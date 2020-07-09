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Кабмін перезатвердив склад комісії з виконання рішень ЄСПЛ, головою призначено Резнікова, - Мінреінтеграції

Кабмін перезатвердив склад комісії з виконання рішень ЄСПЛ, головою призначено Резнікова, - Мінреінтеграції

Головою Міжвідомчої комісії з виконання рішень ЄСПЛ призначено віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, а також перезатверджено склад.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, 8 липня уряд вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 1 квітня 2020 № 258 "Про створення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини".

"Відповідне рішення дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади для своєчасного виконання рішень ЄСПЛ. Згідно з положенням, Міжвідомча комісія з питань виконання рішень ЄСПЛ є консультативним органом при Кабінеті Міністрів. Основні завдання комісії: розробка механізму усунення системних і структурних проблем, які згадані в рішеннях ЄСПЛ; підготовка та надання Кабміну пропозицій щодо виконання рішень ЄСПЛ та Комітету міністрів Ради Європи; вдосконалення нормативно-правової бази з метою виконання рішень ЄСПЛ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Кабмін (14108) Комісія (83) Європейський суд з пр... (453) Резніков Олексій (1446)


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Основные задачи комиссии: разработка механизма устранения системных и структурных проблем, которые упомянуты в решениях ЕСПЧ; подготовка и предоставление Кабмину предложений по выполнению решений ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы; совершенствование нормативно-правовой базы с целью выполнения решений ЕСПЧ", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3207029
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Іншими словами порушень законів у зевлади вистачає. Тому деякі сьогоднішні справи можуть бути оскаржені і відмінені. Думайте, якщо є чим!
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09.07.2020 02:32 Відповісти
Доброго ранку Украина!!!
Пороха- в Президенты!!! Так хочет вся Украина!!!
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09.07.2020 05:37 Відповісти
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09.07.2020 06:11 Відповісти
так хочет только он
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09.07.2020 06:12 Відповісти
Він і веде себе як Президент, а недороса це бісить.
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09.07.2020 07:46 Відповісти
100 % это выполнение требования Путина . Сепары из ОРДЛО массово подавали иски против Украины в ЕСПЧ ,вот и поставили Резникова что бы ускорил выплаты предателям .
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09.07.2020 07:19 Відповісти
Вміє зє насрати(((
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09.07.2020 07:35 Відповісти
а слабо порядов всередині держави навести, щоб суди були чесні, щоб люди по ЄСПЛ не бігали?
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09.07.2020 07:56 Відповісти
 
 