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Новини Війна в Сирії
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Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ"

Помпео закликав

США разом з іншими "відповідальними країнами" в ООН мають збільшити ціну для Росії та Китаю, які використовують постійне членство в Раді Безпеки, щоб блокувати мирні ініціативи щодо Сирії.

Про це на пресбрифінгу заявив державний секретар США Майкл Помпео, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Протягом останніх кількох місяців Росія та Китайська Народна Республіка неодноразово зловживали своїм правом вето у Радбезі, підтримуючи стратегію режиму Асада, який нищить власний народ", - зазначив глава американської дипломатії.

На його переконання, розрахунок Москви й Пекіна простежується дуже чітко: "Вони вважають, що уникнуть розплати за свої дії в Раді Безпеки. Вони вірять, що їхнє партнерство з режимом Асада принесе політичні та економічні вигоди, які перевищують будь-яку ціну совісті чи моральних зобов'язань".

Водночас Помпео зауважив: "Наш обов'язок, відповідальних країн світу, полягає в тому, аби збільшити цю ціну".

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Він також наголосив на необхідності "задокументувати людський вимір рішень Росії й Китаю" та нагадати світові про те, кого покривають ці два режими.

Держсекретар США зробив цю заяву після того, як російська й китайська делегації заблокували резолюцію Ради Безпеки про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Документ передбачав постачання до цієї країни допомоги через два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною.

Росія взагалі заявила про необхідність "поступового згортання" транскордонного механізму. Москву, зокрема, не влаштовує, що так гуманітарна підтримка надходить у райони, які не контролює режим Асада.

Автор: 

Китай (4630) ООН (3361) росія (65415) США (23085) Радбез ООН (860) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+14
Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 1020
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09.07.2020 07:16
+10
Селяни пихають пердячим паром вагон з хлібом. Запаребрік, 80 км від Підербурху.

Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 9547
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09.07.2020 07:39
+7
это все Обама
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09.07.2020 07:17
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Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 1020
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09.07.2020 07:16 Відповісти
это все Обама
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09.07.2020 07:17 Відповісти
тм. Гадит в штаны ватникам со времен Вани Грязного и до сих пор. Подлая, мощная, гадкая Обама. Но ватников так просто из говна - не вытянешь, так что пусть ревет и плачет Обама эта, ватники будут и дальше сидеть в том, что им нравится)
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09.07.2020 07:56 Відповісти
Ваня Грязный.Улыбнуло.
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09.07.2020 08:53 Відповісти
вы еще не читал Антиколорадоса - он тоже прикольно придумывает кликухи Путину, Рабсии и прочим джигитам.
качественно опускает всех плохих и даже Кличко.
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09.07.2020 08:56 Відповісти
А чо наверху стекла типа есть исчо? Непорядок! Разбить на...
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09.07.2020 07:21 Відповісти
Пакеты, ага.
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09.07.2020 08:30 Відповісти
Селяни пихають пердячим паром вагон з хлібом. Запаребрік, 80 км від Підербурху.

Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 9547
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09.07.2020 07:39 Відповісти
вагон з хлібом вкрали?
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09.07.2020 07:57 Відповісти
В Росії є цілі міста з таких дерев'яних будинків, і вигляд вони мають майже як на фото. Є навіть багатоповерхівки на 3поверхи, говорять там туалет це отвір в підлозі з третього по перший.
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09.07.2020 08:18 Відповісти
Нанотехнология на экспорт. Илон Маск нервно курит.
https://youtu.be/HxklYqPdiIY
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09.07.2020 08:28 Відповісти
Таки да, но наш нонешний хидрант, а в недалёком прошлом писюанист и маэстро имитации игры х...м на балалайке, своё сериал для умственно отсталых слоёв населения "Скоты", пардон "Сваты", впрочем какая разница, снимал под Полтавой, в украинском селе, и выдавал его, украинское село за русскую деревню.
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09.07.2020 09:30 Відповісти
И в Черниговской и в Сумской, я тоже видел много заброшенных хат.
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11.07.2020 11:42 Відповісти
Что китайцам нужно в Сирии?
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09.07.2020 07:36 Відповісти
китайцев нету в Сирии.
Но он спонсирует Иран, который большую часть Сирии окупировал и есть источником бесконечной войны
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09.07.2020 09:28 Відповісти
С. рф. Вообще пора заканчивать
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09.07.2020 07:46 Відповісти
Там не поддержка, а преступления против человечности. За которые - виселица. Без срока давности. И Помпео своими мягкими оценками оттягивает момент справедливого правосудия. Ему, надеюсь, тоже зачтется, в том числе на скорых уже выборах в США.
Вот, например, статья про преступления путина и его банды:
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09.07.2020 07:47 Відповісти
опять на сайте глючит ява. Вот статья:

В городе Тархуна в Ливии обнаружены камеры для пыток, использовавшиеся наемниками Хафтара и русской банды Вагнера. Материалы об преступлениях распространил ливийский телеканал February, сообщает агентство Anadolu.

Одиночные камеры имеют низкие потолки, что не дает заключенным возможности выпрямиться в полный рост. Пленных и заложников изощренно пытали: их обдавали горячим паром с верхних частей камер.

Телеканал назвал такие камеры крематориями. Помимо русских пытками и убийствами занималась, в частности, группировка наемников из племени Кани, обитающее на востоке Ливии.

Одна из последних страшных находок, свидетельствующих о жестокости хафтаровцев и русских, была обнаружена в Тархуна. Там найдены факты чудовищного преступления банды банд Хафтара и Вагнера.

Выявлена могила целой семьи в количестве 21 человек. Все члены семьи - муж, жена, дети, братья, сёстры и пр. были жестоко запытаны насмерть и закопаны на территории двора их дома.

Накануне в МИД Ливии сообщили, что Международный уголовный суд в Гааге направит в Ливию группу экспертов для расследования военных преступлений, совершенных Хафтаром и русской бандой Вагнера в окрестностях Триполи, а также в районе города Тархуна.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) получил в своё распоряжение доказательства военных преступлений совершенных наемниками Хафтара и русской банды Вагнера, на территориях, находившихся под их контролем. Речь идёт о подтвержденных документальными фактами массовых захоронениях в Ливии.

Главный прокурор МУС Фату Бенсуда призывал Правительство национального согласия в Триполи (официально признанное на международном уровне и ООН) принять все необходимые меры для защиты и обеспечения безопасности мест массовых захоронений, для проведения следственных действий.

Прежде всего, речь идёт о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от банд Хафтара и русских 5 июня. Там же были обнаружены братские могилы местных жителей, переполненные морги, с телами, имеющими следы пыток и контейнер с трупами.

Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованиям, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.

Комментаторы отмечают, что в пригороде Триполи, в Трахуна и в другие регионы, где нашли массовые захоронения мирных жителей, многих из которых сжигали заживо и хоронили еще живыми, ранее дислоцировались члены русской банды Вагенра.

Поэтому не удивительно, что как только был поднят вопрос о расследовании военных преступлений на территории Ливии, Россия с новой силой завопила о том, что её граждане, якобы, «не принимают участие в конфликте».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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09.07.2020 07:48 Відповісти
Януковощ сейчас такой:
Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ" - Цензор.НЕТ 4358 (гы-гы-гы, не поймаете, бееееее)
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09.07.2020 07:53 Відповісти
Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ" - Цензор.НЕТ 7949Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ" - Цензор.НЕТ 8251Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ" - Цензор.НЕТ 8476Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ" - Цензор.НЕТ 1732
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09.07.2020 08:03 Відповісти
Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ" - Цензор.НЕТ 6568 в США найдено украденных 470 миллиардов долларов Коломойского украденных у украинцев
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09.07.2020 08:08 Відповісти
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09.07.2020 08:11 Відповісти
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09.07.2020 08:13 Відповісти
Вообще-то, бесполезную ООН пора уже упразднить.
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09.07.2020 10:29 Відповісти
КАК страна ТЕРОРИСТ РОССИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРАВО ВЕТО????? ЭТО ДАЖЕ НЕ СМЕШНО, В СОВБЕЗЕ ЧТО ВООБЩЕ ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ СИДЯТ???????????????
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09.07.2020 11:06 Відповісти
 
 