукач дістав замовлення свідчити проти Трампа,поки ще йому байдануті не замовили золоту труну,як флойдові.Рік виборів все ж- збурити хвилю -це святе.
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09.07.2020 04:09 Відповісти
Козлощелепний-шампусіка хошь?А на бутілку слабо?
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09.07.2020 03:48 Відповісти
А было так:-

Спит он как то в казарме на койке второго яруса и слышит
- ЭЙ! Виндман! Когда пойдём в атаку на врага я тебе в спину стрельну!
- Чаво?
- В спину срельну!
- Чаво?
- Стрельну, плять!
- Чаво?
- ЧАВО, ЧАВО ,,, по ипалу дать, шоб ухи прочистились?!
- Чаво?
- НА ***** !!!
- ОЙ БОЛЬНО ! Ну вас к черту! Пойду и уволюсь! Пожалеете, да поздно будет! Будете звать обратно - не приду! Лучше таксистом работать. ...
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09.07.2020 02:13 Відповісти
Боря??? Это же готовый сюжет для вовки-шута из 95 квартпла... и, главное, кого-то ж рассмешил, до смерти уморил своими шутками...
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09.07.2020 06:40 Відповісти
Так будет с каждым карьеристом, который идет на поводу не своей совести, а на поводу одной партии!
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09.07.2020 02:50 Відповісти
Видман остался верен своей совести.
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09.07.2020 05:31 Відповісти
Совесть его покинулв, когла он решил оболгать Трампа!
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09.07.2020 09:18 Відповісти
Все с точностью до наоборот - человек пожертвовал своей карьерой, но не своей совестью.
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09.07.2020 06:22 Відповісти
Віслюка зобідили.Всі на імпічмент.
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09.07.2020 03:53 Відповісти
Выйдя в отставку, Виндман сможет давать любые показания.
Такого не нагнёшь.
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09.07.2020 05:22 Відповісти
Ну прям запугивали и новость от cnn т.е. демократов. У байдена подгорает перед выборами ,вот и всякую х в новостях запускают. Я бы этих , типа, демократов вообще судила за подстрекательства к насилию т.к. именно они поддерживали и организовывали акции против расизма... которые привели к насилию и мародерству... хотя по сути мер , где произошел случай со смертью приступника - демократ и мер отвечает за действия полиции...
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09.07.2020 06:56 Відповісти
Кернес... Снимай мундир, пошли домой...
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09.07.2020 08:44 Відповісти
CNN - лівацька помийка на кшталт совкової "Правда". Їм вірити - себе не поважати.
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09.07.2020 09:02 Відповісти
Господи, да чего переливать из пустого в порожнее: пытались Трампа импичментнуть-не вышло (а там наверное перемывали ему все косточки от и до, и тем не менее ничего не нашли). Инициировали демократы, не получилось, умейте проигрывать. А весь этот бред про какое-то давление или запугивание оставьте своим внутренним потребителям медиа.
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09.07.2020 09:24 Відповісти
Джон Маккейн был республиканцем, но понимал с чем Америка столкнётся в лице Трампа.
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09.07.2020 10:41 Відповісти
Был да сплыл. Теперь он демократ.
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09.07.2020 10:53 Відповісти
По вашей логике все республиканцы - демократы. Если это так, тогда кто такой Трамп. Отвечаю - Жлоб, каких мир ещё не видел!
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09.07.2020 14:58 Відповісти
Тьфу, чёрт, спутал я, Маккейна с этим, которого вечно с Буризмой на пару вспоминают, с Байденом)))Бывает)))
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09.07.2020 15:25 Відповісти
Ты точно смотрел процесс импичмента? Где свидетелям запретили оглашать факты по рыжему орангутангу.
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09.07.2020 10:48 Відповісти
А я разве утверждал, что запрещали?Наоборот, сказал, что наверное перемывали все косточки от и до. И где тот импичмент?Там же где прошлогодний снег.
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09.07.2020 10:55 Відповісти
Кумедно спостерігати, як певні індивіди, котрі знають по-англійські лише "хенде хох!" і "Гітлер капут", беруться судити про ситуацію в Гамериці, абсолютно нічого в ній не петраючи і переспівуючи фальшивки (тепер це у нас модно називати "фейками") різних глобалістських мас-мідій (CNN, NBC, MSNBC, The Washington Post, The Guardian and so on & so forth), переспівані українськими мас-мідіями, контрольованими глобалістами.
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09.07.2020 09:31 Відповісти
Там может быть не запугивание было, а презрение со стороны других офицеров. Трампу нужно в суд подать за клевету.
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09.07.2020 09:36 Відповісти
Орёл не питается мухами, слишком мелко для него.
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09.07.2020 10:24 Відповісти
Зато орёл клюнул Трампа в кабинете.
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09.07.2020 10:47 Відповісти
Да хоть воробушек нагадил сверху, это мелочь жизни.
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09.07.2020 10:56 Відповісти
Это ты про рыжего бабуина, которого обоссали кремлевские проститутки под видеозапись еще в 80-х ?
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09.07.2020 11:01 Відповісти
и где же эта запись?
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09.07.2020 11:11 Відповісти
Хотелось бы увидеть хотя бы подтверждение того, что такая запись существует. Вчера я вон слышал, что Мендель беременна от Зеленского, а супруга намеревается на развод подавать.
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09.07.2020 11:14 Відповісти
 
 