"Динамо" обыграло "Ворсклу" в серии пенальти и завоевало Кубок Украины

"Динамо" выиграло Кубок Украины по футболу. В финале, который проходил в Харькове, киевская команда обыграла полтавскую "Ворсклу" - основное время и два экстра-тайма закончили 1:1, по пенальти счет 8:7 в пользу киевлян.

Оба мяча в основное время команды забили в первом тайме: счет за "Ворсклу" открыл Руслан Степанюк, в "Динамо" положение выровнял словенский легионер Беньямин Вербич, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Главная судья матча Екатерина Монзуль во втором тайме не засчитала забитый мяч киевлян - после просмотра видеоповтора она решила, что Владимир Шепелев забивал из офсайда.

В экстра-таймах команды мячей не забивали.

В серии пенальти на 8 раунде вратарь киевлян Георгий Бущан потянул удар Вадима Сапая, а в ответ голкипер полтавчан Дмитрий Ризнык отбил пенальти Виталия Миколенка. В следующем раунде мимо пробил Владимир Баенко, у киевлян забил Артем Шабанов.

В Премьер-лиге киевское "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко сейчас борется за 2-3 место с черниговской "Десной" и луганской "Зарей", а полтавская "Ворскла" Юрия Максимова идет 9-й с разницей мячей - 21. Чемпионом досрочно стал донецкий "Шахтер".