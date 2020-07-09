"Динамо" обыграло "Ворсклу" в серии пенальти и завоевало Кубок Украины
"Динамо" выиграло Кубок Украины по футболу. В финале, который проходил в Харькове, киевская команда обыграла полтавскую "Ворсклу" - основное время и два экстра-тайма закончили 1:1, по пенальти счет 8:7 в пользу киевлян.
Оба мяча в основное время команды забили в первом тайме: счет за "Ворсклу" открыл Руслан Степанюк, в "Динамо" положение выровнял словенский легионер Беньямин Вербич, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Главная судья матча Екатерина Монзуль во втором тайме не засчитала забитый мяч киевлян - после просмотра видеоповтора она решила, что Владимир Шепелев забивал из офсайда.
В экстра-таймах команды мячей не забивали.
В серии пенальти на 8 раунде вратарь киевлян Георгий Бущан потянул удар Вадима Сапая, а в ответ голкипер полтавчан Дмитрий Ризнык отбил пенальти Виталия Миколенка. В следующем раунде мимо пробил Владимир Баенко, у киевлян забил Артем Шабанов.
В Премьер-лиге киевское "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко сейчас борется за 2-3 место с черниговской "Десной" и луганской "Зарей", а полтавская "Ворскла" Юрия Максимова идет 9-й с разницей мячей - 21. Чемпионом досрочно стал донецкий "Шахтер".
=одолєло= - це "круто".
Взагалі то - вибороло, якщо на те пішло.
Вітаю динамівців з перемогою ! Тепер вони - 12-разові володарі Кубка України !
Тьотка суддіха винервувала мене. Про незарахований гол - навіть нема слів. Холера.
По пам*яті - забив, здається Вербич, а вона не зарахувала через офсайд Шепелева. От якби забив Шепелев - тоді і не зараховувала б ! Він виставляв ногу, але м*яча не торкнувся.
Дуже спірний і неоднозначний момент.
Мовчу вже про різні тлумачення аутів і її картки. Значить, кольоровим полтавчанам можна наших бити і жорстко грати.
Коментатори, їй-Бо: чи сліпі, чи косоокі так само.
Стільки торочили про того 16-го кіпера полтавчан (я в умі рахую заміни: думаю, куди ще ?) - потім прокинулися..
Трансляція вимкнулася, зараза, коли було 6:5. Потім уже по текстовій стежила.
Циганков, Шепелев, Вербич - молодці. (Згадую довге волосся Шапаренка ... круто було йому так). Інші теж старалися. Де Пена лупив з усіх сторін головою - і ніяк ...
Ще раз вітаю киян і бажаю виграти срібло !
В этом случае, гол НЕ засчитывается.
Ситуація неоднозначна, бо кожен інтерпретує інакше.
Ще передивлюся і хочу почитати думку експертів.
Комментаторы - ЗЕленые обкуренные дилетанты.
очень сожалею , что "Ворскла" не наказала стАличных пижонов... а в дальнейшем желаю дырявым занять своё место в чемпионате согласно их уровня игры - не выше четвёртого...