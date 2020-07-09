Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ"

США разом з іншими "відповідальними країнами" в ООН мають збільшити ціну для Росії та Китаю, які використовують постійне членство в Раді Безпеки, щоб блокувати мирні ініціативи щодо Сирії.

Про це на пресбрифінгу заявив державний секретар США Майкл Помпео, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Протягом останніх кількох місяців Росія та Китайська Народна Республіка неодноразово зловживали своїм правом вето у Радбезі, підтримуючи стратегію режиму Асада, який нищить власний народ", - зазначив глава американської дипломатії.

На його переконання, розрахунок Москви й Пекіна простежується дуже чітко: "Вони вважають, що уникнуть розплати за свої дії в Раді Безпеки. Вони вірять, що їхнє партнерство з режимом Асада принесе політичні та економічні вигоди, які перевищують будь-яку ціну совісті чи моральних зобов'язань".

Водночас Помпео зауважив: "Наш обов'язок, відповідальних країн світу, полягає в тому, аби збільшити цю ціну".

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Він також наголосив на необхідності "задокументувати людський вимір рішень Росії й Китаю" та нагадати світові про те, кого покривають ці два режими.

Держсекретар США зробив цю заяву після того, як російська й китайська делегації заблокували резолюцію Ради Безпеки про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Документ передбачав постачання до цієї країни допомоги через два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною.

Росія взагалі заявила про необхідність "поступового згортання" транскордонного механізму. Москву, зокрема, не влаштовує, що так гуманітарна підтримка надходить у райони, які не контролює режим Асада.