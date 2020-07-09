Кабмін перезатвердив склад комісії з виконання рішень ЄСПЛ, головою призначено Резнікова, - Мінреінтеграції
Головою Міжвідомчої комісії з виконання рішень ЄСПЛ призначено віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, а також перезатверджено склад.
Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, 8 липня уряд вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 1 квітня 2020 № 258 "Про створення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини".
"Відповідне рішення дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади для своєчасного виконання рішень ЄСПЛ. Згідно з положенням, Міжвідомча комісія з питань виконання рішень ЄСПЛ є консультативним органом при Кабінеті Міністрів. Основні завдання комісії: розробка механізму усунення системних і структурних проблем, які згадані в рішеннях ЄСПЛ; підготовка та надання Кабміну пропозицій щодо виконання рішень ЄСПЛ та Комітету міністрів Ради Європи; вдосконалення нормативно-правової бази з метою виконання рішень ЄСПЛ", - йдеться в повідомленні.
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Іншими словами порушень законів у зевлади вистачає. Тому деякі сьогоднішні справи можуть бути оскаржені і відмінені. Думайте, якщо є чим!
Пороха- в Президенты!!! Так хочет вся Украина!!!