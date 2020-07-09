Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ"
США разом з іншими "відповідальними країнами" в ООН мають збільшити ціну для Росії та Китаю, які використовують постійне членство в Раді Безпеки, щоб блокувати мирні ініціативи щодо Сирії.
Про це на пресбрифінгу заявив державний секретар США Майкл Помпео, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Протягом останніх кількох місяців Росія та Китайська Народна Республіка неодноразово зловживали своїм правом вето у Радбезі, підтримуючи стратегію режиму Асада, який нищить власний народ", - зазначив глава американської дипломатії.
На його переконання, розрахунок Москви й Пекіна простежується дуже чітко: "Вони вважають, що уникнуть розплати за свої дії в Раді Безпеки. Вони вірять, що їхнє партнерство з режимом Асада принесе політичні та економічні вигоди, які перевищують будь-яку ціну совісті чи моральних зобов'язань".
Водночас Помпео зауважив: "Наш обов'язок, відповідальних країн світу, полягає в тому, аби збільшити цю ціну".
Він також наголосив на необхідності "задокументувати людський вимір рішень Росії й Китаю" та нагадати світові про те, кого покривають ці два режими.
Держсекретар США зробив цю заяву після того, як російська й китайська делегації заблокували резолюцію Ради Безпеки про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Документ передбачав постачання до цієї країни допомоги через два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною.
Росія взагалі заявила про необхідність "поступового згортання" транскордонного механізму. Москву, зокрема, не влаштовує, що так гуманітарна підтримка надходить у райони, які не контролює режим Асада.
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качественно опускает всех плохих и даже Кличко.
https://youtu.be/HxklYqPdiIY
Но он спонсирует Иран, который большую часть Сирии окупировал и есть источником бесконечной войны
Вот, например, статья про преступления путина и его банды:
В городе Тархуна в Ливии обнаружены камеры для пыток, использовавшиеся наемниками Хафтара и русской банды Вагнера. Материалы об преступлениях распространил ливийский телеканал February, сообщает агентство Anadolu.
Одиночные камеры имеют низкие потолки, что не дает заключенным возможности выпрямиться в полный рост. Пленных и заложников изощренно пытали: их обдавали горячим паром с верхних частей камер.
Телеканал назвал такие камеры крематориями. Помимо русских пытками и убийствами занималась, в частности, группировка наемников из племени Кани, обитающее на востоке Ливии.
Одна из последних страшных находок, свидетельствующих о жестокости хафтаровцев и русских, была обнаружена в Тархуна. Там найдены факты чудовищного преступления банды банд Хафтара и Вагнера.
Выявлена могила целой семьи в количестве 21 человек. Все члены семьи - муж, жена, дети, братья, сёстры и пр. были жестоко запытаны насмерть и закопаны на территории двора их дома.
Накануне в МИД Ливии сообщили, что Международный уголовный суд в Гааге направит в Ливию группу экспертов для расследования военных преступлений, совершенных Хафтаром и русской бандой Вагнера в окрестностях Триполи, а также в районе города Тархуна.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) получил в своё распоряжение доказательства военных преступлений совершенных наемниками Хафтара и русской банды Вагнера, на территориях, находившихся под их контролем. Речь идёт о подтвержденных документальными фактами массовых захоронениях в Ливии.
Главный прокурор МУС Фату Бенсуда призывал Правительство национального согласия в Триполи (официально признанное на международном уровне и ООН) принять все необходимые меры для защиты и обеспечения безопасности мест массовых захоронений, для проведения следственных действий.
Прежде всего, речь идёт о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от банд Хафтара и русских 5 июня. Там же были обнаружены братские могилы местных жителей, переполненные морги, с телами, имеющими следы пыток и контейнер с трупами.
Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованиям, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.
Комментаторы отмечают, что в пригороде Триполи, в Трахуна и в другие регионы, где нашли массовые захоронения мирных жителей, многих из которых сжигали заживо и хоронили еще живыми, ранее дислоцировались члены русской банды Вагенра.
Поэтому не удивительно, что как только был поднят вопрос о расследовании военных преступлений на территории Ливии, Россия с новой силой завопила о том, что её граждане, якобы, «не принимают участие в конфликте».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
(гы-гы-гы, не поймаете, бееееее)