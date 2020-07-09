Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа Віндман йде з військової служби у США через залякування, - CNN

Підполковник Сухопутних військ США Олександр Віндман, який був ключовим свідком у процесі про імпічмент президента США Дональда Трампа, залишає службу в Збройних силах США.

Про це повідомляє канал CNN із посиланням на адвоката Віндмана Девіда Прессмана, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Віндман став жертвою "кампанії тиску, залякування та помсти" після свідчень на процесі імпічменту.

Олександр Віндман також оприлюднив таку заяву у Twitter: "Сьогодні я офіційно подав заяву про відставку із Сухопутних військ США, організації, яку я люблю. Моя сім'я і я сповнені ентузіазму щодо майбутнього".

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Канал CNN повідомляє, що не отримав коментарів від Міністерства оборони США і Білого дому про відставку Віндмана.

Представник Віндмана також заявив ЗМІ США, що "президент США намагався змусити Віндмана вибрати: між дотриманням закону і догоджанням президенту. Між відданістю клятві і захистом кар'єри. Між захистом власного кар'єрного зростання і кар'єри інших військових".

Канал CNN також повідомляє, що в Пентагоні заперечують тиск на Віндмана з політичних мотивів. Канал із посиланням на джерело стверджує: йому раніше повідомили, що Білий дім прагнув брати участь у кар'єрних рішеннях. Віндману також нібито розповіли, що його кар'єрі створюються перешкоди, і він не зможе працювати у сфері своєї експертизи, включно з Україною.

Нагадаємо, Олександр Віндман негативно охарактеризував дії Дональда Трампа у своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, і був звільнений з Ради з національної безпеки США.

У лютому президент Дональд Трамп припустив, що керівництво Пентагону може розглянути застосування дисциплінарного стягнення щодо Олександра Віндмана.

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